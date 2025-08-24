Life

Facekini, accesoriul care face furori în China. Motivul pentru care Partidul Comunist nu vede deloc cu ochi buni acest trend

Facekini este noul trend al verii în China. Cât costă accesoriul îndrăzneț și de ce aleg iubitorii de modă să îl cumpere.
Claudia Şoiogea
24.08.2025 | 22:50
Ce este facekini, accesoriul care face ravagii în China. Sursa foto: Pinterest

Facekini este noua modă care face ravagii în China. Un accesoriu vestimentar aparent banal i-a cucerit pe iubitorii de modă. Cât timp va mai trece până când va ajunge și în Europa.

Ce este facekini

Se spune că trendurile în modă vin și pleacă, însă unele dintre ele nu se șterg atât de ușor din memoria colectivă. În ultima perioadă, am asistat la creații cu adevărat uimitoare, de la fusta prosop până la geana tip pungă de chipsuri. Deși ne-am obișnuit ca Balenciaga să șocheze prin piese vestimentare pe care nu mulți le înțeleg, se pare că nimic nu se compară cu moda „facekini”.

Ce presupune acest trend? Ei bine, dacă ne raportăm la numele său, direcția este ușor de intuit. Facekini este, de fapt, un accesoriu care acoperă fața și care a fost creat special pentru a proteja tenul de razele UV. Deși a câștigat mult teren în China, criticii susțin că această modă promovează o înfățișare similară tâlharilor mascați de altădată.

Aceste accesorii pentru protecția feței sunt fabricate dintr-o țesătură sintetică lavabilă. În timp ce unele dintre ele acoperă doar partea inferioară a feței, altele se extind până la frunte, gât sau piept. Pentru a intra în posesia unui astfel de articol, doritorii plătesc de la câțiva dolari până la 50 de dolari.

Facekini, o afacere de miliarde de dolari

Facekini este, mai presus de toate, o afacere înfloritoare. Anul trecut, s-au înregistrat vânzări de 11 miliarde de dolari. Potrivit datelor Daxue Consulting, în luna iunie a acestui an, vânzările au crescut cu 50%. Nu doar articolele destinate femeilor sunt la mare căutare, ci și mânecile UV, accesoriile pe care le poartă preponderent bărbații.

Înainte de a deveni un trend, facekini erau purtate la plajă de către femeile în vârstă care nu doreau să se bronzeze. „Vinovată” de extinderea trendului a fost chiar pandemia de COVID-19, care a popularizat conceptul de a purta o mască. În acel mod, facekini au trecut de la produse ieftine, de slabă calitate concepute pentru vârstnici la articole moderne cumpărate de tineri.

Accesoriul este criticat dur de Partidul Comunist Chinez

În prezent, facekini sunt privite ca adevărate accesorii care pot scoate orice ținută din anonimat. Cumpărătorii le achiziționează pe diferite culori și modele, astfel încât să potrivească ținutelor de birou, dar și ținutelor de zi cu zi. Ba mai mult, se pare că unele femei consideră facekini parte a unei rutine de îngrijire a pielii menită să le ajute să își păstreze tenul deschis.

Deși facekini este o adevărată modă, Partidului Comunist Chinez nu privește deloc cu ochi buni acest trend. Potrivit reprezentanților partidului, lumea face o adevărată confuzie între ceea ce este necesar pentru protejarea pielii și ceea ce este un moft trecător. Totuși, rămâne de văzut cât timp va rezista facekini pe piața din China.

