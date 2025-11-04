Fabulos! Rivalul lui Radu Drăgușin de la Tottenham, golul sezonului în Champions League după o cursă nebună de 80 de metri. Video

ADVERTISEMENT

Micky van de Ven, unul dintre concurenții lui Radu Drăgușin din defensiva lui Tottenham, este de neoprit în acest sezon. El a marcat un supergol în meciul de Champions League contra lui Copenhaga și a ajuns la șase reușite în acest sezon, fiind cel mai bun marcator al londonezilor în toate competițiile.

Tottenham a avut un meci destul de facil în această etapă de Champions League, deși în a doua repriză a jucat în inferioritate numerică. Londonezii conduceau cu 2-0 în momentul în care Brennan Johnson, marcatorul primului gol, a văzut cartonașul roșu.

În ciuda acestui lucru, Tottenham a continuat să înscrie și în 10 oameni, iar golul de 3-0 a fost înscris de olandezul Micky van de Ven. Olandezul a recuperat mingea în propriul careu și a primit într-o viteză uluitoare spre poarta adversă, driblând tot în calea lui și finalizând cu sânge rece.

Cu acest gol, unul dintre stoperii cu care Radu Drăgușin se luptă pentru postul de titular la Tottenham a ajuns la șase goluri în toate competițiile în acest sezon și a devenit astfel cel mai bun marcator al echipei sale. Pe lângă reușita de marți seară, el a mai înscris în Supercupa Europei contra lui PSG, în Premier League contra lui West Ham și lui Everton, împotriva căreia a marcat o „dublă”, dar și contra lui Bodo/Glimt în Champions League.

Radu Drăgușin se pregătește de revenirea pe teren. Luptă directă cu Micky van de Ven pentru postul de titular

pentru a prinde destule minute pentru Tottenham, însă în acest moment a venit și rândul lui să stea pe banca din cauza unei probleme medicale. Stoperul român a suferit o intervenție chirurgicală după ce și-a rupt ligamentul încrucișat anterior în luna februarie a acestui an, iar în acest moment se apropie de finalul perioadei de recuperare.

La 9 luni de la momentul groaznic din cariera sa, iar Thomas Frank caută momentul oportun pentru a-i putea acorda câteva minute cu scopul de a-i da ritm de joc. „Mi-a spus că este pregătit, se antrenează cu echipa. Speră să joace până va fi naționala, ca să poată participa la meciul din Bosnia. Așteptăm și sperăm să fie totul bine. Radu tot ce a depins de el a făcut… Se pregătește incredibil”, a explicat Florin Manea, impresarul lui Radu Drăgușin, în exclusivitate pentru FANATIK.