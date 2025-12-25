Făcut daună totală de Anthony Joshua, Jake Paul vrea din nou în ring. Și-a provocat adversarul insultându-l: „E moale!”

ADVERTISEMENT

Jake Paul vrea să facă uitat meciul în care a fost făcut K.O de Anthony Joshua înaintea Crăciunului. Americanul a trecut la o nouă țintă. Pe cine a provocat acum și cum l-a numit, de fapt.

Jake Paul nu se oprește după ce a pierdut în fața lui Anthony Joshua. Pugilistul în vârstă de 28 de ani și-a ales un nou adversar cu care își dorește să intre în ringul de luptă.

Mai exact, după , din urma căruia s-a ales cu , Jake Paul este gata să lupte cu cunoscutul Francis Ngannou, poreclit și „Predatorul”, care a strălucit în UFC în perioada 2015 – 2022.

Ngannou, născut campion pe 5 septembrie 1986, în satul Batie din Camerun, este un nume de temut. Fost campion mondial la categoria grea în UFC în 2021, el a luptat apoi în ringul de box și cu titani precum Tyson Fury și Anthony Joshua. Jake Paul nu se teme și crede că îl poate învinge fără probleme.

„Le-am spus tuturor că am să mă descurc mai bine decât Francis (n.r. contra lui Joshua). Francis este moale. Cred că acum va accepta (n.r. provocarea)”, a spus Jake Paul.

Jake Paul vs Francis Ngannou next?! 👊 — IMPAULSIVE (@impaulsive)

Pe ce sumă uriașă a pus mâna Jake Paul după meciul cu Anthony Joshua

Chiar dacă a pierdut clar meciul cu britanicul Anthony Joshua, Jake Paul a avut motive să se și bucure apoi. Mai exact, pentru confruntarea în care a rezistat puțin peste 16 minute.