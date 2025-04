„Fac istorie și am intrat în istorie”. Gigi Becali a dezvăluit că a donat 300 de milioane de euro! Exclusiv

Gigi Becali este unul dintre cei mai bogaţi români, . Patronul celor de la FCSB s-a remarcat de-a lungul timpului şi cu .

„Fac istorie și am intrat în istorie”. Gigi Becali a dezvăluit că a donat 300 de milioane de euro!

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că pe parcursul vieţii lui au donat aproximativ 300 de milioane de euro, spunând că în continuare contruieşte case pentru cei nevoiaşi:

„Ştiţi ce am câştigat în viaţa mea? Eu, niciodată n-am fost om zgârcit. Dacă a trebuit să dau, am dat ca boier. Şi cu nobleţe am dat. Când a trebuit să dau. Dar niciodată în viaţa mea, eu 10.000 când am avut pachetul, am ştiut ce înseamnă.

Mi-a dat Dumnezeu mintea să ţin şi să înţeleg ce înseamnă valoarea banului. Am cunoscut valoarea banului, dar nu m-a cumpărat pe mine banul. Eu l-am stăpânit pe el.

Dar eu am ştiut cine este el, ce face el şi ce reprezintă el. Am ştiut când trebuie să îl dau şi când l-am dat, am făcut-o din toată inima mea şi cu dragostea mea l-am dat.

Nu contează cât am dat. 50 de milioane e sumă mică. Eu fac istorie, rămân în istorie. Oriunde te vei duce în ţara asta, în orice judeţ, nu există să nu las o urmă lăsată de mine.

„Eu pe ce am pus mâna, aur a ieşit”

Am mai făcut 350 de case. Faceţi socoteală cât costă alea. Mă costă biserica de la Pipera vreo 20 de milioane. Da, cam 200-300 de milioane, cam aste e suma. Dar ai văzut cum face Domnul? Continuu, continuu…

La tata veneau oameni de afaceri în Pipera să le schimbe câte 100 cu o sută. Păi de ce? Spuneau că banii lui tata au fost norocoşi. Eu pe ce am pus mâna, aur a ieşit. Iei tu Steaua, era la retrogradare.

Era cu Rocarul. Trebuia să scape şi Neţoiu avea putere. Nu puteai să te baţi cu el la ora aia. E băiat deştept. Eu am luat-o atunci, e şi meritul lui Piţurcă, oltean încăpăţânat. A scos echipa de pe teren. Se bătea cu ei.

Toate au ajuns la ghilotină şi uite unde am ajuns eu… Milioane, milioane. Am făcut 180 de case la Vadu Roşca, la Rast 50 şi 50 la Arbore. Deci 280 de case. Întreabaţi-l pe Simion, că el ştie”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.