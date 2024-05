Faimoasa care intervine în scandalul dintre Mara Bănică și familia lui Iancu Sterp. Jurnalista, dată în judecată de fratele concurentului de la Survivor All Stars 2024

Faimoasa care intervine în dintre Mara Bănică și familia lui Iancu Sterp. Jurnalista, dată în judecată de fratele concurentului de la Survivor All Stars 2024, după afirmațiile pe care le-a făcut pe social media.

Faimoasa care se implică în disputa dintre Mara Bănică și . Jurnalista, chemată în instanță de fratele participantului de la Survivor All Stars 2024. Culiță Sterp o amenință legat de acuzațiile pe care le-a făcut pe rețelele de socializare.

Cunoscuta vedetă în vârstă de 48 de ani a primit o apreciere neașteptată după ce a făcut o postare pe Internet. Acest like a venit chiar de la o concurentă a show-ului de la Pro TV care nu a avut niciun conflict cu Războinicul.

Potrivit , Ștefania Ștefan împărtășește aceeași părere cu fostul reporter de război. Gimnasta este de acord cu argumentele aduse de jurnalistă, care a afirmat că familia lui Iancu Sterp a tratat cu cruzime niște angajați de la stâna lor.

În plus, Mara Bănică a subliniat că mama Geta este responsabilă pentru creșterea unor „animale”. Ulterior, pagina de Instagram a postat o conversație între jurnalistă și iubita lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu.

În acest mesaj tânăra a lăsat de înțeles că soacra sa nu își „mai revine nici pocnită” și că artistul de muzică de petrecere este neputincios în fața ei, mai ales atunci când începe să dea drumul la gură și să spună tot felul de lucruri.

„Nici pocnită nu își mai revine. Crede-mă că i-a făcut Culiță și scandal urât şi tot degeaba. Măcar el ţine cu mine mereu, dar așa a zis şi el… e neputincios, ce să îi facă, să o ia la bătaie?

Mie mi-e milă şi de el sincer… că e între noi. Și la TV e o variantă cenzurată de-ale ei”, este mesajul primit de Mara Bănică de la Daniela Iliescu. Cu toate acestea iubita lui Culiță Sterp susține că nu a scris așa ceva și că este vorba de o făcătură.

Mara Bănică, amenințată cu judecata de Culiță Sterp

„Doamna Mara Bănică cine sunteți dvs și ce vă reprezintă de vă permiteți să vorbiți așa despre familia mea? Să aduceți acuzații atât de grave și de false, mai false și mai nereușite decât operațiile dvs!

Plus de asta vă permiteți să faceți conversații false între dvs și «Daniela», nu vă e rușine? Nu știu dacă știți, dar eu recent am mai câștigat două procese cu televiziunile la care «lucrați» dvs, ce mai e un proces în plus și cu dvs?

O să ne vedem în instanță pentru toate afirmațiile grave și false pe care le-ati adus la adresa noastră!”, este mesajul transmis de Culiță Sterp la adresa Marei Bănică, mai arată sursa citată anterior.