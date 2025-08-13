Factorii care ar duce România mai aproape de o recesiune. Ilie Bolojan s-a declarat „un optimist moderat”

Ilie Bolojan a menționat doi factori care ar duce România mai aproape de o , și anume un factor extern și unul intern. Premierul susține că este sigur de faptul că România va trece de această perioadă dificilă.

Ce ar duce România mai aproape de o recesiune

Premierul Ilie Bolojan a declarat faptul că factorul extern este dat de „încetinirea dezvoltării economice în Europa”. Acesta a dat exemplu Germania, care este „de mai mulți ani într-o formă de stagnare”, lucru ce afectează și țara noastră.

„În Germania, de mai mulți ani, este o formă de stagnare, iar unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali a României, de fapt cel mai important partener, este Germania.

Și atunci, tot ce se întâmplă în țările europene care au o economie interconectată cu a noastră ne influențează și pe noi. Acesta este factorul extern și el vine din anii trecuți și s-a văzut în toate estimările”, a declarat Ilie bolojan, pentru .

De asemenea, vorbind despre factorul intern, premierul a menționat că România, pe plan intern, a fost afectată de și creșterea unor contribuții pe care oamenii le plătesc suplimentar, însă a subliniat faptul că „nu sunt măsuri pe care Guvernul le ia cu inima deschisă”.

Ilie Bolojan se declară un „optimist moderat”. Cum va trece România de momentele dificile

Cu toate acestea, premierul Ilie Bolojan susține că România va depăși aceste momente dificile. În același timp, acesta a menționat faptul că toate măsurile luate nu au fost luate „cu inima deschisă, dar nu există altă posibilitate pentru a corecta ceea ce s-a acumulat negativ”.

„Sunt un optimist moderat pentru că știu care sunt dificultățile majore cu care ne confruntăm în aceste zile, dar în același timp am încredere în potențialul economic al țării noastre și în capacitatea românilor de a trece și peste aceste perioade dificile.

Ce înseamnă situația dificilă? Înseamnă pe de-o parte că avem aceste constrângeri bugetare, ani de zile cheltuind mai mult decât ne-am putut permite, nu mai putem susține aceste cheltuieli. Acesta este realitatea. Și atunci aici am luat două măsuri, una de creșterea veniturilor și cealaltă de scăderea cheltuielilor”, a declarat Bolojan.