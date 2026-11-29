ADVERTISEMENT

Egalul cu Voluntari din etapa trecută (3-3, după ce Botoșani a condus cu 3-0), i-a fost fatal lui Marius Croitoru. Paradoxal, șocul schimbării antrenorului a fost favorabil Rapidului, pentru că sigur Botoșaniul cu Marius Croitoru pe bancă ar fi abordat altfel meciul din Giulești. Din fericire, , a constatat repejor că SuperLiga e mai complicată decât se vedea din Andorra

Botoșaniul deblocat – a luat 5, după ce în 16 etape nu pierduse la mai mult de două goluri diferență

„Sunt foarte mulți oameni împotriva lui, eu l-am adus peste capul multora. Inclusiv dintre asociați sunt împotriva lui. Dacă avea rezultate, nimeni nu avea nimic cu el, era lăsat în pace. Dar cu presa și spectatorii este o chestiune mai veche, nu știu de unde vine. Să strigi încontinuu «Demisia», la pauză era 2-0 și unul de lângă mine îl înjura. (…) A fost 3-3, iar, împotriva oricărei normalități, toată lumea se bucura că pierdem ca să îl dau afară pe Croitoru.”

ADVERTISEMENT

Acesta a fost, pentru mine, semnalul de alarmă înaintea partidei cu FC Botoșani. În mod normal, când echipa de pe locul 2 întâlnește o trupă aflată pe loc de baraj, cu 3 înfrângeri și 2 egaluri în ultimile 5 partide, nu prea e loc de surprize. Nici măcar faptul că echipa de pe locul 2 despre care vorbesc se numește Rapid, cu tot bagajul său genetic, nu ar putea justifica alt rezultat decât 1 solist.

Și totuși, ceea ce spunea Valeriu Iftime după meciul cu Voluntari din etapa precedentă sugera probleme din afara zonei sportive. Dacă antrenorul devine un corp străin, respins de vestiar și de ecosistemul clubului (de la acționari la suporteri, trecând prin presa locală), e foarte posibil ca locul din clasament și prestațiile din iarbă să se datoreze unei conjuncturi nepropice performanței, nu neapărat valorii fotbalistice. Ceea ce înseamnă că, odată îndepărtată problema, echipa poate avea reacție și poate crește subit nivelul de exprimare.

ADVERTISEMENT

. “E o echipă care își va recăpăta entuziasmul. (…) Oricum, eu mă aștept la un joc în care putem avea surprize. Va trebui să suferim, sunt puncte importante puse în joc.” – asta a declarat antrenorul Rapidului la conferința de presă premergătoare partidei. Așadar, am înțeles pericolul. Rămânea de văzut cum va asimila echipa acest semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT

Furtuna perfectă – 5 goluri într-o repriză

Din fericire pentru Rapid, Pancu a capacitat lotul pentru partida cu Botoșani. Din nefericire pentru Botoșani, Felip Ortiz a considerat că este o idee bună să atace Rapidul în Giulești. Iată cum s-a născut furtuna perfectă care a spulberat trupa lui Valeriu Iftime în doar 45 de minute.

ADVERTISEMENT

După victoria cu emoții de la Sepsi, Pancu decide să schimbe fundașii laterali. Astfel, Onea îi lasă locul lui Manea, iar Annan (meci foarte bun!) intră în locul lui Latif. Aioani – Manea, Sinyan, Kramer, Annan – Vulturar, Grameni – Dobre, Moruțan, Petrila – Stojilkovic; aceasta este formula aleasă de Pancu, într-un 4-2-3-1 promițător și ofertant.

Rapid ratează prima ocazie în minutul 2, atunci când Dobre scapă de Ilaș la centrul terenului, are tot terenul în față, pătrunde decis, îi pasează lui Stojilkovic în marginea careului, dar sârbul îi refuză lui Dobre primul assist în vișiniu. Doar un minut mai târziu Petro greșește o pasă la mijlocul terenului, colegii săi ocupaseră deja poziții avansate, Petrila interceptează, atacă perpendicular, pasează perfect pentru același Stojilkovic, care deschide scorul. 1-0 în minutul 3.

ADVERTISEMENT

În minutul 9, Dobre ratează o ocazie excelentă din careu, preferând șutul în locul pasei. E adevărat că epuizase deja stocul de pase din minutul 2, la faza descrisă mai sus, cu Stojilkovic. Tot pe contră, după o minge interceptată pe atacul oaspeților, în terenul Rapidului. Minutul și ocazia, pentru că în minutul 13 Dobre mai „fură” o minge la centrul terenului, face cursa caracteristică în dreapta, dar ratează pasa la același Stojilkovic. În minutul 14 se face 2-0: Manea repune de la margine, Grameni se descurcă excelent pe linia de fund și îi așează mingea lui Dobre în mijlocul uneui careu rarefiat, deși atacul era pozițional.

Minutul 15: Annan interceptează la 30 de metri de poartă, mingea curge frumos pe traseul Moruțan, Dobre, Manea, iar pasa acestuia e reluată din prima la colțul lung de vârful Rapidului. E 3-0 și ne frecăm la ochi, pentru că, bieții de noi, nu suntem obișnuiți cu astfel de dezvoltări în meciurile Rapidulețului. În minutul 18, după încă o intercepție în terenul nostru, Petrila șutează la lung, dar mingea e respinsă in extremis de Anestis. Aproape imediat, la un corner, se petrece singura fază la care Botoșani are șansa de a relansa partida, dar Aioani este atent și scoate de sub bară mingea reluată cu capul de Petro.

Se face 4-0 în minutul 28, când Sinyan pune în plasă balonul după al doilea corner executat de Moruțan în acel minut. Și după ce un alt gol al Rapidului fusese anulat pentru offside. Offside-ul îi refuză și lui Moruțan un gol, dar scorul devine totuși 5-0 în minutul 44, atunci când „Modric” Vulturar prinde un șut excepțional de la 25 de metri cu stângul, lângă bară.

Povestea incredibilă a cifrelor

E greu de crezut, dar într-o repriză în care Rapid a marcat de 7 ori (două goluri anulate), posesia a aparținut… Botoșaniului – 58%! Semn că cele două echipe și-au văzut fiecare de treabă – Botoșaniul preocupat să urce, să se descopere și să piardă mingea, iar Rapidul decis să taxeze fiecare eroare neprovocată a adversarului. Oare nu i-a spus nimeni lui senor Ortiz că ar putea să nu fie o idee chiar bună să oferi cu consensecvență hectare de teren Rapidului pe Giulești?

Practic, fiecare fază de atac a Rapidului s-a terminat cu ocazie sau gol la poarta lui Anestis, într-o repriză în care băieții în vișiniu au pus 11 șuturi pe poartă (statistica reține doar 9, pentru că două au fost golurile din offside).

Meci jucat și încheiat la pauză; repriză secundă irelevantă

La adăpostul scorului, Pancu decide (și bine face!) să taie motoarele, pentru că urmează meciul de Cupă cu UTA și deplasarea la CFR Cluj. Doumbia intră la pauză în locul lui Grameni (avertizat), iar în minutul 60 iese toată linia de atac (Dobre, Stojilkovic, Petrila). Intră Pop, Kodor și Kamara, dar nimic deosebit nu se mai întâmplă. Kodor a avut chef și dispoziție de joc, dar a avut ghinionul să joace într-o distribuție relaxată de scorul de pe tabelă.

Întotdeauna mi-au plăcute meciurile jucate pe ger; au un farmec aparte pentru mine, nu mă întrebați de ce. În ciuda frigului pătrunzător, peste 5.600 de suporteri s-au prezentat în Giulești la întâlnirea cu Rapidul, asigurând o atmosferă chiar specială pentru seara geroasă de final de noiembrie. Un meci excelent ca joc și scor, dar pe care nu l-aș supraevalua, pentru că e greu de crezut că vom mai întâlni un adversar care să abordeze atât de inadecvat o partidă pe Giulești.

Pentru Rapid urmează meciul cu UTA, o partidă care trebuie neapărat să salveze sezonul de Cupă. Pentru ca în etapa viitoare să ne deplasăm la Cluj, acolo unde Șumudică abia așteaptă să îi facă varză planurile lui Pancu. Varză a la Cluj, desigur. Într-un meci în care Vulturar va lipsi pentru cumul de galbene; știm cât de greu ne-a fost întotdeauna fără băiatul ăsta în teren…