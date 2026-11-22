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Numirea lui Raul Rusescu și a lui Łukasz Szukała în noua structură de conducere a FCSB a provocat o dezbatere aprinsă la FANATIK SUPERLIGA. Marcel Pușcaș, Cristi Coste și Sabin Ilie au analizat schimbările pregătite de Gigi Becali, iar părerile au fost împărțite. În timp ce fostul președinte al FCU Craiova consideră că cei doi merită o șansă, moderatorul emisiunii a ridicat semne de întrebare privind lipsa lor de experiență. Sabin Ilie a intervenit cu un verdict categoric despre adevăratul criteriu după care patronul roș-albaștrilor și-ar fi ales noii colaboratori.

Marcel Pușcaș le dă credit lui Rusescu și Szukała: „Mai rău decât e acum nu poate să fie!”

Schimbările anunțate de Gigi Becali la FCSB continuă să stârnească reacții în fotbalul românesc. Venirea foștilor jucători Raul Rusescu și Łukasz Szukała în noua structură a clubului este privită cu optimism de unii oameni de fotbal, dar și cu scepticism de cei care consideră că experiența în management și scouting este esențială.

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Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Marcel Pușcaș a evitat să le conteste din start capacitatea celor doi de a se adapta noilor responsabilități. Fostul conducător a atras atenția asupra rezultatelor slabe ale FCSB din ultimele sezoane și a susținut că schimbările nu ar avea cum să înrăutățească semnificativ situația actuală.

„Nu-i știu pe băieți, nu știu ce pot. Pe ce loc a terminat FCSB anul trecut? Pe 8. Pe ce loc e acum? Cam tot acolo. Credeți că poate fi mai rău de atât cu Szukała și Rusescu? Nu, mai rău decât e acum nu poate să fie”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Coste, semne de întrebare despre noua strategie a FCSB

Moderatorul emisiunii, Cristi Coste, a avut o perspectivă diferită. Acesta a subliniat că sunt nume importante pentru istoria recentă a FCSB, dar performanțele din cariera de fotbalist nu reprezintă automat o garanție pentru succesul în funcții de conducere. Cristi Coste a insistat asupra faptului că cei doi se află la începutul unei noi meserii și că, în opinia sa, ar avea nevoie de sprijinul unor specialiști cu experiență.

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„Eu am zis de aducerea a doi oameni care au reprezentat nume importante din istoria FCSB-ului, dar care își încep meseria asta de la zero. Alții au început-o de la zero având pe cineva lângă ei, dar Rusescu și Szukała nu au pe nimeni. Trebuie să ai pe cineva care să aibă experiență, de la care să înveți niște lucruri. Becali ce să-i învețe? Sunt doi oameni valoroși, care probabil vor face carieră pe viitor în asta, dar acum nu știu nimic”, a spus Cristi Coste.

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„Au activat AI și vin niște jucători!”. Cristi Coste, ironic la adresa scoutingului de la FCSB

Discuția s-a mutat apoi asupra modului în care FCSB își identifică țintele de transfer. Cristi Coste a pus sub semnul întrebării în selectarea fotbaliștilor, sugerând că deciziile importante vor continua să fie luate direct de Gigi Becali.

Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a prezentat, într-o notă ironică, scenariul în care patronul a decis transferul lui Petru Popescu pe baza unor imagini video primite de la impresari: „Au activat AI și vin niște jucători. Primul care vine o face pentru că Gigi Becali e sunat de impresarul lui Petru Popescu, îi trimite niște video, vede ce goluri frumoase a dat cu Kazahstan, vede că se închină după primul gol și gata, s-a făcut primul transfer.

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Nu că l-au urmărit oameni de la scouting și nici măcar Reghecampf. Au scouting în momentul ăsta, Luțu și Costicea. Szukała vine de undeva unde n-a mai lucrat până acum, pentru că n-a mai activat în fotbal de când s-a lăsat, iar Rusescu vine de la GspTv, din studio”, a continuat Cristi Coste.

Sabin Ilie, verdict despre numirile făcute de Gigi Becali: „Criteriul de bază este «Faci ce spun eu!»”

În mijlocul schimbului de opinii a intervenit și Sabin Ilie, care a oferit o interpretare tranșantă a deciziilor luate de patronul FCSB. Fostul atacant consideră că experiența profesională nu a reprezentat principalul criteriu pentru alegerea lui Rusescu și Szukała.

În opinia sa, Gigi Becali ar fi urmărit înainte de toate să aducă oameni dispuși să respecte deciziile patronului: „Noi toți, împreună, gândim normalitatea. Nu, criteriile sunt următoarele, nu că experiență. Criteriul de bază pentru amândoi este: «Faci ce spun eu». Adică ce zice nea Gigi, așa să facă și ei”, a intervenit Sabin Ilie.

Marcel Pușcaș îl laudă pe Raul Rusescu: „Intră în profunzimea lucrurilor, ceea ce-mi place”

Marcel Pușcaș a revenit în discuție și a explicat de ce nu este de acord cu o evaluare exclusiv negativă a celor două numiri. Acesta a mărturisit că apreciază analizele realizate de Raul Rusescu în presă și că fostul atacant al FCSB demonstrează, în opinia sa, o bună înțelegere a fenomenului fotbalistic.

Totodată, Pușcaș a amintit experiența internațională acumulată de Rusescu și Szukała în perioada în care au fost jucători: „Deci nu-i știu personal, dar cred că sunt doi foști jucători deștepți. Văd cum scrie Rusescu și intră în profunzimea lucrurilor, ceea ce-mi place, nu ca alți ziariști consacrați care le mai vopsesc. Chiar scrie de esență, îmi place, deci are o logică, o gândire cât de cât la purtător. Costicea ce relații are? Cred că Rusescu sau Szukała au jucat mai mult în străinătate ca să aibă capacitatea de a aduce jucători sau de a-i trimite”, a explicat Marcel Pușcaș.

În final, Marcel Pușcaș a atras atenția că experiența de fost fotbalist nu este suficientă pentru a ocupa cu succes o funcție de conducere. Acesta a subliniat că responsabilitățile administrative și cele legate de pregătirea jucătorilor presupun cunoștințe specifice, iar respectul într-un club trebuie câștigat prin competență.

„Povestea e alta. Dacă Rusescu cunoaște meseria de antrenor, care este metodologia de lucru cu nivelul respectiv de vârstă, asta trebuie să știe și, în momentul în care deschide gura sau ține o ședință, să fie respectat. Posturile necesare aici, dar inventate, precum cel de director sportiv, sunt OK. Problema e că eu am lucrat cu directori sportivi de noua generație și habar nu au ce au de făcut și, chiar dacă au habar, nu au cum să lucreze. E imposibil”, a concluzionat Marcel Pușcaș.