„Faceți loc că vine nașu’”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. Statistică de coșmar pentru giuleșteni

Ascendent moral pentru FCSB înaintea derby-ului cu Rapid, meciul finalului de an în România. Asul din mânecă pe care îl au acum roș-albaștrii îi face pe giuleșteni să tremure de frică
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 12:37
Faceti loc ca vine nasu Refrenul cu care FCSB o ameninta pe Rapid la derby Statistica de cosmar pentru giulesteni
„Faceți loc că vine nașu'”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. FOTO: sportpictures.eu
FANATIK a dezvăluit în exclusivitate știrea finalului de an la FCSB. Daniel Bîrligea este apt de joc pentru derby-ul cu Rapid, lucru confirmat și de Mihai Stoica. Prezența atacantului în meciul de pe Arena Națională îi îngrijorează teribil pe alb-vișinii.

Daniel Bîrligea este „nașul” Rapidului

Măcinat de accidentări, Daniel Bîrligea nu traversează un sezon excepțional la FCSB. În acest sezon de SuperLiga, atacantul brăilean a jucat în doar 12 etape, reușind să marcheze de trei ori și să ofere o pasă decisivă. Unul dintre goluri a venit chiar în poarta Rapidului, în derby-ul din turul sezonului regulat, încheiat cu scorul de 2-2.

Nici nu e de mirare având în vedere că formația de sub Podul Grant este victima preferată a lui Daniel Bîrligea, încă de pe vremea când brăileanul evolua pentru CFR Cluj. În 12 confruntări cu Rapid, Bîrligea a marcat 8 goluri.

De altfel, „Bîrli-Gol” a punctat de fiecare dată în ultimele trei derby-uri FCSB – Rapid. Înaintea golului din turul sezonului regulat, Bîrligea a înscris de două ori și în ultimul play-off. A făcut-o mai întâi pe Arena Națională, în FCSB – Rapid 3-3, apoi în Giulești, la victoria cu 2-1 a roș-albaștrilor.

Așadar, rapidiștii au motive serioase să fie extrem de îngrijorați după aflarea veștii că Daniel Bîrligea e apt de joc pentru duelul din etapa cu numărul 21.  În calitate de fotbalist al roș-albaștrilor, Bîrligea a înfruntat-o pe rivala din Giulești de numai trei ori, dar a reușit să înscrie de fiecare dată.

Daniel Bîrligea este în război cu fanii lui Rapid

Având în vedere eficiența sa în partidele cu Rapid, nici nu e de mirare că Daniel Bîrligea este un fotbalist extrem de antipatizat în Giulești. Fanii alb-vișinii chiar au un cântec „dedicat” atacantului încă de pe vremea când evolua la CFR Cluj, dar care nu poate fi reprodus.

Nici Bîrligea nu s-a lăsat mai prejos de-a lungul timpului. Cel mai cunoscut episod din rivalitatea dintre atacant și fanii giuleșteni este cel din finalul sezonului trecut, atunci când FCSB a cucerit al doilea titlu consecutiv. „Bîrli-Gol” a avut un derapaj rasist pe rețelele de socializare, care nu a făcut decât să pună paie pe foc în acest război.

Daniel Bîrligea s-a refăcut miraculos după accidentare

Daniel Bîrligea a ratat ultimele cinci meciuri oficiale ale roș-albaștrilor. Atacantul nu a mai evoluat din 27 noiembrie, când FCSB a pierdut în Europa League, la Belgrad, scor 0-1, cu Steaua Roșie. El a suferit o entorsă foarte gravă, motiv pentru care a venit într-un picior chiar și la SUPER GALA FANATIK 2025, acolo unde a primit premiul de atacantul anului.

Deși se credea că nu va mai evolua în 2025, Bîrligea s-a refăcut in extremis și va putea juca împotriva adversarului său preferat. FCSB – Rapid, derby-ul etapei a 21-a din SuperLiga, este programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.

  • 0,66 goluri per meci este media reușitelor lui Daniel Bîrligea în duelurile cu Rapid
  • 3 meciuri și 3 goluri are Bîrligea contra Rapidului în calitate de jucător al FCSB-ului
2,12 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Rapid
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
