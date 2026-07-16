Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Fabulos! Imagini de colecție cu veteranii care au luptat în insulele Falkland/Malvine. Au văzut meciul împreună: ”Jucătorii n-au renunțat deloc, au mers pe front, la fel ca noi”

Argentina este din nou în finala Mondialului, după o revenire fabuloasă în fața Angliei. Succesul echipei lui Leo Messi a fost trăit la maxim și de veteranii războiului din insulele Falkland.
Traian Terzian
16.07.2026 | 08:18
Fabulos Imagini de colectie cu veteranii care au luptat in insulele FalklandMalvine Au vazut meciul impreuna Jucatorii nau renuntat deloc au mers pe front la fel ca noi
ULTIMA ORĂ
Cum au trăit veteranii războiului din insulele Falkland meciul Anglia - Argentina 1-2. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Duelul din semifinalele Cupei Mondiale 2026 a fost unul extrem de încins, între cele două națiuni existând un conflict mocnit din cauza războiului dus pentru insulele Falkland. Veterani ai acele confruntări au urmărit meciul de la Atlanta cu sufletul la gură.

Meciul Anglia – Argentina, trăit la intensitate maximă de veteranii războiului din insulele Falkland

Un grup de aproximativ 20 de foști militari argentinieni au urmărit victoria cu 2-1 în fața Angliei la Centrul Veteranilor din Malvine, aflat în orașul Quilmes. În mijlocul unui grătar, cu scandări și tensiune ridicată, aceștia au încurajat naționala lui Messi în fața unui ecran instalat special.

ADVERTISEMENT

Deși întristați de golul primit de formația argentiniană în startul reprizei secunde, veteranii nu au renunțat să spere într-un miracol. Iar acesta s-a produs pe finalul jocului. Egalarea lui Enzo Fernandez și lovitura de cap a lui Lautaro Martinez au declanșat îmbrățișări și lacrimi de bucurie.

”Această echipă ne reprezintă, sunt niște războinici pe câmpul de luptă. Jucătorii au fost la înălțime și niciodată nu s-au dat bătuți”, a spus unul dintre veterani, după remontada de poveste de Argentinei, conform publicației Clarin.

ADVERTISEMENT
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de...
Digi24.ro
„Fără piraterie, Lavrov, doar afaceri”. Reacția Ucrainei după ce Moscova a acuzat-o de „terorism pur”

Messi și ai lui, comparați cu soldații din război

După ultimul fluier al arbitrului american Ismail Elfath, care a consfințit calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2026, petrecerea a continuat la Centrul Veteranilor din Malvine, acolo unde sute de vecini au venit să se bucure alături de foștii militari.

ADVERTISEMENT
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!
Digisport.ro
Decizie-fulger: Federația l-a informat pe Thomas Tuchel, imediat după Anglia - Argentina 1-2!

”Acești băieți ne reprezintă, au lăsat totul pe câmpul de luptă care a fost terenul. Echipa noastră națională a fost precum soldații din războiul din Malvine”, a transmis Hector Nazaralet, unul dintre cei veniți să sărbătorească victoria alături de veterani.

ADVERTISEMENT

Jucătorii Argentinei nu au uitat de războiul din insulele Malvine

Imediat după încheierea partidei de pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, mijlocașul Giovani Lo Celso a intrat pe teren cu un banner luat de la suporteri pe care era scris ”Las Malvinas son Argentinas” (n.r. – Malvinele sunt ale Argentinei).

Jucătorii argentinieni s-au bucurat alături de fanii prezenți în arenă și au continuat să afișeze mesajul politic, deși acest lucru este interzis de FIFA, pentru ca în final să întindă banner-ul pe gazon.

ADVERTISEMENT

Înaintea marii finale cu Spania, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey, Argentina ar putea să fie sancționată de forul mondial pentru afișarea de sloganuri politice.

1.30 este acum cota BETANO pentru pronosticul ”goluri prima repriză: sub 1.5” la finala Spania - Argentina
Comentatorul din România care nu a mai rezistat după Anglia – Argentina, semifinala...
Fanatik
Comentatorul din România care nu a mai rezistat după Anglia – Argentina, semifinala de la CM 2026: ”E un mare idiot!”
Delir total în Argentina: sute de mii de oameni au ieșit pe străzi....
Fanatik
Delir total în Argentina: sute de mii de oameni au ieșit pe străzi. Presa e la picioarele lui Messi: starul a oferit un nou moment special în tribune. Imagini fabuloase și din Antarctica
Argentina, ce decizie șocantă! FIFA ar putea să pedepsească serios naționala lui Messi
Fanatik
Argentina, ce decizie șocantă! FIFA ar putea să pedepsească serios naționala lui Messi
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
'Să nu te vadă Gică Hagi, că-l dă afară!'. Bătaie antologică la echipa...
iamsport.ro
'Să nu te vadă Gică Hagi, că-l dă afară!'. Bătaie antologică la echipa națională: 'Mi-a dat un pumn tare, m-a leșinat!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!