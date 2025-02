Factura uriașă la curent electric pe care a primit-o un bărbat din Cluj. Suma este ireală

Un bărbat din Cluj a avut un șoc atunci când a văzut factura la curent electric. După două luni în care facturile i-au venit pe minus, suma a fost uriașă de data aceasta.

Factura uriașă la curent electric primită de un bărbat din Cluj. Nu i-a venit să creadă atunci când a văzut suma

După ce a primit , un locuitor din Cluj a avut parte de un mare șoc. Suma pe care o avea de plătit a fost una ireală, așa că a intrat pe rețelele de socializare pentru a cere părerea internauților.

ADVERTISEMENT

Timp de două luni, facturile au venit numai pe minus. În această lună, bărbatul a primit o factură în valoare de 2.100 de lei.

Acesta i-a întrebat pe internauți dacă au avut parte de o asemenea situație. În plus, clujeanul a vrut să știe dacă este vorba despre o greșeală din partea furnizorului de energie electrică sau dacă trebuie să plătească suma respectivă.

ADVERTISEMENT

Clujeanul a menționat că, în trecut, a avut regularizări deoarece nu a transmis indexul, însă nu s-a trezit niciodată cu o astfel de sumă pe factură.

“Salutare! Mi-a venit o factură la Electrica de 2100 RON. Nu am mai pățit așa ceva. Am mai avut regularizări (nu transmit indexul), dar chiar să ajungă la așa o sumă exorbitantă nu am mai pățit.

ADVERTISEMENT

În ultimele două luni veniseră facturile cu minus. A mai pățit cineva asta? E greșeală sau chiar atât trebuie să plătesc?”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Utilizatorii i-au oferit diverse sfaturi pe rețelele de socializare. Cineva l-a îndemnat să verifice dacă indexul facturat este același ca cel de pe factură. Dacă cele două nu coincid, atunci ar fi indicat să contacteze .

ADVERTISEMENT

“Vezi cât ai pe contor și cât zice Electrica că ai pe contor. Poți suna oricând să îi întrebi”, a scris cineva, notează .

Cine ar fi vinovat de situație

Altcineva a susținut că vina le aparține celor care ar trebui să citească contoarele. Aceștia nu fac, însă, acest lucru și estimează consumul fără a verifica valorile reale.

“Cei care ar trebuii să-ți facă citirea contorului (firme subcontractate Electrica) la X timp pentru regularizare, nu și-au făcut treaba, mai precis au dat cifre din burtă.

Până a venit acea persoană care ți-a citit contorul și a trimis contorul real. Am pățit același lucru. Îmi pare rău, dar ești bun de plată”, a mai scris un alt utilizator.

Un alt utilizator a spus că mama acestuia a primit, de asemenea, o factură chiar mai mare și că a fost o greșeală.

“E o greșeală! Și mama a primit o factură de 2.500 de lei. Au avut atac cibernetic în noiembrie”, a mai menționat cineva.