Fabulosul Assad Al Hamlawi! Capitolul la care atacantul Universității Craiova i-a egalat deja pe legendarii Ion Oblemenco și Marian Bîcu

Assad Al Hamlawi se află într-o formă extraordinară în acest start de sezon. Atacantul palestinian a înscris din nou pentru Universitatea Craiova, de această dată în .

ADVERTISEMENT

Assad Al Hamlawi l-a egalat pe Ion Oblemenco după reușita din Universitatea Craiova – Spartak Trnava

Assad a reușit să înscrie patru goluri în primele trei meciuri disputate pentru Universitatea Craiova în cupele europene. După , palestinianul a punctat și cu Spartak Trnava, iar cu această reușită a egalat două nume legendare din istoria Craiovei, Ion Oblemenco şi Marian Bîcu, la capitolul goluri marcate în cupele europene.

Ion Oblemenco a marcat de patru ori în cele nouă meciuri jucate în Europa pentru gruparea din Bănie: o reuşită contra Fiorentinei în sezonul 1973-1974 al Cupei UEFA (1-0), o „dublă” în victoria cu 2-1 contra lui Atvidabergs din ediția 1974-1975 a Cupei Campionilor Europeni și un gol în eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, 1-3, din sezonul 1975-1976 al Cupei UEFA.

ADVERTISEMENT

Iată topul celor mai buni marcatori ai Universității Craiova în cupele europene:

Sorin Cârțu – 11 goluri Ion Geolgău – 8 goluri Ilie Balaci – 7 goluri Rodion Cămătaru – 6 goluri Aurel Beldeanu – 5 goluri Mircea Irimescu – 5 goluri Zoltan Crișan – 5 goluri Ion Oblemenco – 4 goluri Marian Bîcu – 4 goluri Assad Al Hamlawi – 4 goluri

Assad a sărbătorit reușita din meciul cu Trnava alături de tatăl său

Assad Al Hamlawi a sărbătorit reușita din meciul cu Spartak Trnava alături de tatăl său, care a urmărit partida din tribunele stadionului „Ion Oblemenco”. Fotbalistul palestinian are șase reușite în doar șase meciuri jucate după transferul la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Assad a părăsit terenul în minutul 71, fiind înlocuit de Mirel Rădoi cu francezul Steven Nsimba, însă oltenii au reușit să mai puncteze o dată, prin costaricanul Carlos Mora, care a stabilit scorul final al întâlnirii, 3-0.

ADVERTISEMENT

Tatăl lui Assad Al Hamlawi a fost extrem de entuziasmat și după golul trei al Craiovei, sărbătorind reușita alături de suporterii olteni. .

ADVERTISEMENT