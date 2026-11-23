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Universitatea Craiova merge cu încredere în Anglia pentru confruntarea cu Brighton, din UEFA Conference League! Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului din Bănie, este convins că elevii lui Filipe Coelho pot face față unei adversare din Premier League. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, legenda Craiovei Maxima a analizat duelul, a dezvăluit că va face deplasarea alături de echipă și a explicat de ce oltenii nu trebuie să se teamă de forța englezilor. Mai mult, Cârțu a vorbit despre posibilitatea unui rezultat care să aducă Universitatea Craiova în primăvara europeană.

Sorin Cârțu, încrezător înainte de Brighton – Universitatea Craiova: „Putem face față!”

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului european. După victoria categorică obținută în deplasare cu UTA Arad, scor 6-2, oltenii își îndreaptă atenția către confruntarea cu Brighton, formație din Premier League. Sorin Cârțu a analizat partida din Anglia, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, și a transmis un mesaj optimist înaintea duelului.

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Președintele de onoare al Universității Craiova consideră că echipa a muncit pentru a ajunge în astfel de momente și că jucătorii trebuie să privească întâlnirea cu Brighton ca pe o oportunitate de a-și demonstra valoarea.

„Am făcut o partidă reușită. Dacă nu era scorul ăsta ar fi fost mai ușor meciul de la Brighton? Exclus, ăla e meci cu alt specific, știm exact ce înseamnă acel meci. S-a muncit atât ca să așteptăm meciuri de acest tip, să mergi în Anglia, pe astfel de terenuri. Orice se poate într-un meci european, dar primești ceea ce dai. De aceea am luptat pentru trofee, ca să avem meciuri cum sunt cele din această perioadă”, a declarat Sorin Cârțu.

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Legenda oltenilor este convinsă că actualul lot are capacitatea de a se ridica la nivelul provocării: „Putem face față unui asemenea meci. La modul la care te prezinți la ora asta, sunt convins că fiecare jucător așteaptă un meci de acest tip, să-și măsoare forțele, să arate ce pot”, a continuat președintele de onoare al clubului.

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Sorin Cârțu știe cum poate fi învinsă Brighton: „Nu au cu ce să ne surprindă”

Sorin Cârțu a vorbit și despre stilul de joc al echipelor englezești, pe care îl cunoaște din propria experiență europeană. Fostul mare atacant al Universității Craiova a amintit de confruntările istorice ale Craiovei Maxima și de faptul că oltenii au reușit să obțină rezultate importante inclusiv atunci când porneau cu șansa a doua.

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Cârțu a făcut referire la dubla cu Leeds United, din Cupa UEFA, când Universitatea Craiova a reușit să se impună în ambele manșe: „Și noi, la Craiova Maxima, am trecut prin momente de ăstea. Și noi, la Leeds, nu am mers favoriți, chiar dacă bătusem în tur. Sunt echipe englezești, au ritm, stilul lor de joc. Ei n-au cu ce să te surprindă, ei de o viață au ritm și intensitate și de toate”, a explicat Sorin Cârțu.

Președintele de onoare al Universității Craiova consideră că elevii lui Filipe Coelho trebuie să fie pregătiți în primul rând pentru ritmul și intensitatea adversarului: „Trebuie să facem o partidă mare, ca să arate momentele ăstea pe care le trăiesc de un an și ceva. A fost victoria de la Viena, la AEK, unde am pierdut așa cum am pierdut, cu presiune și toate cele. Am făcut față la acele jocuri, de ce nu am face față și acum?”, a adăugat legenda oltenilor.

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Sorin Cârțu merge la Brighton! Amintiri de la victoria istorică împotriva lui Leeds

Sorin Cârțu a dezvăluit că va însoți Universitatea Craiova în deplasarea din Anglia, după ce problemele medicale de la picior au început să se amelioreze. Legenda Craiovei Maxima a rememorat și victoria istorică obținută împotriva lui Leeds United, când a înscris pe teren englezesc.

Cârțu a glumit pe seama faptului că, de această dată, nu mai poate intra pe teren pentru a-și ajuta echipa: „Merg la Brighton, m-am făcut bine la picior, sunt pe recuperare. Cred că am fost primul român care a dat gol în Anglia. A fost și prima victorie românească în Anglia, e clar, aceea de la Leeds. Acum nu-i pot ajuta, încă sunt nerefăcut la picior”, a spus Sorin Cârțu, râzând.

Sorin Cârțu a analizat ultima înfrângere a lui Brighton: „Au avut mult ghinion”

Președintele de onoare al Universității Craiova a urmărit și evoluțiile recente ale adversarei din Anglia. Cârțu a analizat partida pierdută de Brighton cu Hull, scor 0-2, și a atras atenția că rezultatul nu reflectă neapărat desfășurarea jocului.

„Meciul lor ultim, cel cu Hull, când au pierdut, a fost genul acela de joc în care orice ai face nu ai cum să câștigi. Au avut mult ghinion, cu ocazii uriașe. I-au dominat pe Hull, dar au pierdut cu 2-0 până la urmă. Au rămas și ei în 10 oameni, dar au avut multe ocazii, e în stilul lor”, a declarat Sorin Cârțu.

Legenda oltenilor a subliniat că Brighton este o formație periculoasă prin organizarea colectivă, nu neapărat prin individualități: „La ei e un joc de echipă pus bine la punct. Păstrând proporțiile, uite-te la Corvinul. Pun probleme la toate echipele și nu au vreun jucător care să-ți sară în ochi. Cam așa e și situația cu Brighton. Pentru toată Anglia e o surpriză ce face Brighton”, a explicat acesta.

Mesajul lui Sorin Cârțu pentru jucătorii Craiovei: „Să fii conectat 100% tot meciul”

Sorin Cârțu consideră că cu maximă concentrare și fără să se gândească la următoarele confruntări din campionat. Președintele oltenilor le-a transmis jucătorilor că succesul într-un asemenea meci depinde de spiritul de echipă, de dublajele defensive și de capacitatea de a rămâne concentrați indiferent de evoluția scorului.

„Trebuie să nu te intereseze doar adversarul tău imediat, ci și coechipierul tău, ce face, să-l dublezi. Trebuie să fii conectat 100% tot meciul. Întotdeauna, în timpul unui meci, conjunctura meciului contează fantastic. Ne deconectăm total de ceea ce înseamnă campionat. Nu mergem la Brighton cu gândul că vine Dinamo apoi. Ălea sunt alte meciuri”, a precizat Cârțu.

Oficialul Craiovei a insistat că fotbaliștii trebuie să ofere chiar mai mult decât le cere antrenorul, mai ales într-o confruntare europeană de asemenea importanță: „Deci jucătorii, când sunt meciuri internaționale, vin și ei cu aportul lor în plus față de ceea ce le prezintă antrenorul și strategia pe care o face antrenorul. Asta poate fi un câștig, să dai în plus față de ceea ce se cere”, a continuat legenda oltenilor.

Sorin Cârțu visează la primăvara europeană: „Dacă nu pierdem, lovim două obiective deodată”

Sorin Cârțu a vorbit și despre . Acesta consideră că un rezultat pozitiv în Anglia ar putea avea o importanță uriașă pentru parcursul european al oltenilor. Cârțu a respins ideea că Brighton ar trebui privită ca o adversară capabilă să administreze automat o înfrângere severă echipei din Bănie.

„Brighton e echipă bună, cu intensitate și ritm, în stilul fotbalului englez. Nu cred că ne dau multe, nu trebuie să ne gândim la asta și nici să intrăm cu gândul ăsta pe teren. Indiferent cum evoluează scorul, nu ai dreptul să te relaxezi în nicio clipă la acest meci”, a declarat Sorin Cârțu.

Legenda Craiovei a încheiat într-o notă optimistă și a explicat ce ar însemna evitarea înfrângerii în Anglia: „Am încredere că putem scoate ceva bun, că putem face o partidă bună. Sunt convins că fiecare dintre jucătorii ăștia vor să arate ceva. Dacă nu pierdem acolo, ar fi un rezultat în care lovești două obiective deodată, pentru că mergem și în primăvara europeană”, a transmis Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.