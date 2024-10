„Face două milioane de euro!”. Cât vrea însă Gigi Becali să plătească pentru Mihnea Rădulescu, noua perlă a Petrolului

Mihnea Rădulescu (19 ani) are un sezon de vis. Puștiul minune a intrat inclusiv în atenția lui Gigi Becali. Interesul FCSB-ului a crescut și mai mult după ce mijlocașul ofensiv

Cât vrea Gigi Becali să plătească pe Mihnea Rădulescu, noua perlă a Petrolului

Mijlocașul Petrolului, care a debutat cu gol la naționala de tineret în victoria din Muntenegru, scor 2-6, ar putea ajunge la campioana FCSB.

„(n.r. – Cât vrea să dea pe Rădulescu?) 500.000 de euro. Și e născut 2005 copilul. Atât am înțeles că e prețul pe care l-au pus ei (n.r. – Petrolul). Dar eu nu l-aș da.

Dacă aș fi conducător la Petrolul acum, nu aș da niciun jucător. La Petrolul chiar s-a format o familie. Ei au stat până acum pe prime. S-au dat primele, iar de salarii s-a vorbit ‘Domne, nu avem acum’”, a declarat Valeriu Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Extrema dreaptă face o primă parte de campionat senzațională. În nouă etape în care a fost folosit de Mehmet Topal, Rădulescu a reușit să marcheze patru goluri.

„Poate să ia 4-5 milioane de euro”

„(n.r. – Cât ar trebui să dea Gigi pe Rădulescu?) E un copil care va crește. Eu zic că ar trebui să dea cel puțin 2.000.000 de euro. Are 19 ani! Crește! E stângaci! E jucător care are capacitate mare de efort. Dacă Gigi îl ia cu 2 milioane și are marja de progres de acum poate să ia 4-5 pe el”, a adăugat fostul fundaș central.

Răchită a fost însă contrazis de Horia Ivanovici, când fostul fundaș al Petrolului și al Stelei a făcut o comparație între Rădulescu și Tavi Popescu: „Dacă voi cereți 2 milioane pe Rădulescu, o să vă zică Gigi ‘Duceți-vă, mă, de aici!’ N-a câștigat nimic,n-a făcut nimic. E un jucător talentat, atât. Mi se pare total exagerat”, a transmis directorul FANATIK.

„E 2005, Horia!”, a adăugat Răchită. „Să fie sănătos!”, a replicat Ivanovici. „Ia cere-i lui Gigi un jucător. Cere-l pe Octavian Popescu”, a continuat Vivi.

„Stai, mă, că Octavian Popescu e jucător. A dat goluri în vinclu, a pus umărul la titlu”, a conchis Horia Ivanovici.

