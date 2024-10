În cadrul emisiunii MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ, Horia Ivanovici și Mitică Dragomir au discutat despre implicarea patronului de la FCSB, Gigi Becali, în politică. .

„Face bine Gigi Becali că intră în politică?”. Prietenul Mitică Dragomir are explicația: „Îi și place să fie înjurat, dar i-aș spune să fugă!”

Mitică Dragomir a vorbit în direct la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ cu Horia Ivanovici despre intrarea lui Gigi Becali în politică. „Oracolul de la Bălcești” consideră că patronul FCSB-ului are un scop după luarea deciziei de a se alătura partidului AUR. Totodată, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal l-a sfătuit pe latifundiarul din Pipera să fugă cât mai departe de lumea parlamentarilor.

ADVERTISEMENT

„(N.r face bine Gigi Becali că a întrat în politică?) Treaba lui, o avea vreun interes. După părerea mea nu face bine. Eu care am fost în politică atâția ani.

De acum înainte îi vor scoate și ‘căcărezele’ de la oi ziariștii. Îți vor spune dacă sunt parfumate sau otrăvite. O să vedeți. Am senzația că lui Gigi Becali îi place. Îi place și să fie înjurat de presă.

ADVERTISEMENT

(N.r dacă te-ar fi întrebat, ce i-ai fi spus?) Să fugă de politică! Să fugă cât mai departe de politică! Are un scop, un scop pe care nu și-l va îndeplini. O să vedeți. Nu face nicio lege! Eu am drept de autor asupra unei legi organice, la care nu m-a ajutat nimeni. Doar eu știu, dar nu pot vorbi despre cum am scos-o.

Știu jignirile celor din comisii, pentru ca ești nevoit să treci prin comisii. Treci prin comisia juridică, iar dacă este unul care nu vrea, nu ai ce să îi faci. În plen, când iau persoanele cuvântul, te fac de vrei sa fugi din sală. Politica este extrem de grea”, a spus Mitică Dragomir în direct la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ.

ADVERTISEMENT

„Nu am crezut că Gigi Becali va intra în politică”

Mitică Dragomir a continuat dialogul cu Horia Ivanovici de la MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ și a mărturisit că nu se aștepta ca Gigi Becali să accepte intrarea în politică. Ulterior, fostul președinte de la LPF a afirmat că latifundiarul din Pipera s-a alăturat partidului AUR pentru a-l .

„Oricât de bun ar fi Gigi, are o vârstă în care va ceda nervos, care îl va împinge la a face greșeli, moment în care lumea îl va taxa. Pe Gigi nu poți să-l schimbi niciodată.

ADVERTISEMENT

(N.r e o decizie surprinzătoare pentru tine că Gigi Becali a intrat în politică) Eu nu am crezut! Am crezut că vrea doar să îl ajute pe George Simion, pentru că sunt prieteni. Simion merită să fie sprijinit de un om cu notorietate”, a încheiat Mitică Dragomir.

Mitică Dragomir, sfat pentru Gigi Becali după intrarea în politică