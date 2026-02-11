Facturile românilor ar putea scădea semnificativ. UE propune o reducere majoră a taxelor pe electricitate

ADVERTISEMENT

Comisia Europeană pregătește o recomandare pentru statele membre de a stabili taxe mai mici pentru electricitate decât pentru energia din combustibili fosili, declarându-și totodată ambiția de a accelera tranziția energetică.

UE le recomandă statelor să reducă TVA la energie electrică la 5%

Proiectul, consultat de Bloomberg, prevede că statele UE vor fi încurajate să implementeze rapid aceste recomandări, „cel târziu până la sfârșitul anului 2026”. Reducerea impozitării energiei electrice are scopul de a stimula electrificarea și o utilizare mai frecventă şi pe scară mai mare a energiei electrice în locul combustibililor fosili.

„Statele membre ar trebui să aplice taxe și cotizații pe electricitate la rate semnificativ mai mici decât cele impuse gazului sau altor combustibili fosili, pentru a oferi un semnal de investiții pentru electrificarea economiei”, se arată în recomandare. Comisia subliniază că statele membre ar trebui să stabilească cote de accize pe electricitate la un nivel minim pentru gospodării, zero euro pe MWh, în conformitate cu Directiva privind impozitarea energiei. De asemenea, acestea ar trebui să ia în considerare utilizarea flexibilității oferite de Directiva TVA pentru a reduce această taxă pe energia electrică furnizată gospodăriilor la doar 5%. În România, cota TVA pe electricitate este de 21%, iar acciza pe electricitate este de 3,62 lei pe MWh.

Recomandarea către statele membre fusese inițial planificată pentru al patrulea trimestru al anului trecut, așa cum se prevede în Planul de acțiune pentru energie accesibilă. Aceasta a fost concepută ca parte a unei reforme mai ample a legislației UE privind impozitarea energiei prin revizuirea Directivei privind impozitarea energiei (DET), însă revizuirea DET rămâne deocamdată blocată.

Taxa de „cogenerare” sau contribuţia CfD ar trebui să dispară de pe facturile românilor

În proiectele sale de recomandări, Comisia a subliniat că finanţarea construcţiei de noi capacități de generare a energiei electrice nu ar trebui să fie suportată de consumatorii de energie electrică. „Statele membre ar trebui să elimine din facturile de energie electrică taxele care finanțează implementarea surselor de energie curată, cum ar fi energia regenerabilă, energia nucleară și cogenerarea”, se arată în recomandări. În opinia Comisiei Europene, aceste costuri ar trebui să fie transferate la bugetul de stat sau finanțate din alte surse fiscale.

În momentul de faţă, sunt incompatibile cu aceste recomandări propuse de UE, deoarece în ţara noastră sprijinul pentru energia eoliană și solară este suportat integral de consumatori. De asemenea, recomandarea CE stipulează clar că taxele pentru „cogenerare” nu ar trebui să fie suportate de consumatorul final de electricitate, dar această taxă destinată sprijinirii centralelor care produc simultan energie electrică și termică, stabilită prin ordin ANRE, se regăseşte şi ea pe factura consumatorului.

România a lansat recent schema CfD pentru a finanța energia nucleară (Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă) și noi parcuri regenerabile, iar pentru a le plăti investitorilor prețul garantat, guvernul a introdus o nouă contribuție (Contribuția CfD) care a început să apară pe facturi. De asemenea, este tipul de taxă pe care Comisia o dorește eliminată din factură și transferată către bugetul de stat sau alte surse.

Deși Comisia a recunoscut în justificarea proiectului de recomandări că ar putea avea un impact negativ asupra încasărilor la buget, se subliniază că veniturile actuale din taxele pe electricitate reprezintă doar o mică parte în comparaţie cu veniturile asociate cu combustibilii fosili (benzină, motorină, gaz).

Cu cât ar trebui să scadă facturile românilor

„Reducerea impozitelor și a taxelor pe electricitate este deosebit de importantă pentru sprijinirea electrificării pe termen scurt și mediu, dar pe măsură ce economia europeană continuă să se electrifice, impozitarea energiei electrice va deveni din ce în ce mai importantă pentru susținerea finanțelor publice, în special în contextul scăderii veniturilor fiscale din combustibilii fosili”, se arată în proiect.

Comisia s-a angajat să actualizeze aceste recomandări, pentru a proteja veniturile publice, atunci când consumul de energie electrică va crește suficient de mult pentru a deveni o bază importantă de impozitare.

Se estimează că dacă recomandările UE ar fi puse în practică facturile la energie ale românilor ar scădea în medie cu 30%, astfel că la o factură lunară de 100 de lei preţul ar scădea la aproximativ 70 de lei.