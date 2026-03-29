Fabulos! O națională a călătorit peste 11.000 de kilometri pentru a disputa barajul de calificare la Cupa Mondială

Naționala din Noua Caledonie a participat la barajul inter-continental pentru calificarea la Cupa Mondială din acest an, fiind învinsă la limită, 1-0, de Jamaica. Unii jucători ai reprezentativei din Oceania au depus un efort incredibil pentru a se deplasa în Mexic, unde a avut loc partida, călătorind peste 11.000 de kilometri.

Jucătorii din Noua Caledonie au călătorit 11.000 de kilometri pentru a disputa barajul pentru Cupa Mondială

În mare măsură, naționala din Noua Caledonie este formată din fotbaliști amatori, printre excepții numărându-se Angelo Fulgini și Georges Gope-Fenepej, care au evoluat în trecut în Ligue 1, prima divizie din Franța, sau fostul jucător al Unirii Slobozia, Jekob Jeno. Cei mai mulți dintre jucători evoluează fie în campionatul intern, fie în ligile inferioare din Franța.

În acest context, calificarea la barajul pentru Cupa Mondială a reprezentat o performanță fabuloasă, iar fotbaliștii au depus un efort incredibil pentru a fi prezenți în Mexic pentru semifinala cu Jamaica. Jucătorii aflați în Noua Caledonie au călătorit timp de peste 24 de ore, distanța fiind una uriașă, 11.000 de kilometri. De asemenea, aceștia nu au beneficiat de ajutor din partea Federației, fiind nevoiți să călătorească pe un zbor comercial. Nefiind jucători profesioniști, unii internaționali au fost nevoiți să lucreze în plus pentru a putea să ajungă în America de Nord.

Noua Caledonie, învinsă de Jamaica la baraj

Experiența jucătorilor în Mexic avea să fie însă una extraordinară. Peste 40.000 de oameni au fost prezenți pe Estadio Akron din Zapopan pentru a urmări meciul dintre Noua Caledonie și Jamaica, iar unii dintre fanii mexicani s-au atașat rapid de formația din Oceania, pe care au susținut-o în disputa cu rivala din zona CONCACAF.

Din nefericire pentru Noua Caledonie, , după reușita semnată în minutul 18 de Bailey Cadamarteri, și au avansat în finală, unde vor înfrunta Republica Democratică Congo pentru un loc la Cupa Mondială. Câștigătoarea acestui baraj va juca în grupa K, unde va înfrunta Portugalia, Columbia și Uzbekistan.

Cum s-a calificat Noua Caledonie la barajul pentru Cupa Mondială

Noua Caledonie a început drumul spre Cupa Mondială în faza a doua a preliminariilor din Oceania. Echipa care reprezintă un teritoriu al Franței și-a câștigat grupa, după două victorii, 3-1 cu Papua Noua Guinee și 3-2 cu Insulele Solomon, și o remiză, 1-1 cu Fiji. Astfel, a obținut calificarea în semifinalele ultimei faze.

Noua Caledonie și-a asigurat prezența în ultimul act după un succes cu 3-0 contra naționalei din Tahiti, iar în finală a înfruntat cea mai puternică echipă din Oceania, Noua Zeelandă. Echipa a rezistat onorabil, ținând cont și de faptul că meciul s-a disputat la Auckland, dar „All Whites” au reușit să puncteze de trei ori în ultimul sfert de oră și s-au impus cu 3-0. Astfel, Noua Zeelandă s-a calificat direct la , în timp ce Noua Caledonie a avansat la barajul inter-continental, unde avea să fie învinsă de Jamaica.