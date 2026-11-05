Face furori în Europa! Fostul atacant al lui Rapidului are mai multe goluri în cupele europene decât în Giulești

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Brighton Labeau (30 de ani), fostul atacant al Rapidului, pare că traversează cea mai bună formă din întreaga sa carieră. Fotbalistul marchează pe bandă rulantă în cupele europene, în timp ce în Giulești nu a reușit să ”strălucească”.

Fostul atacant al Rapidului face furori în Europa

Titular în partida din , Brighton Labeau s-a făcut, din nou, remarcat. Meciul a început perfect pentru elvețieni, întrucât fotbalistul lui Hearts, McCann, și-a introdus mingea în propria poartă, în minutul 22.

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FC Thun a continuat să pună presiune la poarta vicecampioanei Scoției. Nouă minute după deschiderea golului, Nils Reichmuth a șutat, însă mingea a fost blocată de defensiva oaspeților. Balonul a ajuns la Brighton Labeau, care a intrat în careu. Atacantul francez nu i-a iertat pe jucătorii lui Hearts și a tras, puternic, în vinclul drept al porții lui Reus, majorând avantajul la +2.

Astfel, cu reușita din partida cu Hearts, Brighton Labeau a ajuns la al cincilea gol din actuala campanie europeană. Fostul atacant al Rapidului a marcat un gol în ambele manșe din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, contra lui Dinamo Zagreb (1-1 și 2-3). Același scenariu s-a repetat în turul 3 preliminar al Europa League, împotriva lui Vikingur (3-0 și 2-3).

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5 goluri a marcat Brighton Labeau în actuala campanie europeană

Atacantul nu a impresionat la Rapid

Brighton Labeau a fost adus în Giulești în vara anului 2019, când . Francezul, prezentat la momentul respectiv ca o speranță pentru atacul Rapidului, a început sub comanda lui Daniel Pancu din postura de rezervă. Labeau a oferit o pasă decisivă în etapa 2 din Liga 2, contra Concordiei Chiajna, 3-0, iar drumul său în alb și vișiniu părea promițător.

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Totuși, fotbalistul originar din Aubervilliers nu a dat randamentul scontat. Până la întreruperea campionatului, din cauza răspândirii virusului SARS -COV 2, Brighton Labeau a marcat doar 3 goluri: împotriva lui CS Mioveni (5-1), Pandurii Târgu Jiu (4-0) și Concordia Chiajna (3-1). În timpul lunilor de izolare, atacantul a mers în Franța, iar după reluarea campionatului nu a mai fost utilizat în niciun meci.

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Comparând cifrele din prezent ale lui Brighton Labeau cu cele din Giulești, atacantul traversează o formă senzațională. În competițiile europene a marcat cu două goluri mai mult decât a reușit la Rapid, într-un sezon întreg. În cazul în care adunăm și reușitele sale din celelate competiții, diferența este covârșitoare: