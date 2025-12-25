Sport

Făcut daună totală de Anthony Joshua, Jake Paul vrea din nou în ring. Și-a provocat adversarul insultându-l: „E moale!”

Jake Paul a avut probleme serioase după eșecul în fața lui Anthony Joshua. Sportivul în vârstă de 28 de ani nu se abține și vrea din nou în ring. Pe cine a provocat acum, de fapt.
Mihai Dragomir
25.12.2025 | 22:18
Facut dauna totala de Anthony Joshua Jake Paul vrea din nou in ring Sia provocat adversarul insultandul E moale
ULTIMA ORĂ
Jake Paul este gata de o nouă confruntare legendară în ringul de box. Pe cine a provocat. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Jake Paul vrea să facă uitat meciul în care a fost făcut K.O de Anthony Joshua înaintea Crăciunului. Americanul a trecut la o nouă țintă. Pe cine a provocat acum și cum l-a numit, de fapt.

Jake Paul și-a ales un nou adversar. Cu cine vrea să facă uitat eșecul suferit în fața lui Anthony Joshua

Jake Paul nu se oprește după ce a pierdut în fața lui Anthony Joshua. Pugilistul în vârstă de 28 de ani și-a ales un nou adversar cu care își dorește să intre în ringul de luptă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, după eșecul suferit pe 19 decembrie, la Kaseya Center din Miami, din urma căruia s-a ales cu mandibula ruptă, Jake Paul este gata să lupte cu cunoscutul Francis Ngannou, poreclit și „Predatorul”, care a strălucit în UFC în perioada 2015 – 2022.

Ngannou, născut campion pe 5 septembrie 1986, în satul Batie din Camerun, este un nume de temut. Fost campion mondial la categoria grea în UFC în 2021, el a luptat apoi în ringul de box și cu titani precum Tyson Fury și Anthony Joshua. Jake Paul nu se teme și crede că îl poate învinge fără probleme.

ADVERTISEMENT
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de...
Digi24.ro
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani

„Le-am spus tuturor că am să mă descurc mai bine decât Francis (n.r. contra lui Joshua). Francis este moale. Cred că acum va accepta (n.r. provocarea)”, a spus Jake Paul.

ADVERTISEMENT
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce...
Digisport.ro
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”

Pe ce sumă uriașă a pus mâna Jake Paul după meciul cu Anthony Joshua

Chiar dacă a pierdut clar meciul cu britanicul Anthony Joshua, Jake Paul a avut motive să se și bucure apoi. Mai exact, americanul a încasat nu mai puțin de 92 de milioane de dolari pentru confruntarea în care a rezistat puțin peste 16 minute.

Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de...
Fanatik
Marcator în finala Champions League, care nu a mai jucat de 942 de zile, pus pe liber de un club legendar
Fotbaliștii FCSB-ului au vorbit despre Crăciun, dar și despre ce va urma în...
Fanatik
Fotbaliștii FCSB-ului au vorbit despre Crăciun, dar și despre ce va urma în 2026: „Asta am vrut de la Moș Crăciun”
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun. Ce a transmis Zeița de la Montreal
Fanatik
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun. Ce a transmis Zeița de la Montreal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în...
iamsport.ro
Radu Banciu, dezlănțuit! L-a numit 'prostănacul anului' pe faimosul milionar: 'Fondatorul prostiei în această țară! E prostul fudul al neamului românesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!