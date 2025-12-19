„Faceți loc că vine nașu’”. Refrenul cu care FCSB o amenință pe Rapid la derby. Statistică de coșmar pentru giuleșteni

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate știrea finalului de an la FCSB. lucru confirmat și de Mihai Stoica. Prezența atacantului în meciul de pe Arena Națională îi îngrijorează teribil pe alb-vișinii.

Daniel Bîrligea este „nașul” Rapidului

Măcinat de accidentări, Daniel Bîrligea nu traversează un sezon excepțional la FCSB. În acest sezon de SuperLiga, atacantul brăilean a jucat în doar 12 etape, reușind să marcheze de trei ori și să ofere o pasă decisivă. Unul dintre goluri a venit chiar în poarta Rapidului, în derby-ul din turul sezonului regulat, încheiat cu scorul de 2-2.

ADVERTISEMENT

Nici nu e de mirare având în vedere că încă de pe vremea când brăileanul evolua pentru CFR Cluj. În 12 confruntări cu Rapid, Bîrligea a marcat 8 goluri.

De altfel, „Bîrli-Gol” a punctat de fiecare dată în ultimele trei derby-uri FCSB – Rapid. Înaintea golului din turul sezonului regulat, Bîrligea a înscris de două ori și în ultimul play-off. A făcut-o mai întâi pe Arena Națională, în FCSB – Rapid 3-3, apoi în Giulești, la victoria cu 2-1 a roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

Așadar, rapidiștii au motive serioase să fie extrem de îngrijorați după aflarea veștii că Daniel Bîrligea e apt de joc pentru duelul din etapa cu numărul 21. În calitate de fotbalist al roș-albaștrilor, Bîrligea a înfruntat-o pe rivala din Giulești de numai trei ori, dar a reușit să înscrie de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea este în război cu fanii lui Rapid

Având în vedere eficiența sa în partidele cu Rapid, nici nu e de mirare că Daniel Bîrligea este un fotbalist extrem de antipatizat în Giulești. Fanii alb-vișinii chiar au un cântec „dedicat” atacantului încă de pe vremea când evolua la CFR Cluj, dar care nu poate fi reprodus.

Nici Bîrligea nu s-a lăsat mai prejos de-a lungul timpului. Cel mai cunoscut episod din rivalitatea dintre atacant și fanii giuleșteni este cel din finalul sezonului trecut, atunci când FCSB a cucerit al doilea titlu consecutiv. „ care nu a făcut decât să pună paie pe foc în acest război.

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea s-a refăcut miraculos după accidentare

Daniel Bîrligea a ratat ultimele cinci meciuri oficiale ale roș-albaștrilor. Atacantul nu a mai evoluat din 27 noiembrie, când FCSB a pierdut în Europa League, la Belgrad, scor 0-1, cu Steaua Roșie. El a suferit o entorsă foarte gravă, motiv pentru care a venit într-un picior chiar și la

Deși se credea că nu va mai evolua în 2025, Bîrligea s-a refăcut in extremis și va putea juca împotriva adversarului său preferat. FCSB – Rapid, derby-ul etapei a 21-a din SuperLiga, este programat duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00.