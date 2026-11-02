Sport

Dat afară de Gigi Becali, joacă primul meci împotriva FCSB după plecare: „Nu ai bărbăţie!”

Marian Popovici
02.11.2026 | 19:20
Dat afara de Gigi Becali joaca primul meci impotriva FCSB dupa plecare Nu ai barbatie
SPECIAL FANATIK
Făcut praf de Gigi Becali, joacă primul meci împotriva roş-albaştrilor după ce a fost dat afară: "Nu ai bărbăţie de FCSB!". Sursa: colaj Fanatik
Derby-ul dintre U Cluj şi FCSB va fi special pentru unul dintre jucătorii "şepcilor roşii". Dat afară de Gigi Becali de la roş-albaştri, va juca prima dată împotriva echipei antrenate de Reghecampf.
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Marius Ştefănescu a semnat la începutul acestui sezon cu U Cluj şi va juca pentru prima dată împotriva FCSB-ului după ce a plecat de la echipa roş-albastră în vara anului trecut. Atacantul a devenit rapid unul dintre „clienţii” lui Gigi Becali, deşi latifundiarul a plătit 1,3 milioane de euro pentru transfer celor de la Sepsi.

Marius Ştefănescu, luat în colimator de la primele meciuri: „Dacă nu îl luam, eram calificaţi în Liga Campionilor”

În vara anului 2024, Marius Ştefănescu a fost unul dintre cei mai scumpi jucători transferaţi din SuperLiga. Gigi Becali l-a vrut cu orice preţ pe jucătorul celor de la Sepsi şi a plătit 1,3 milioane de euro pentru a fortifica atacul campioanei de atunci.

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Cu două goluri şi o pasă decisivă în primele 13 meciuri, Ştefănescu nu a confirmat aşteptările uriaşe şi a fost luat rapid în colimator de patronul roş-albaştrilor, care a spus la o lună după transfer: „Dacă nu îl luam pe el, eram calificaţi în Liga Campionilor. Nu regret că l-am luat, că nu contează banii, asta este. Dintr-o parte iei, într-o parte dai. Singurul lucru pe care-l regret e că dacă nu-l aveam jucam altceva acolo în banda dreaptă cu Sparta. Atât regret”. În vara anului 2024, FCSB a pierdut în turul III preliminar al Champions League cu Sparta Praga.

Tras pe linie moartă la FCSB, după un sezon: „Nu prea este el din cărţile noastre”

Cu toate acestea, în primul său sezon pentru roş-albaştri, Marius Ştefănescu a evoluat în 44 de meciuri şi a marcat opt goluri, oferind şi trei pase decisive. Dar, imediat după ce echipa a luat titlul, Ştefănescu a fost unul dintre jucătorii traşi pe linie moartă de patronul echipei:

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„Să mă ierte, nu vreau să-l minimalizez pe băiat, dar trebuie să spunem adevărul. Nu prea este el din cărțile noastre, că nu are, nu poate să facă față la nivelul pe care îl facem noi. E cuminte, se antrenează. Mă gândeam că noi am schimbat acum. Îl avem pe Bîrligea atacant, cu Cisotti stânga și în dreapta David Miculescu, sau chiar Politic ori George Popescu, benzile s-au întărit!”, a spus Gigi Becali.

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Patronul FCSB voia să scape de el şi a acceptat imediat oferta care a venit de la Konyaspor, de 300.000 de euro, asumându-şi o „pierdere” de 1.000.000 de euro. Însă, Ştefănescu nu s-a adaptat în Turcia şi a reziliat contractul în luna februarie a acestui an.

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Ironizat de Gigi Becali după transferul la U Cluj: „Nu ai bărbăţie de FCSB”

În vară Marius Ştefănescu a fost convins să semneze cu U Cluj. Gigi Becali nu a rămas dator când a auzit această ştire şi a mai trimis o săgeată către fostul său „client” de la FCSB, despre care a spus că „nu are bărbăţie” să joace în echipa roş-albastră:

„L-a luat U Cluj? Nu știu, nu mă interesează. La alte echipe merge, joacă. La echipe mici e bun, nu e de echipă mare. Nu m-a costat și ăla 1,3 milioane? O să facă treabă la U Cluj. El nu trebuie să aibă presiune. La FCSB e presiune mare. Trebuie să ai mare bărbăție ca să poți juca. Poți să ai talent, dacă nu ai bărbăție, nu poți juca”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Marius Ştefănescu trece printr-o perioadă bună la U Cluj. A fost titular în ultimele meciuri ale „şepcilor roşii” şi a marcat unul dintre goluri în victoria cu rivala din oraş în confruntarea din Cupa României, câştigată cu 3-1 în faţa CFR-ului.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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