Facultatea din România care renunţă la lucrarea de licenţă. Studenții au solicitat acest lucru

Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj a eliminat lucrările de licență. Decanul facultății a spus că această decizie a fost luată la cererea studenților.

Studenții rămân cu un examen grilă

Absolvenții de anul viitor ai Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj nu vor mai trebui să facă lucrări de licență. Potrivit decanului facultății, Șerban Diaconescu, Consiliul profesoral a luat această decizie în urma solicitării studenților

„Peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru”, a declarat decanul pentru . Studenților le rămâne de promovat astfel o singură probă, un examen top grilă.

Șerban Diaconescu s-a referit și la ineficiența unor programe anti de a identifica furtul de idei. „Au fost mai multe considerente avute în vedere de către Consiliul profesoral. În primul rând, solicitarea studenților în acest sens. În egală măsură am cântărit faptul că există o nefericită exagerare la verificarea lucrărilor prin programe de anti-plagiat, care, din păcate, nu întrunesc standardele de calitate, care să permită o verificare reală a existenței sau inexistenței plagiatului. Concret, în lucrările studenților noștri, orice referire la un text de lege, orice referire la hotărâri judecătorești este marcată ca fiind plagiat, pentru că mai există undeva un document electronic în acest sens”, a declarat decanul.

Facultatea de Drept din București, prima care a renunțat

Chestiunea depistării unui plagiat punea probleme studenților și profesorilor, a spus Diaconescu. „Și punea și studentul, și cadrul didactic în posturi extrem de delicate de a face, dincolo de munca firească, pe care o ai pentru elaborarea unei lucrări de licență, o imensă muncă de documentare și de justificare și să arăți de ce nu e vorba de plagiat și că peste 90% din ceea ce programele prezintă acolo nu au nicio legătură cu noțiunea de plagiat”, a adăugat el.

Se pare că din ce în ce mai multe facultăți vor să renunțe la lucrările de licență, pe fondul existenței unei adevărate piețe negre a acestor lucrări. Pe de altă parte, softurile de depistare a plagiatelor sunt scumpe. Prima facultate care a luat această decizie este Facultatea de Drept a Universității București, în 2017. Există însă și voci care spun că prin renunțarea la lucrarea de licență, calitatea învățământului va avea de suferit.

„Nu se justifică să achiziţionăm un soft pentru lucrările de diplomă care costă câteva zeci de mii de euro şi apoi alimentarea lui cu baze de date pentru a verifica daca lucrurile sunt plagiate sau nu, Nu avem cum să controlăm fenomenul scrierii de către altă persoană”, declara la acea vreme decanul Facultății de Drept, Flavius Baias.

Sondaj printre studenți

Decanul Șerban Diaconescu a precizat că nu corpul profesoral a cerut eliminarea lucrărilor de licență, ci s-a respectat cererea studenților, în urma unui care a arătat că peste 90% din aceștia au solicitat această măsură.

„La cererea lor a fost eliminată lucrarea de licență. Ei au inițiat acest demers, nu noi. Au făcut un sondaj. Peste 90% din studenții unui an, respectiv peste 84% din studenții celuilalt an au solicitat acest lucru. Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru varianta conferită de lege și care, de altfel, se aplică și la Universitatea din București încă din 2017”, a declarat decanul.