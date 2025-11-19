Facturile la încălzire explodează pe timp de iarnă: lemnul s-a scumpit cu 73%, energia electrică – 113%, subvențiile rămân neschimbate

ADVERTISEMENT

Iarna 2025–2026 aduce facturi mult mai mari la încălzire, în timp ce subvențiile statului rămân la același nivel ca anul trecut. Conform datelor oferite de Dumitru Chisăliță, la un apartament cu două camere se observă o scădere procentuală a acoperirii din subvenții pentru energia electrică de la 61% la 29%. Situația este similară și pentru case, unde creșterile de prețuri depășesc cu mult sumele decontate.

Iarna bate la ușă: cine poate primi subvenții pentru încălzire în 2025–2026

Statul continuă și în această iarnă programul de sprijin financiar pentru încălzirea locuințelor, iar cererile pot fi depuse până pe 20 noiembrie.

ADVERTISEMENT

Ajutorul se acordă familiilor cu un venit mediu net de până la 1.386 lei pe persoană și persoanelor singure cu venit de până la 2.053 lei. Pentru a putea beneficia de această susținere, solicitanții nu trebuie să dețină alte proprietăți sau bunuri decât cele specificate în cerere, iar veniturile bănești se cumulează cu alte forme de venituri materiale.

În plus, față de asistența clasică pentru încălzire, programul include și suplimentul pentru energie, oferit lunar pe tot parcursul anului, destinat acelorași beneficiari.

ADVERTISEMENT

Românii plătesc aproape dublu la energie

Având în vedere programul de sprijin pentru încălzirea locuințelor, FANATIK a discutat cu Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, care ne-a oferit date concrete comparative între iarna 2024–2025 și sezonul rece 2025–2026.

ADVERTISEMENT

Conform analizei lui Chisăliță, creșterile de preț se resimt atât pentru un apartament cu două camere cât și pentru o casă de dimensiuni medii.

„Dacă ne uităm la gaze naturale, avem o creștere față de anul trecut de circa 2%. Deci, în principiu, costul și pentru un apartament și pentru o casă suferă această majorare datorită creșterii TVA-ului care s-a produs în 1 iulie 2025.

ADVERTISEMENT

Pe GPL, creșterea este de 5%. Ea parțial se datorează TVA-ului, parțial altor considerente”, sunt datele relevate, în premieră, pentru FANATIK, de către Dumitru Chisăliță.

De ce s-au scumpit lemnele de foc?

În continuare, specialistul semnalează o , bazată pe experiența sa concretă. Potrivit informațiilor furnizate, costurile totale – lemn tăiat, ambalat și transportat – au urcat cu aproximativ 73% față de anul trecut. Diferența este influențată nu doar de prețul lemnului, ci și de modificările de TVA și de accizele aplicate motorinei, sacilor și paleților.

„La lemn avem o creștere semnificativă. Am luat efectiv prețurile pe care le-am plătit anul trecut pentru proiectul social pe care îl coordonez, ”Casa cu Căldură”, în care achiziționez lemne și le duc oamenilor nevoiași. În calculul acesta intră lemn, tăiat, împachetat și transportat. Că până la urmă, omul trebuie să suporte tot. Și atunci creșterea este de 73%. Nu sunt statistici, sunt chestii concrete. Cât am plătit anul trecut, cât am plătit anul acesta.

Aici avem modificare de TVA, avem creștere acciză la motorină, creștere TVA la motorină, creștere preț la motorină, creștere TVA la saci, creștere TVA la paleți. Nu este strict doar lemn”, ne-a mai dezvăluit Chisăliță, unul dintre cei mai cunoscuţi analişti din sectorul energetic.

Cât a crescut prețul energiei electrice pentru încălzire?

Mai departe, este adus în discuție și prețul energiei electrice pentru încălzire, care din datele relevate, a crescut și el considerabil. Într-un caz concret din București, costul a urcat de la 0,68 lei/kWh la 1,45 lei/kWh. De menționat, noi avem sumele doar pentru partea de termoficare, facturile reale sunt și mai mari, incluzând și iluminatul.

„Cost energetic 113%. Plec de la un caz concret, e vorba de o locuință din București, consumator vulnerabil, plătea 0,68 de lei, acum are 1,45 de lei preț. Am pus exclusiv energia pentru încălzire. În adevăratul sens, factura e mai mare pentru că cuprinde și partea legată de iluminat.

Menționez, de asemenea, că nu s-a modificat cuantumul veniturilor, adică și anul trecut și anul acesta sunt aceleași cuantumuri. Iar banii probabil că vor ajunge cu 30-50 zile de întârziere. În ceeea ce privește pragurile de la care se primesc, nu sunt realiste. Dar asta este altă discuție, a mai menționat, pentru FANATIK, președintele Asociației Energia Inteligentă.

În ce măsură mai acoperă subvențiile facturile tot mai mari?

Aplicat, vom evidenția, conform datelor furnizate de Dumitru Chisăliță, vizibile în imaginea de mai jos, cu două camere. Se poate observa că s-au înregistrat creșteri semnificative față de iarna trecută, 2024/2025, în timp ce sumele subvenționate pentru fiecare tip de combustibil au rămas neschimbate.

Gaze naturale: costul mediu lunar a crescut ușor, de la 900 lei la 915 lei, în timp ce suma decontată rămâne aceeași ca anul trecut – 250 lei.

GPL: prețul a urcat de la 1.464 lei la 1.533 lei pe lună, dar decontarea continuă să fie de 320 lei.

Lemn: costurile au înregistrat cea mai mare creștere, de la 505 lei la 871 lei lunar, în timp ce suma subvenționată rămâne 320 lei.

Energie electrică: costul mediu lunar a crescut semnificativ, de la 816 lei la 1.740 lei, în timp ce subvenția rămâne 500 lei.

Astfel, se poate observa că: „Anul trecut la un apartament cu gaze, ceea ce primea îi acoperea circa 28%, anul acesta îi acoperă circa 27%. Pentru GPL, anul trecut 22%, anul acesta circa 21%.

Pentru lemn, anul trecut 63%, anul acesta 37%. Pentru energie electrică, 61%, acum 29%”, explică Chisăliță.

Costurile pentru încălzirea caselor cresc semnificativ în iarna 2025/2026, indiferent de sursa de energie

Comparativ cu iarna 2024/2025, costurile lunare pentru încălzirea unei case au crescut semnificativ în iarna 2025/2026, indiferent de tipul de sursă utilizată. Imaginea de mai jos indică cu exactitate.

Gaze naturale: costul mediu lunar a înregistrat o creștere modestă, de la 1.500 lei la 1.525 lei, în timp ce suma decontată rămâne neschimbată, 250 de lei.

GPL: cheltuielile au urcat de la 2.440 lei la 2.555 lei lunar, însă subvenția continuă să fie de 320 lei.

Energie electrică: facturile medii au crescut considerabil, de la 1.009 lei la 1.742 lei, în timp ce subvenția rămâne 500 lei.

Încălzire centralizată: cheltuielile au sărit de la 1.360 lei la 2.900 lei lunar. Ajutorul este tot cel de anul trecut, respectiv de 500 de lei.

Și pentru case subvențiile nu mai țin pasul cu scumpirile

Mai departe, Dumitru Chisăliță punctează: „Pentru o casă cu 25 de mii de kW consum, anul trecut, acoperirea pentru gaze din subvenție era de 17%, anul acesta este de 16%, GPL era de 13%, 13% și anul acesta.

Pentru lemn era 32% anul trecut, 18% anul acesta și la energie electrică era 37% anul trecut, 17% anul acesta”, încheie specialistul, pentru FANATIK.