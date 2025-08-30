Fabulos! Ionuț Chirilă, antrenorul personal al lui Giovanni Becali: „Mă alerga pe plajă, să mă țină în formă!”

Giovanni Becali, , a dezvăluit un nou episod genial din trecutul său. Ce legătură a existat între el și Ionuț Chirilă, antrenorul de fotbal și fiul regretatului Ioan Chirilă.

Cum l-a ajutat Ionuț Chirilă pe Giovanni Becali să se mențină „fit”

Ionuț Chirilă este unul dintre cei mai carismatici antrenori de pe plaiurile autohtone, iar Celebrul tehnician a împărtășit momente deosebite chiar și cu Giovanni Becali.

Mai exact, impresarul de jucători a dezvăluit că Ionuț Chirilă era cel responsabil în trecut de condiția lui și că îl lua tot timpul cu el în diversele deplasări pe care le avea, cu scopul de a se antrena cot la cot.

„Îl luam la plajă, la Mamaia, până și la Cannes!”

„Am avut relații superbe cu Ioan Chirilă, dar și cu Ionuț Chirilă. Nu mai știu acum pe unde este, am auzit că e prieten cu un super miliardar din România. El era antrenorul meu când mergeam în vacanțe.

Ionuț Chirilă mă antrena pe plaje, când nu avea echipă, mă antrena pe mine în vacanțe. Îl luam cu mine, mă antrena să mă mențin. Îl luam la plajă, la Mamaia, până și la Cannes.

Alergam pe plajă, el voia să mă mențină. Era prietenul meu. Îmi făcea program, tot, și eu îl luam după mine!”, a dezvăluit Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

