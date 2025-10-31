Fabulos! Mihai Stoica a dat nas în nas cu CFR Cluj în avion! Ce spune de numirea lui Daniel Pancu

ADVERTISEMENT

Întâlnire de gradul zero în avionul care o adus-o pe CFR Cluj la București. Vicecampionii s-au întâlnit cu Mihai Stoica. Președintele C.A. de la FCSB a povestit cum a fost întâmpinat de rivalii din Gruia și ce a discutat cu aceștia.

Mihai Stoica a povestit ce s-a întâmplat când s-a întâlnit cu CFR Cluj în avion

Deși FCSB a mers de la Bistrița direct la Cluj pentru meciul din weekend cu Universitatea, Mihai Stoica s-a întors la București pentru emisiunea „MM LA FANATIK”. Oficialul roș-albaștrilor a povestit că a împărțit avionul cu rivalii de la CFR Cluj.

. „Eu am venit aseară și cu cine crezi că am venit? Cu CFR Cluj. La CFR sunt niște oameni pe care îi cunosc de foarte mult timp. S-au strâns mulți oameni la care țin foarte mult. Pe Bilașco l-am avut jucător și avem o relație bună.

Pe Hoban l-am ofertat în primul lui an de Liga 1. Era foarte tânăr. Când era la Gaz Metan. L-am ofertat de la Urziceni. Mi-a zis ‘vreau să vin, domn profesor Pustai vrea să mă ajute’. L-a ajutat de l-a ținut acolo. N-a plecat. Tot timpul mie mi-a plăcut.

E omul care nu prea îmbătrânește. N-am văzut în viața mea. E decembrie 1982. Face 43 de ani! Arată ca la 20 de ani. E Cristi Panin, care de când juca îi spuneam nemuritorul. Oameni cu care îți face plăcere să ne întâlnești, oameni care ne-au ajutat mereu acolo. Am avut multe deplasări la Cluj în care am stat mai mult de două zile. Ne-au ajutat cu terenuri de antrenament. Oameni de foarte mare calitate.

Lui Hoban i-am zis ‘A plecat Balaj, am venit eu!’ Da, da. Râdea. Djokovic, cu care am o relație specială. Am colaborat puțin. M-am întâlnit cu Cordea, care a fost jucătorul nostru”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM LA FANATIK”.

Mihai Stoica a comentat numirea lui Daniel Pancu la CFR Cluj

Din avionul care venea la București n-a făcut însă parte și Daniel Pancu. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

„Pancu știe fotbal. Nu știu cât de bun antrenor e la o echipă de club. Că până acum n-a prea fost. A fost puțin, la un nivel mic la Rapid, la Iași într-un moment când Iași nu stătea foarte bine. Selecționer U21 mi-a plăcut. Când vorbește strict despre fotbal îmi place discursul lui.

Am văzut meciuri lângă Pancu și l-am auzit comentând și nu a luat-o deloc pe lângă. Știe fotbal clar. Cred că e foarte interesat, cred că se uită la meciuri. Aici se face diferența. Sunt antrenori care se uită la meciuri, alții care nu se uită la meciuri. Sunt conducători care se uită la meciuri, cam puțini, cred eu, și care nu se uită.

Pancu a făcut niște greșeli că a vorbit mult prea mult când a plecat de la U21. Și când vorbești mult prea mult riști să faci deservicii. Eu vorbesc mult, dar sunt atent la ce spun”, a adăugat MM Stoica.

Ce declarații acide a făcut Daniel Pancu, după Euro U21 2025

Deși îl apreciază ca antrenor și om de fotbal, Mihai Stoica nu e de acord cu unele declarații pe care le dă Daniel Pancu. Fostul selecționer U21 i-a criticat pe jucătorii naționalei de tineret după turneul final din vară. În plus,

„Eu mă întorc la FCSB în noaptea asta și văd jucători că stau la bar, eu nu dau în presă chestia asta. Înseamnă că eu sunt vinovat, că eu sunt conducătorul care trebuie să se impună și pe care jucătorii îl ignoră stând acolo. Dar îmi fac un deserviciu mare.

Am comentat declarația asta. A ieșit imediat, când a găsit prilejul, că ‘n-am văzut în viața mea în fotbal ca cineva să declare că echipa asta e slabă’. Tu nu știi ce am urmărit eu cu declarația asta. Că am zis de Shekendija că e slabă. Am vrut să iau presiunea de pe jucători. A fost o declarație nefericită care s-a întors împotriva mea.

Nu e normal să dai în alții când ești superior ierarhic. Pentru că asta înseamnă că dai în tine. Nu dai în alții. Dai în tine.

Dar nu am nicio problemă. Nu am apucat să ne vedem. Îmi face plăcere să stăm de vorbă. Se poate vorbi cu el și spune chestii la obiect. E un om cu o judecată bună, dar de la o vârstă trebuie să ai cât de cât mai mult discernământ, dar și cu ăsta te naști sau nu te naști”, a conchis Mihai Stoica.