Faceți profit cu SuperGigi. Cele mai ofertante cote din etapa a 8-a

Etapa din SuperLiga bate la ușă, iar SuperGigi, cel mai tare specialist din pariuri, a venit într-o nouă ediție a cu ponturi extrem de interesante. De această dată a ales să meargă în mare parte pe superpariuri.

SuperGigi face profit cu meciurile din SuperLiga

Marele profit propus de SuperGigi în etapa a 8-a, începe cu partida dintre Petrolul și Oțelul. ”Petrolul este o echipă care stă foarte bine, dar meciul este greu. Oțelul e o echipă care își știe nivelul, Dorinel Munteanu face maxim ce poate cu lotul actual. Oțelul stă mereu în meci, nu ia bătăi mari. Și de Petrolul îmi e frică, mai ales dacă Oțelul stă bine în teren. Am jucat pe Oțelul sub 2,5 goluri, sub 6,5 cornere și minim două cartonașe. Avem cotă 1,35 pe pariul ăsta”, a fost pronosticul cunoscătorului.

”La Rapid – Dinamo este o cotă care a scăzut foarte mult. Solistul pe Rapid a plecat de undeva din 1,80 și acum e la 1,50. Rapid e favorită și ar trebui să câștige, dar Dinamo joacă bine și e o echipă care își știe lecția. Dinamo este Rapidul de acum un an, doi. Meciul este complicat, așa că eu joc minim un gol Rapid și minim patru cornere Rapid. Mă pun la adăpost cu o cotă de 1,40 la pariul ăsta.

Voluntari – CFR Cluj este un meci pe care l-aș juca cu ochii închiși 2 solist. Dar, la fel, vreau să mă feresc de un rezultat final și joc CFR marchează gol și CFR că are minim trei cornere în meci la o cotă de 1,40.

Mergem la și ca semn, fiind un meci echilibrat, aș juca un 1x. Dar joc tot un superpariu: peste 1,5 goluri în meci, fiecare echipă va avea minim două cornere și peste 3,5 cartonașe în meci. Și am o cotă foarte bună de 1,55”, a ales SuperGigi, la FANATIK SUPERLIGA.

Cotă totală de 43,30 de la SuperGigi

”U Cluj cu Poli Iași este programat la o oră de eșalon inferior, adică 13.30. Cred că este un semn pentru Poli Iași, pe care o văd mergând clar către retrogradare, este una dintre cele mai slabe echipe. Mie îmi place U Cluj, dar nu îmi place alba-neagra lui Neluțu Sabău care când se lasă, când se reapucă. Dar îmi place cum joacă U Cluj cu el. Merg pe varianta un gol marcat U Cluj și minim patru cornere U Cluj. Aici am o cotă mai mare de 1,75.

Bani pe jos la partida FC U Craiova – Farul Constanța mi se pare 2 solist, la o cotă de 2,60. Luni avem Botoșani cu Hermannstadt. Și aici am un superpariu care are o cotă foarte bună: minim un gol în meci, minim șapte cornere în meci și minim patru cartonașe în meci. Am o cotă de 1,65.

Închidem cu Sepsi – UTA, în care arădenii vor fi fără Mircea Rednic. Întotdeauna mă tem de un recul după meciuri bune în Europa. În mod normal ar fi de 1 solist meciul acesta, dar e posibil să apară oboseala și la Sepsi. Așa că iau UTA marchează sub 2,5 goluri, UTA va avea sub 6,5 cornere și UTA va avea două cartonașe. Cota este 1,40 pentru acest superpariu.

Am o cotă totală de 43,30, iar cu 100 de lei poți da o lovitură importantă. Cu 10 lei se poate lua 430 de lei care și ea este o sumă bună, mai ales având în vedere siguranța meciurilor”, și-a motivat SuperGigi alegerile, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30 și în reluare de la ora 17:00 pe Facebook și Youtube.