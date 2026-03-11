Sport

Făcut „focă” de Diana Șucu, Virgil Drăghia i-a dat o replică devastatoare după ce a făcut un selfie în oglindă

Fostul portar de la Rapid, Virgil Drăghia, a auzit cele spuse de Diana Șucu cu privire la problemele cu greutatea pe care le-ar fi avut și a avut un mesaj tăios.
Mihai Alecu
11.03.2026 | 16:10
Virgil Drăghia, răspuns pentru Diana Șucu
Virgil Drăghia a reacționat prompt în urma declarațiilor făcute de Diana Șucu, soția patronului de la Rapid, la emisiunea marca FANATIK, Suflet de Rapidist. Fostul portar al giuleștenilor a avut un mesaj acid în urma acuzațiilor că ar fi avut probleme cu greutatea.

Plecat de la gruparea giuleșteană în vara anului 2024, Virgil Drăghia este în prezent legitimat la Daco Getica, echipă de Liga 3. Portarul a ținut să arate că nu are probleme cu greutatea, asta după ce Diana Șucu a vorbit despre un moment când acesta i-a dezamăgit pe cei de la Rapid cu starea sa fizică.

„Caracterul unui om se vede cel mai clar în felul în care vorbește despre alții”, a fost mesajul postat de Virgil Drăghia pe contul personal de Instagram, alături de o imagine în care apare fără tricou.

Drăghia Rapid
Ce a spus Diana Șucu despre Virgil Drăghia, fostul jucător al Rapidului

Diana Șucu nu s-a ferit de cuvinte și l-a criticat pe Virgil Drăghia, cel care a fost portar la Rapid în trecut. Șoția acționarului majoritar al grupării bucureștene a vorbit despre dezamăgirea provocată de acesta după ce nu ar fi avut o viață de sportiv profesionist.

„N-a fost în stare… arăta ca o focă. N-a fost în stare, sincer, să apere, să se miște, nu să apere ceva. (n.r. Dan Șucu) a fost extrem de supărat. Nu îi venea să creadă. El își primește salariul, este într-o altă poveste, da? Noul Rapid, într-o organizație echilibrată, așezată, perfectă, cumva. Și el vine cu 10 kilograme mai gras.

Cum să-ți treacă prin minte că mâncând cartofi prăjiți, mititei și eu știu ce alte lucruri, prăjituri, poți să fii fotbalist sau sportiv? El asta nu înțelege. Și dacă se supără, se supără pentru că el își face partea lui și așteaptă să primească din partea cealaltă. Nu poți doar să dai și să nu primești!, a spus Diana Șucu la emisiunea Suflet de Rapidist.

  • Crescut la Rapid, Drăghia a fost în mai multe rânduri jucător al echipei, ultima dată din 2018 și până în 2024.
