Facturi cu erori pentru bucureșteni, două măriri de salariu pentru director. Cum funcționează Termoenergetica pe un soft „clonat” de la RADET

Primăria Municipiului București a anunțat vineri, 13 martie, că primarul Ciprian Ciucu a primit votul Consiliului General pentru a declanșa un audit extern la cele două companii ale primăriei cu datorii de sute de milioane de lei: STB și Termoenergetica. Măsura vine după ce consilierii PSD și AUR au boicotat mai multe săptămâni ședințele CGMB, acolo unde la finalul lunii ianuarie aceștia îi respinseseră cererea primarului privind declanșarea unui audit la STB. Acum, se pare că Ciprian Ciucu va demara două audituri la cele două companii municipale ce beneficiază de subvenții de miliarde.

Risc iminent de colaps: concluzia celui mai recent audit la Termoenergetica

„De-a lungul anilor, ambele au acumulat datorii uriașe atât la furnizori, cât și la ANAF. Primăria Capitalei suportă 84% din cheltuielile STB și 60% din cele ale Termoenergetica. Găurile bugetare amenință acum funcționarea lor, iar falimentul ar fi un dezastru pentru București. Prin audit, vor fi evaluate corect situațiile financiare, de unde vin cele mai mari pierderi și modul în care funcționează atât STB, cât și Termoenergetica”, se arată în comunicatul Primăriei București, transmis după ce CGMB a adoptat, cu 31 de voturi pentru, 13 abțineri și 6 voturi împotrivă, cererea primarului general.

Potrivit documentelor prezentate în ședința Consiliului General, Termoenergetica are în prezent datorii de aproape 1,6 miliarde de lei, dintre care 1,4 miliarde către Electrocentrale București (ELCEN). Mai mult, pierderile din rețea în prezent s-ar ridica la 38,45%, pe datele din anul 2025. (Termoenergetica este operatorul sistemului centralizat de termoficare al Municipiului București, având rolul de a prelua agentul termic produs de către Elcen, companie deținută de Ministerul Energiei 80%, și Primăria Generală, 20%.)

Datele publice ale Ministerului Finanțelor arată că Termoenergetica a avut în fiecare an de funcționare pierderi masive, de peste 100 de milioane lei. Primul an întreg de activitate, 2020, a fost și anul cu cele mai mici pierderi, 134 milioane lei, în anii ulteriori pierderile depășind pragul de 200 milioane lei. În anul 2022, anul în care prețurile la energie au explodat în contextul crizei energetice, pierderile companiei au fost de 427 milioane. La finalul anului 2024, datoriile companiei erau de de 1,527 miliarde lei.

Anul 2024 este și anul ultimului audit extern efectuat la compania de distribuție a energiei termice în Capitală și, , concluziile documentului nu fac decât să arate că problemele companiei erau cunoscute de ani buni.

Datoriile companiei, peste valoarea activelor deținute

Auditul extern la Termoenergetica, ce s-a raportat la situația financiară a companiei la finalul anului 2024, vorbește despre o „incertitudine semnificativă legată de continuarea activității” companiei cu peste 3.400 de angajați. Auditorii subliniază , subliniind faptul că datoria totală a depășit valoarea activelor companiei cu aproape jumătate de miliard de lei. Practic, compania este sufocată de datorii pe care nu are cu ce să le acopere.

„Compania a înregistrat o pierdere netă în sumă de 208.204.253 lei în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 şi, la această dată, datoriile curente ale Companiei depășeau activele totale ale acesteia cu 468.976.349 lei. (…) Aceste evenimente şi condiții, împreună cu alte aspecte, indica/existența unei incertitudini semnificative care ar putea pune în mod semnificativ la îndoială capacitatea Companiei de a-şi continua activitatea”, se arată în raportul realizat de auditorii de la SOCECC.

Banii de pensii, calculați „după ureche” și plăți nejustificate

Situația financiară a Termoenergetica nu reprezintă neapărat o noutate, însă auditul extern a scos la iveală și alte trei probleme majore. Prima dintre ele se referă la o sumă considerabilă, de aproape două milioane de euro, care figurează în evidența contabilă a companiei drept plăți efectuate, însă fără a exista o justificare clară privind utilizarea acestora. Limbajul raportului este unul contabil, mai degrabă sec, însă documentul evidențiază că 9,4 milioane lei au fost scoși din firmă fără ca motivul să fie specificat, suma fiind trecută ca fiind „în așteptare”.

„Fără a constitui o rezervă, atragem atenția asupra sumei de 9.445.354 lei, aflată în soldul debitor al contului 473-Decontări în curs de clarificare, situația şi componența detaliată a acestei sume fiind prezentate şi descrise în Nota 11 la situațiile financiare individuale. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect”, se arată în documentul citat.

Situația absurdă nu se oprește aici. Auditul a scos la iveală faptul că compania are pus deoparte un provizion pentru beneficiile angajaților care ies la pensie. Suma este semnificativă, circa un milion de euro. Problema este că această sumă a fost stabilită „după ureche” și nu de către un expert oficial.

Că să înțelegem gravitatea acestei erori: potrivit Contractului Colectiv de Muncă, angajații companiei beneficiază de anumite beneficii la pensionare. Pentru a anticipa aceste costuri, Termoenergetica trebuie să pună niște bani deoparte. Suma însă nu a fost stabilită de un expert în materie, care să ia în calcul diverși factori (speranța de viață, rata de fluctuație a personalului, inflația viitoare, creșterile salariale, etc.) – calcule matematice care pot fi validate legal doar de către un actuar. În schimb, angajații companiei au stabilit ei singuri care să fie valoarea acestui provizion, fără o bază legală.

„Conform contractului colectiv de muncă, Compania acordă angajaților la pensionare beneficii care îndeplinesc criteriile de recunoaștere a unui provizion, provizion recunoscut de Companie în sumă de 5.042.360 lei. Fără a constitui o rezervă, atragem atenția asupra faptului că valoarea provizionului a fost calculată de către angajații Companiei şi nu de către o persoană autorizată, respectiv un actuar”, se mai arată în raportul de audit.

Sistemul informatic, preluat de la RADET

Adevărat bombă din raportul de audit la Termoenergetica se găsește însă într-o mică notă din finalul documentului, la capitolul „alte riscuri”. Să amintim că Termoenergetica a fost creată în anul 2019, atunci când fosta RADET a intrat în faliment. Ce spun auditorii în mai-iunie 2025: că Termoenergetica nu are propriul sistem informatic și că folosește sistemul clonat de la fosta companie, RADET. Auditorii susțin că sistemul nu este de încredere, fiind atât de vechi încât nu mai beneficiază de updateuri.

„Sistemul informatic – Compania nu are până în prezent în proprietate un sistem informatic performant, aceasta utilizând programul SAP, deținut şi închiriat de la RADET. Sistemul este clonat, nu este actualizat în totalitate şi nu răspunde cerințelor şi solicitărilor utilizatorilor, unele dintre componente nefind operaționale, existând riscul apariției de erori în evidențele financiar contabile”, se arată în documentul citat.

Dincolo de limbajul contabil al raportului, implicațiile acestui fapt sunt totuși șocante: la șase ani de la înființare, compania de stat care rulează sute de milioane de lei nu a fost în stare să-și achiziționeze propriul sistem informatic, preferând în schimb să închirieze vechiul program SAP de la o companie moartă. Practic, căldura în Capitală este facturată folosind softul unei companii intrate în faliment acum 5 ani.

De observat că auditorul folosește termenul „clonat”, ceea ce înseamnă că Termoenergetica a preluat o copie a bazei de date și a structurii RADET însă fără a avea suportul tehnic complet. Auditorul spune clar că acest sistem „nu răspunde cerințelor” și că unele componente „nu sunt operaționale”. Practic, compania care emite lunar facturi pentru circa 500.000 de apartamente face acest lucru cu un soft care „poate da erori”.

SAP-ul e sistemul care centralizează consumul citit de la punctele termice, îl alocă pe apartamente/scări/blocuri și generează facturile. Dacă componente din acest sistem nu sunt operaționale sau generează erori, se ridică posibilitatea unor facturi calculate pe baza unor date incomplete.

Salariul majorat pentru directorul Termoenergetica

Cum a răspuns conducerea companiei de stat la situația financiară a societății: i-a majorat de două ori indemnizația directorului general. În anul 2024, funcția de director general la Termoenergetica a fost ocupată de către Adrian Mircea Teodorescu, licențiat în Drept la Universitatea Ecologică, fost director de achiziții la RATB și director general al RADET în timpul mandatului lui Sorin Oprescu.

Potrivit datelor companiei, la începutul anului, indemnizația lunară brută a directorului a fost stabilită la suma de 29.785 lei. Până la finalul anului, indemnizația lunară avea să-i fie majorată de două ori, până la suma de 34.000 lei. Practic, vorbim de o creștere cu 15%, peste rata inflației.

„În perioada 23.10.-31.12.2024 indemnizația fixă lunară brută a Directorului General a fost stabilită la suma de 34.000 lei brut/lună, conform prevederilor Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 12/18.10.2024”, se arată în Raportul anula al comitetului de remunerare din cadrul CA-ului.

Același document menționează setul de avantaje de care beneficiază administratorii și directorii companiei de stat. Aici intră un ajutor de înmormântare de 15.000 lei, 10.000 lei pentru nașterea unui copil, un ajutor pentru boli grave sau incurabile şi urgenţe medico-chirurgicale în sumă de 6.800 lei, 1.600 lei, decontarea unor servicii turistice, plus, daune în cazul în care este concediat înainte de încheierea contractului său de mandat.