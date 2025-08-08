Sport

Fabulosul Assad Al Hamlawi! Capitolul la care atacantul Universității Craiova i-a egalat deja pe legendarii Ion Oblemenco și Marian Bîcu

Assad Al Hamlawi a înscris al doilea gol al Universității Craiova în meciul cu Spartak Trnava, iar fotbalistul palestinian a intrat într-un top select după această reușită.
Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
08.08.2025 | 07:20
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Assad Al Hamlawi a sărbătorit alături de tatăl său reușita din meciul Universitatea Craiova - Spartak Trnava. FOTO: Fanatik

Assad Al Hamlawi se află într-o formă extraordinară în acest start de sezon. Atacantul palestinian a înscris din nou pentru Universitatea Craiova, de această dată în victoria cu Spartak Trnava, 3-0, din prima manșă a turului 3 preliminar al UEFA Conference League.

Assad Al Hamlawi l-a egalat pe Ion Oblemenco după reușita din Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Assad a reușit să înscrie patru goluri în primele trei meciuri disputate pentru Universitatea Craiova în cupele europene. După „hat-trick”-ul din disputa contra lui FK Sarajevo, palestinianul a punctat și cu Spartak Trnava, iar cu această reușită a egalat două nume legendare din istoria Craiovei, Ion Oblemenco şi Marian Bîcu, la capitolul goluri marcate în cupele europene.

Ion Oblemenco a marcat de patru ori în cele nouă meciuri jucate în Europa pentru gruparea din Bănie: o reuşită contra Fiorentinei în sezonul 1973-1974 al Cupei UEFA (1-0), o „dublă” în victoria cu 2-1 contra lui Atvidabergs din ediția 1974-1975 a Cupei Campionilor Europeni și un gol în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, 1-3, din sezonul 1975-1976 al Cupei UEFA.

Iată topul celor mai buni marcatori ai Universității Craiova în cupele europene:

  1. Sorin Cârțu – 11 goluri
  2. Ion Geolgău – 8 goluri
  3. Ilie Balaci – 7 goluri
  4. Rodion Cămătaru – 6 goluri
  5. Aurel Beldeanu – 5 goluri
  6. Mircea Irimescu – 5 goluri
  7. Zoltan Crișan – 5 goluri
  8. Ion Oblemenco – 4 goluri
  9. Marian Bîcu – 4 goluri
  10. Assad Al Hamlawi – 4 goluri

Assad a sărbătorit reușita din meciul cu Trnava alături de tatăl său

Assad Al Hamlawi a sărbătorit reușita din meciul cu Spartak Trnava alături de tatăl său, care a urmărit partida din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Fotbalistul palestinian are șase reușite în doar șase meciuri jucate după transferul la Universitatea Craiova.

Assad a părăsit terenul în minutul 71, fiind înlocuit de Mirel Rădoi cu francezul Steven Nsimba, însă oltenii au reușit să mai puncteze o dată, prin costaricanul Carlos Mora, care a stabilit scorul final al întâlnirii, 3-0.

Tatăl lui Assad Al Hamlawi a fost extrem de entuziasmat și după golul trei al Craiovei, sărbătorind reușita alături de suporterii olteni. Povestea de viață a atacantului este una cu adevărat impresionantă.

Tatăl lui Assad a sărbătorit golul 3 al Craiovei din meciul cu Spartak Trnava

