Fabulos! Imagini de colecție cu veteranii care au luptat în insulele Falkland/Malvine. Au văzut meciul împreună: ”Jucătorii n-au renunțat deloc, au mers pe front, la fel ca noi”

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Duelul din semifinalele Cupei Mondiale 2026 a fost unul extrem de încins, între cele două națiuni existând un conflict mocnit din cauza războiului dus pentru insulele Falkland. Veterani ai acele confruntări au urmărit meciul de la Atlanta cu sufletul la gură.

Meciul Anglia – Argentina, trăit la intensitate maximă de veteranii războiului din insulele Falkland

Un grup de aproximativ 20 de foști militari argentinieni au urmărit victoria cu 2-1 în fața Angliei la Centrul Veteranilor din Malvine, aflat în orașul Quilmes. În mijlocul unui grătar, cu scandări și tensiune ridicată, aceștia au încurajat naționala lui Messi în fața unui ecran instalat special.

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Deși întristați de golul primit de formația argentiniană în startul reprizei secunde, veteranii nu au renunțat să spere într-un miracol. Iar acesta s-a produs pe finalul jocului. Egalarea lui Enzo Fernandez și lovitura de cap a lui Lautaro Martinez au declanșat îmbrățișări și lacrimi de bucurie.

”Această echipă ne reprezintă, sunt niște războinici pe câmpul de luptă. Jucătorii au fost la înălțime și niciodată nu s-au dat bătuți”, a spus unul dintre veterani, după remontada de poveste de Argentinei, conform publicației Clarin.

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EX COMBATIENTES DE MALVINAS: “LOS JUGADORES NUNCA SE DIERON POR VENCIDOS, FUERON AL FRENTE COMO NOSOTROS” Lectura rápida

Una veintena de excombatientes siguió en el Centro de Veteranos de Malvinas de Quilmes el triunfo 2-1 de Argentina ante Inglaterra. Entre un asado, cánticos y… — Clarín (@clarincom)

Messi și ai lui, comparați cu soldații din război

După ultimul fluier al arbitrului american Ismail Elfath, care a consfințit calificarea Argentinei în finala Cupei Mondiale din 2026, petrecerea a continuat la Centrul Veteranilor din Malvine, acolo unde sute de vecini au venit să se bucure alături de foștii militari.

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”Acești băieți ne reprezintă, au lăsat totul pe câmpul de luptă care a fost terenul. Echipa noastră națională a fost precum soldații din războiul din Malvine”, a transmis Hector Nazaralet, unul dintre cei veniți să sărbătorească victoria alături de veterani.

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Jucătorii Argentinei nu au uitat de războiul din insulele Malvine

Imediat după încheierea partidei de pe Mercedes-Benz Stadium din Atlanta, mijlocașul luat de la suporteri pe care era scris ”Las Malvinas son Argentinas” (n.r. – Malvinele sunt ale Argentinei).

, deși acest lucru este interzis de FIFA, pentru ca în final să întindă banner-ul pe gazon.

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Înaintea marii finale cu Spania, programată duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe MetLife Stadium din New York/New Jersey, Argentina ar putea să fie sancționată de forul mondial pentru afișarea de sloganuri politice.