Factura uriașă la energie electrică primită de Tora Vasilescu: „Am o pensie de rușine. Nu pot să plătesc”

A fost pe scenă mai mult de jumătate din viață și s-a pensionat la 50 de ani, din cauza salariilor mult prea mici de care actorii din teatru beneficiau. La 71 de ani împliniți anul acesta, Tora Vasilescu s-a retras la casă, în Buftea, acolo unde spunea că și-a pregătit bătrânețea. Totuși, scandalul facturilor la curent nu a ocolit-o. Pentru FANATIK.ro, marea actriță a mărturisit că pensia „rușinoasă” pe care o primește nu-i ajunge să-și achite datoriile.

Tora Vasilescu, copleșită de facturile la curent: „Nu pot din pensie să plătesc”

Tora Vasilescu și-a dedicat viața scenei teatrului și, în general, carierei sale de actriță. Totuși, după ani întregi de muncă, marea artistă a ajuns în situația în care pensia de care beneficiază să nu-i ajungă nici măcar pentru achitarea datoriilor.

s-a retras în Buftea, la casă, pentru a fi mai aproape de natură.

nu a ocolit-o, însă. Oameni de rând și numeroase vedete – Oana Roman, Marius Manole, Carmen Tănase – s-au plâns că au avut de achitat sume exorbitante și, pe deasupra, nejustificate în perioada recentă.

Este și cazul Torei Vasilescu. Ultima factură primită este de 7.000 de lei, totul în contextul în care a dezvăluit că are o pensie care nu acoperă nici măcar jumătate din sumă.

„România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există.

Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat…așa a fost legea pentru mine….la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut cu Pro TV-ul multe seriale…și mă bazez pe pensie, 2350 de lei, de la teatru.

O rușine, mi-a venit ultima factură pe două luni 7000 de lei, 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă”, a declarat Tora Vasilescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

„Mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri”

De asemenea, Tora Vasilescu a mărturisit că nici nu este genul de persoană care să consume mult, ci că tot ce a făcut a fost să-și ude grădina, pe care o îngrijește cu atenție, activitate care i-a dus bucurie și împlinire în ultima perioadă.

„Eu nu am fost avertizată, mi-am udat grădina, n-am făcut petreceri. Eu ce fac? Nu mai ud gazonul? Nu mai ud florie? Toată bucuria, toată pregătirea pentru anii aceștia a fost grădina asta. Cultiv legumele mele”, ne-a mai spus actrița.

Sănătatea și respectul de sine nu-i mai permit Torei Vasilescu să accepte colaborări

Astfel, venitul principal al Torei Vasilescu a rămas pensia de la teatru. Din cauza vârstei și a problemelor de sănătate, nu mai poate să joace în seriale sau să accepte colaborări. De altfel, actrița a declarat că este impresionată de admirația pe care o primește din partea publicului și că, din respect pentru acesta, dar și pentru ea însăși, preferă să refuze proiectele care nu o atrag și care nu i-ar face cinste.

Totuși, Tora Vasilescu a participat la mai multe festivaluri de film în vara care tocmai s-a încheiat. Și în cazul acestora, îi compătimește pe organizatori, care muncesc din greu pentru a găsi sponsori.

„Nu mai pot face colaborări, că nu îmi mai permite sănătatea și poate nici subiectele nu mă atrag. Cel mai mult am fost vara asta la Festivalul Filmului Românesc, la Iași, la Câmpulung. Oamenii s-au străduit din puținul pe care-l au, pentru că să știți că nu vin sponsorii să arunce cu banii. În general, sunt niște fete tinere care se duc și se umilesc pe la diverse întreprinderi și la diverși patroni și totuși s-a făcut.

Când am ieșit pe stradă, este incredibil. Ce simpatie și toți vor poze să facă…Nici n-am crezut vreodată că o să apuc această vârstă și datorită filmelor care s-au tot redat, a serialelor, să fie atâta simpatie. Și încerc să-mi țin respectul față de mine în primul rând”, a dezvăluit Tora Vasilescu.

Viața de actriță nu a fost ușoară pentru Tora Vasilescu: „Simțeam pe glezna piciorului că o cătușă de fier, atât de frig era”

Vremurile pe care le trăim acum i-au amintit Torei Vasilescu de trecut și de clipele în care în teatrele în care juca era atât de frig, încât își simțea gleznele încătușate. Din punctul său de vedere, banii sunt importanți, pentru că pot asigura confortul, dar nu sunt totul.

„Banii pot cumpăra căldură, de exemplu. Poți să-ți plătești factura. Eu am trăit ani în care cu rochiță iarna, pe scenă, cu un frig de oamenii stăteau cu paltoanele pe ei, cu fulare, cu căciuli, iar noi, actrițele mai ales, ba decoltate, ba cu ciorăpei de mătase.

Simțeam la un moment dat în Dimineața pierdută, de Gabriela Adameșteanu, simțeam pe glezna piciorului că o cătușă de fier, atât de rece. Așa îmi imaginam, atât de frig era. Și acum să trăim aceleași vremuri, după ce am fost cuminți, am răspuns societății ăsteia cu patimă, cu drag”, ne-a mărturisit Tora Vasilescu.

În această idee, Tora Vasilescu a afirmat că susține tinerii să se îndrepte către o carieră în teatru, atâta timp cât o fac cu dedicare și din pură pasiune.

„Eu cred că acolo unde e calitate, poveste frumoasă, pasiune, sensibilitate, pentru că un actor dacă spune o replică care nu e dublată de propria lui trăire, propria lui bucurie sau suferință, nu ajunge. Noi trebuie să unim mintea cu inima când jucăm. De aceea unii actori rămân iubiți, cunoscuți și cei tehnici, în general, sau care sunt tributari unei mode, trece timpul peste ei”, este de părere Tora Vasilescu.