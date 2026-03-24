Facturile la apă caldă în București, calculate în Internet Explorer. CMTEB nu are bani de un sistem informatic nou, dar dă 1 milion de lei pe apă minerală

Compania municipală Termoenergetica SA (CMTEB), a ajuns la datorii de peste 1,6 miliarde de lei, o sumă care depășește activele companiei, potrivit ultimului audit realizat în vara anului trecut. Aceasta este situația financiară a companiei care distribuie apă caldă și energie termică la aproape un milion de consumatori în Capitală, asta la doar șase ani de la înființare. Astăzi, compania plătește 50.000 de euro pe an unei firme de consultanță, cu legături puternice la puterea politică, pentru a menține în funcțiune programul informatic de calculare a facturilor, un soft „zombie” moștenit de la RADET.

Facturile la apă caldă în București calculate pe Internet Explorer

În data de 10 martie a acestui an, compania municipală Termoenergetica SA a finalizat achiziția de servicii IT pentru mentenanța sistemului de management și facturare automată a consumului de energie termică și apă caldă ELITTIS – ACE. Costul lunar pentru aceste servicii se ridică la suma de 21.500 lei sau 258.000 lei pentru întreg anul. Practic, compania municipală care administrează rețeaua de termoficare în capitală plătește 50.000 de euro pe an, sumă fără TVA, pentru ca o firmă specializată să-i asigure funcționarea sistemului informatic.

Aspectele interesante apar însă în serviciile detaliate pe care CMTEB le cere de la ofertanți pentru sistemul său informatic. Spre exemplu, una dintre sarcinile firmei este aceea de a oferii „soluții testate… pentru cazul în care sistemele de operare de pe stațiile client nu mai suportă browserul Internet Explorer sub care a funcționat inițial aplicația”. Internet Explorer este un browser oficial mort, scos din uz de către Microsoft de ani de zile din motive de securitate și incompatibilitate cu aplicațiile noi. Practic, aflăm că sistemul de facturare al CMTEB (ELITTIS ACE) cu ajutorul căruia sunt calculate facturile lunare pentru sute de mii de clienți din Capitală a fost construit pentru a rula pe Internet Explorer, un browser scos din uz în urmă cu cinci ani, și în prezent are nevoie de artificii tehnice pentru a rula pe calculatoarele moderne.

Mai mult, tot în achiziția menționată este precizat faptul că firma de mentenanță va avea acces la „la informațiile inactive din baza de date care generează anomalii în raportări (nefuncționalități sistem software)”. Practic, compania recunoaște că actualul sistem dă rateuri și generează anomalii. La fel, o altă sarcină vizează modificarea manuală a formulelor de calcul pe baza cărora sunt generate facturile bucureștenilor. Practic, CMTEB plătește o firmă externă care să intre în codul aplicației și să schimbe calculele, „modificare procent penalitate, modificare mod calcul penalități… ajustare/modificare rapoarte”, din facturi „la cererea expresă a beneficiarului”.

Practic, cerințele stabilite al companiei este unul vechi, care dă rateuri. Probabil că mai multe informații vom afla în urma auditului extern cerut de primarul Ciprian Ciucu, însă ultimul raport de audit la Termoenergetica, realizat în vara anului 2025, atrăgea atenția asupra faptului că CMTEB nu deține un sistem informatic performant, utilizând un program „închiriat de la RADET, sistemul este clonat, nu este actualizat în totalitate şi nu răspunde cerințelor şi solicitărilor utilizatorilor”. Practic, CMTEB lucrează pe baza de date și pe un sistem clonat de la o companie intrată în faliment în anul 2019. FANATIK a

Un alt aspect important, ce are legătură cu faptul că CMTEB trebuie să modifice manual formulele de calcul în cadrul acestei aplicații, a fost scos la iveală într-un raport recent al Curții de Conturi. Instituția de audit a arătat că CMTEB nu are o metodologie de calcul a facturilor aprobată de către ANRE. Altfel spus, modul în care sunt calculate facturilor consumatorilor din Capitală la apă caldă și agent termic nu este avizat de către un organism independent ( ).

CMTEB nu are bani de un sistem informatic nou

Așa cum arată și raportul Curții de Conturi citat mai sus, în 8 din 9 cazuri Termoenergetica facturează apa rece drept apă caldă și apoi refuză să recalculeze facturile bucureștenilor pe motiv că asociațiile de locatari nu au reclamat lipsa apei calde. Mai mult, documentul citat arată că CMTEB nici nu poate măsura cantitatea de agent termic livrată și dacă acest lucru se face în parametri stabiliți prin contracte.

Altfel spus, CMTEB preferă să plătească 50-60.000 de euro anual unei firme de IT să-i „cârpească” sistemul informatic, sistem moștenit de la o companie falimentară (RADET) și care încă rulează pe Internet Explorer. Vorbim de o companie care generează pierderi de peste două sute de milioane de lei anual, asta în ciuda faptului că beneficiază de subvenții de sute de milioane de lei de la bugetul Primăriei.

Experiența altor orașe din România arată că un sistem informatic modern necesită, cel mult, o investiție de câteva milioane de euro. A făcut-o primăria Oradea încă de acum un deceniu, cu o investiție de 3,5 milioane euro, cu o parte din sumă acoperită din fonduri europene. „Toate contoarele de căldură şi apă caldă vor fi prinse într-un sistem de citire automată. Vom putea identifica în timp real orice avarie şi vom putea emite facturi fără să mai deranjăm clienţii cu citirea lunară a contoarelor”, explica managerul de la , când localitatea se pregătea de investiții de peste 50 de milioane de euro. (În același interviu, oficialul sublinia necesitatea acestor investiții pe motiv că subvențiile vor scădea treptat).

CMTEB dă în schimb un milion de lei pe apă minerală

În ceea ce privește transparența companiei municipale Termoenergetica, merită subliniat că ultima achiziție publicată pe site-ul companiei este din februarie 2023. Pe site-ul companiei nu apar informații cu privire la achizițiile recente sau planurile anuale de achiziții.

Pe de altă parte, potrivit informațiilor disponibile în platforma de licitații publice Sicap.ai, la doar două zile după achiziționarea serviciilor pentru mentenanța sistemului informatic, CMTEB a achiziționat apă minerală în valoare de 1,1 milioane lei. Altfel spus, Termoenergetica a plătit peste 220.000 de euro, o sumă de patru ori mai mare comparativ cu serviciile IT, pentru a cumpăra apă minerală pentru următoarele 12 luni.

Cine deține firma care face mentenanță IT la CMTEB

Contractul din 12 martie pentru mentenanța sistemului informatic de la Termoenergetica a fost câștigat de către societatea Simetrix Business Software S.R.L. din Botoșani. Firma reprezintă divizia de software a grupului Elsaco, având ca obiect de activitate „realizarea sistemelor informatice integrate pentru citirea și managementul echipamentelor de contorizare”.

Contractele mai vechi de achiziție ale Primăriei Capitalei de pe vremea RADET, vorbim de anii 2015 – 2018, arată că softul folosit atunci nu se numea ELITTIS ci „Sistem de management și facturare automată ELSACO-ACE”, practic sistemul implementat de către firma mamă Elsaco Electronic SRL. Practic, CMTEB a rămas captivă softului achiziționat de RADET în urmă cu mai bine de un deceniu, fiind nevoită să plătească lunar compania mamă pentru serviciile de mentenanță aferente.

În datele de la Registrul Comerțului acționar principal al firmei Simetrix figurează Șerban Iftime, cel care în luna noiembrie a fost numit în cadrul departamentului de politici economice. Acesta este fiul lui Valeriu Iftime, președintele CJ Botoșani și președinte al PNL Botoșani, patronul grupului Elsaco.