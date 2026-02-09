ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a terminat la egalitate, 1-1, derby-ul de pe Arena Națională cu Dinamo, iar fundașul Nicușor Bancu a analizat partida și presiunea de a rămâne pe primul loc în SuperLiga. Căpitanul oltenilor a invocat chiar „voia lui Dumnezeu” pentru ce va urma în campionat.

Presiunea titlului nu-l sperie pe Nicușor Bancu: „Este de când a început campionatul!“

Nicușor Bancu a comentat derby-ul din Capitală, în care Universitatea Craiova a dominat în mare parte jocul cu Dinamo, dar a încheiat doar cu un punct: „Am venit să luptăm pentru cele trei puncte, să le obținem, dar se putea termina și mai rău. Jocul a fost mai bun decât al lor. Au avut o centrare, au marcat, dar noi am avut mult mai multe șanse. Ăsta este fotbalul, nu avem ce face”.

El a remarcat și dificultățile terenului și tactica ambelor echipe: „Terenul a fost foarte prost, ne-a încurcat pe toți. Au jucat două echipe bune ale campionatului, s-a văzut asta. Ne-am anihilat reciproc, ambii antrenori au gestionat bine jocul.”

Bancu a vorbit și despre presiunea suplimentară ce vine odată cu statutul de lider.

„Presiune este de când a început campionatul. Acum, când suntem pe primul loc, e și mai mare. Toată lumea vrea să rămânem acolo. Dumnezeu știe ce va fi. Trebuie să fim concentrați până la final, pentru că fotbalul te pedepsește dacă nu ești, știm de la Atena. Avem cel mai mare lot și este un avantaj mare pentru noi”, a încheiat căpitanul Științei.

Assad Al-Hamlawi, încredere totală în deciziile lui Coelho

Atacantul Craiovei a venit la flash-interviu imediat după fluierul final și a vorbit despre importanța golului, primul pentru el în 2026, dar și despre rolul său în echipă. la Universitatea Craiova și a subliniat încrederea pe care o are în deciziile staff-ului tehnic.

„După ce ei au marcat primii, am reușit să egalăm și chiar puteam să mai marcăm unul și să câștigăm. Am forțat mai mult în repriza secundă, am încercat să marcăm și ne-a ieșit într-un final. Fiecare gol e important, chiar dacă e primul reușit de mine în 2026. A fost decizia antrenorului să nu înceapă cu mine pe teren, dar o respect și sunt convins că mereu face alegerile cele mai bune pentru echipă. Mereu am încredere în mine. Când dai goluri, ca atacant, vin și altele, îți dau mare încredere.

Pentru mine, presiunea e bună. O iubesc. Noi mereu suntem împreună, gândim pozitiv, nu ne dăm bătuți. Suntem ca o familie aici și luptăm pentru victorie de la meci la meci“, a declarat Assad, la flash-interviu.

Ștefan Bairam s-a scuipat cu un suporter!

Partida de pe Arena Națională nu a fost una foarte spectaculoasă, însă în tribune a fost spectacol. . Totuși, au existat și mesaje cu caracter rasist, iar crainicul i-a anunțat pe suporteri că meciul riscă să fie suspendat dacă jignirile nu se vor opri.

Ștefan Baiaram a fost extrem de nervos după finalul celor 90 de minute. Atacantul a mers în fața suporterilor și a fost filmat în timp ce a scuipat unul dintre fani. Imaginile au fost publicate de Prima Sport la scurt timp după încheierea jocului.

Este posibil ca atacantul să fi reacționat față de suporterii celor de la Dinamo după scandările cu caracter rasist venite din tribune pe parcursul partidei de pe Arena Națională. Înainte să meargă în fața fanilor, pe imagini se vede cum fotbalistul a fost scuipat de susținătorii adverși.