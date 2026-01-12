Faimoasa campioană din România care a refuzat o ofertă de 1 milion de dolari din partea arabilor. Motivul pentru care a luat o astfel de decizie: ”Nu știu ce s-ar fi întâmplat”

ADVERTISEMENT

Monica Roșu este de departe unul dintre cele mai apreciate nume din lumea gimnasticii românești. Iar performanțele sale au fost remarcate și peste hotare, drept urmare, aceasta a primit câteva oferte tentante.

Cine este Monica Roșu

Monica Roșu a reușit să bifeze o carieră de excepție în gimnastică. A scris istorie la Jocurile Olimpice de la Atena și s-a reîntors acasă cu două medalii de aur. Iar asta nu este tot.

De-a lungul carierei sale, gimnasta a bifat și alte reușite fabuloase. Și iată că numele ei a devenit cunoscut chiar și peste hotare. De altfel sportiva a recunoscut că a primit niște propuneri interesante.

După victoria de la Antena, arabii au ieșit la înaintare cu o ofertă grandioasă. Mai exact, gimnastei i-a fost făcută o ofertă de 1 milion de dolari pentru a reprezenta Emiratele Arabe Unite.

De ce a refuzat gimnasta 1 milion de dolari pentru a reprezenta Emiratele Arabe Unite

De ce a refuzat însă propunerea? Deși oferta era tentantă, Monica Roșu recunoaște că problemele medicale pe care le-a avut la acel moment au făcut-o să se gândească de două ori înainte de a semna ceva.

Totodată, deși suma de bani oferită era una fabuloasă, aceasta și-a dorit să reprezinte România în continuare. Ea .

„Ar fi vrut să mergem să concurăm pentru Emirate. Din păcate, spatele nu mi-a mai putut permite să fac treaba aceasta. Ni s-a propus să mergem să ne antrenăm acolo, iar la următorul ciclu olimpic să concurăm pentru Emirate. (Ai fi acceptat asta?) Nu știu (n.r. râde). Nu știu, ar fi fost o provocare, dar au intervenit altele, nu știu ce s-ar fi întâmplat.

Dar mi-ar fi plăcut să câștig milionul de dolari la noi, în România. Pentru România am concurat, țara mea am reprezentat-o. Chiar dacă a scris «Monica Roșu», sub a fost steagul României, a fost intonat imnul României, de ce să merg să fac banii ăștia pentru o altă țară?”, a povestit Monica Roșu, conform .

Sacrificiile făcute de sportivă pentru gimnastică

Printre altele, . Gimnasta confirmă faptul că sportul de performanță vine la pachet cu niște momente dureroase.

Totodată, aceasta a fost nevoită să fie mai dură și de asemenea, să învețe să își controleze emoțiile. Și evident, aceste lucruri nu au fost deloc ușoare, mai ales la început. Totuși, sunt esențiale pentru a face performanță.

„Îți spun doar atât: sportul de performanță cere sacrificii și duritate, în special gimnastica. Mi-ar fi plăcut și mi-ar plăcea ca gimnastică să se poată face cu «te rog, frumos, hai să mai facem un element!«, cu «dacă vrei».

Din păcate, nu se poate. Evident, trebuie să știi să dozezi absolut tot. Trebuie să fii calm, și blând, dar, în sine, performanța cere și duritate”, a mai povestit Monica Roșu, conform sursei menționate anterior.