Foto. Cum arătau concurentele Faimoase de la Survivor România 2022 înainte de operațiile estetice

Tot mai multe vedete apelează la operații estetice, pentru a-și corecta trăsăturile de care sunt nemulțumite. Concurentele echipei Faimoșilor, de la Survivor România 2022, nu sunt o excepție.

Cum arătau Andreea Tonciu, Xonia, Roxana Ciuhulescu și Otilia Bilionera înainte de a ajunge pe masa medicului estetician?

Andreea Tonciu și-a făcut prima operație estetică în 2010

, iar concurenta Survivor România 2022 nu se teme să recunoască faptul că a trecut de mai multe ori pragul cabinetului medicului estetician.

Vedeta spune că a făcut acest pas din cauza presiunii mediatice. Încă de la primele sale apariții televizate, Andreea Tonciu a fost criticată pentru înfățișarea sa, mai ales din cauza nasului proeminent. Astfel că, după mulți ani în care a încercat să-și păstreze încrederea în sine, în 2014, Andreea Tonciu și-a făcut operația de rinoplastie. Intervenția chirurgicală a avut loc la o clinică din Turcia, iar rezultatul a fost unul remarcabil, greu de trecut cu vederea.

„Începuseră foarte multă lume să mă jignească și, apărând la televizor, mi se vedea mult mai mare (n.r. nasul), pentru că televizorul mărește. Eram într-o seară în oglindă, mă machiam, să ies afară, și mă vedeam urâtă.

Am pus mâna pe telefon, am sunat, zic: ‘Dacă acum nu-mi faci programare, să plecăm luni, nu mă mai operez, că știi că mie mi-e frică’. Zis și făcut, luni am plecat în Turcia și m-am operat”, a declarat Andreea Tonciu la Teo Show, în urmă cu câteva luni.

De asemenea, Faimoasa apelase, deja, la medicul estetician în 2010, pentru operația de augmentare mamară. Nu s-a oprit aici, și-a mărit și buzele și, recent, și-a sculptat chipul, prin intermediul procedurii de contouring și lifting facial, cu acid hialuronic și fire PDO.

Tratamentul presupune introducerea mai multor fire sub piele, ce vor rămâne în țesut până când se vor biodegrada complet. Acestea creează efectul instant de lifting, precum si eliminarea ridurilor sau aspectului de piele îmbătrânită.

Xonia spune că are două operații estetice

Xonia, pe numele său real Loredana Sachelaru, s-a făcut remarcată în 2014, când a colaborat cu artistul internațional J. Balvin, pentru piesa „I want cha”.

Cântăreața a fost apreciată pentru frumusețea sa și a pozat chiar și în celebra revistă Playboy. Artista a avut o perioadă în care a dispărut din showbizul românesc și a surprins

Acuzată că ar fi exagerat cu operațiile estetice, Xonia a pus schimbările suferite pe seama unor probleme de natură medicală.

a recunoscut, însă, că a apelat de două ori la ajutorul medicului estetician. Xonia şi-a făcut două operații estetice în Australia, la clinica unde mama ei este angajată. Ea şi-a micşorat nasul și mărit buzele, proceduri pentru care a plătit 10.000 de euro, conform unui articol publicat în 2012 de

Roxana Ciuhulescu s-a operat la 41 de ani

În 2019, la vârsta de 41 de ani, Roxana Ciuhulescu a suferit o operație de blefaroplastie. Intervenția presupune ridicarea pleoapelor, iar concurenta Survivor România 2022 declara, la vremea respectivă, că a luat această decizie din considerente medicale, pentru că pielea căzută din jurul ochilor îi afecta vederea.

„E vorba de o operație de ajustare a pleoapelor. Totuși am și eu o vârstă și se pare că pielea și-a mai pierdut din elasticitate. Nu o fac neapărat în scop estetic, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. A început să mă deranjeze când stau la calculator și m-am hotărât să fac această operație.”,

Otilia Bilionera este o mare fană a intervențiilor chirurgicale

s-a făcut remarcată atât prin melodiile sale, cât și pentru aspectul fizic. Astfel că ea a suferit mai multe proceduri pentru a-și menține frumusețea.

În 2017, cântăreața a optat pentru operația de augmentare a sânilor, deoarece și-a dorit ca bustul său să iasă și mai mult în evidență. Un an mai târziu, Otilia Bilionera a pășit, din nou, în cabinetul medicului estetician, pentru a-și face alte intervenții estetice.

După ce a pierdut multe kilograme, concurenta Survivor România 2022 nu a mai fost mulțumită de tenul său și a apelat la serviciile medicului estetician, pentru a elimina ridurile de expresie și cearcănele, și-a ridicat sprâncenele cu botox și a urmat o procedură de augmentare a pomeților cu acid hialuronic.