„Facem curățenie”! Neluțu Varga vine în România și pregătește revoluția la CFR Cluj

CFR Cluj a încheiat anul 2025 cu o victorie. Ardelenii s-au impus cu 1-0 pe terenul celor de la FC Botoșani. La finalul partidei, Daniel Pancu a vorbit despre anumiți fotbaliști și a dat de înțeles că aceștia nu au vrut să facă deplasarea, iar Neluțu Varga a anunțat o adevărată curățenie.
Daniel Pancu a spus în repetate rânduri că își dorește ca, în perioada de iarnă, lotul să fie restrâns, întrucât sunt prea mulți fotbaliști la CFR Cluj care nu ajută echipa. O parte dintre ei au fost aduși chiar în vară, însă nu au dat randamentul așteptat.
După meciul cu FC Botoșani, Daniel Pancu a cerut conducerii să ia măsuri. Antrenorul a dat de înțeles că oficialii clubului au fost informați deja despre această situație. Conform celor spuse, doi fotbaliști acuză probleme medicale, deși analizele au ieșit perfect.
Neluțu Varga, patronul de la CFR Cluj, a intervenit. Acesta l-a lăudat pe Daniel Pancu pentru rezultate, dar și pentru felul în care a vorbit cu presa, și a transmis că, în perioada de iarnă, lotul va fi curățat. Omul de afaceri a precizat că vor fi despărțiri, dar vor fi aduse și întăriri în Gruia.
„Îmi place de Pancone. Vin acasă și rezolv eu problemele, facem curățenie. Asta este, nu întotdeauna nimerești tot ce trebuie, mai dai și chix. Sper ca în iarnă să ne dea Dumnezeu minte și să fim mai luminați”, a precizat Daniel Pancu pentru Digi Sport.
CFR Cluj a pierdut deja un fotbalist. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Daniel Pancu a rămas fără Lindon Emmerlahu, care, din ianuarie, va îmbrăca tricoul celor de la Polissya Zhytomyr. În conturile ardelenilor vor intra 1,5 milioane de euro.
Mai mult, se pare că atacantul italian Iacopo Cernigoi nu va mai continua în Gruia. Agentul fotbalistului a vorbit despre situația acestuia și a dat de înțeles că înțelegerea ar putea fi reziliată în cel mai scurt timp, întrucât jucătorul nu a primit șanse suficiente la CFR Cluj.
„Nu vă pot spune prea multe, este un proces pe care îl parcurgem împreună cu CFR și cu Iacopo. Nu a avut foarte multe ocazii de a juca, așa că, probabil, este mai bine pentru el să meargă înapoi în Italia. Are deja o vârstă și își dorește foarte mult să joace meci de meci”, a declarat Federico Valentino, agentul lui Cernigoi, pentru Lagazetta.ro.