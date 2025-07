Face Emil Boc echipa la U Cluj?! Oficialii ardelenilor, reacţie categorică: “Se tot insinuează anumite lucruri!”

Universitatea Cluj are un program infernal. „Studenții” joacă luni seara pe terenul Universității Craiova, iar joi, la Sibiu, vor disputa returul cu Ararat Armenia din Conference League. Radu Constantea, președintele clubului, a intrat în direct și a ținut să facă câteva precizări legate de implicarea la echipă a lui Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

U Cluj, pentru prima oară după 53 de ani în cupele europene

În manșa tur a dublei cu Ararat Armenia, U Cluj a obținut o remiză, scor 0-0. Până la retur, „U” Cluj va juca cu Universitatea Craiova în Superliga.

Radu Constantea este de părere că echipa încă nu a ajuns la capacitate maximă și speră ca, în perioada următoare, elevii lui Nelutu Sabău să își ridice nivelul. Președintele clubului de pe Cluj Arena are încredere că echipa poate trece de gruparea din Armenia în Conference League.

ADVERTISEMENT

„Au fost momente în care am arătat destul de bine. E un nivel mediu. Au fost perioade cât de cât ok și perioade în care nu am arătat foarte bine. E un meci foarte greu diseară. Noi sperăm să ne calificăm și în Conference. Sperăm să vină cât mai mulți suporteri la Sibiu. Cred că suntem undeva la 70% din suprafața stadionului.

Cred că vreo 7.000 de bilete sunt vândute. Vedem. Peluza oaspeților încă e blocată. Vedem dacă vor veni fani din Armenia. Undeva la 9-10 mii de oameni vor fi în tribune. Vedem cum vom gestiona presiunea. Nu suntem neapărat obișnuiți cu calificarea în cupele europene”, a declarat Radu Constantea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Se implică sau nu Emil Boc la U Cluj. Anunțul președintelui

Președintele celor de la „U” Cluj a ținut să explice nivelul de implicare al lui Emil Boc la club. E bine știut faptul că edilul este un suporter înrăit al grupării de pe Some

ADVERTISEMENT

„Domnul Boc e doar suporter. Cred că e o presiune diferită acum pentru dumnealui. El nu s-a implicat niciodată. Am mai văzut anumite relatări. Apar anumite insinuări în sensul unui nivel de implicare. Și discuțiile legate de fondurile publice… Tot pe această poveste se merge. Cred că am evoluat foarte bine în ultimii ani. Avem o structură solidă și din partea sponsorilor”, a mai spus Constantea.

ADVERTISEMENT