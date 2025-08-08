Fabulosul Assad Al Hamlawi! Capitolul la care atacantul Universității Craiova i-a egalat deja pe legendarii Ion Oblemenco și Marian Bîcu

Assad Al Hamlawi se află într-o formă extraordinară în acest start de sezon. Atacantul palestinian a înscris din nou pentru Universitatea Craiova, de această dată în victoria cu Spartak Trnava, 3-0, din prima manșă a turului 3 preliminar al UEFA Conference League.
Assad a reușit să înscrie patru goluri în primele trei meciuri disputate pentru Universitatea Craiova în cupele europene. După „hat-trick”-ul din disputa contra lui FK Sarajevo, palestinianul a punctat și cu Spartak Trnava, iar cu această reușită a egalat două nume legendare din istoria Craiovei, Ion Oblemenco şi Marian Bîcu, la capitolul goluri marcate în cupele europene.
Ion Oblemenco a marcat de patru ori în cele nouă meciuri jucate în Europa pentru gruparea din Bănie: o reuşită contra Fiorentinei în sezonul 1973-1974 al Cupei UEFA (1-0), o „dublă” în victoria cu 2-1 contra lui Atvidabergs din ediția 1974-1975 a Cupei Campionilor Europeni și un gol în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, 1-3, din sezonul 1975-1976 al Cupei UEFA.
Assad Al Hamlawi a sărbătorit reușita din meciul cu Spartak Trnava alături de tatăl său, care a urmărit partida din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Fotbalistul palestinian are șase reușite în doar șase meciuri jucate după transferul la Universitatea Craiova.
Assad a părăsit terenul în minutul 71, fiind înlocuit de Mirel Rădoi cu francezul Steven Nsimba, însă oltenii au reușit să mai puncteze o dată, prin costaricanul Carlos Mora, care a stabilit scorul final al întâlnirii, 3-0.
Tatăl lui Assad Al Hamlawi a fost extrem de entuziasmat și după golul trei al Craiovei, sărbătorind reușita alături de suporterii olteni. Povestea de viață a atacantului este una cu adevărat impresionantă.