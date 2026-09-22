Sport

Cel mai bogat fotbalist din lume își caută echipă! Are cotă de 100.000 de euro și o avere de 18,7 miliarde de euro

Cel mai înstărit fotbalist al lumii s-a despărțit de fosta sa echipă, iar în acest moment este liber de contract. Cum a ajuns Faiq Bolkiah să aibă o avere de 18,7 de miliarde de euro
Ciprian Păvăleanu
22.09.2026 | 15:05
Cel mai bogat fotbalist din lume isi cauta echipa Are cota de 100000 de euro si o avere de 187 miliarde de euro
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Faiq Bolkiah, fiul prințului din Brunei, a rămas fără echipă. Foto: Colaj FANATIK
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Ajuns la vârsta de 28 de ani, Faiq Bolkiah a rămas fără club după ce s-a despărțit de formația thailandeză Ratchaburi FC, pentru care a evoluat în 23 de meciuri. În acest moment, cel mai bogat fotbalist din lume este în căutarea unei noi provocări.

Faiq Bolkiah a rămas liber de contract! Cum a ajuns să fie cel mai bogat fotbalist din lume

În cazul în care v-ați întrebat cum de un fotbalist ce joacă în Thailanda la 28 de ani este cel mai bogat din întreaga lume, răspunsul este simplu. Faiq Bolkiah este nepotul Sultanului din Brunei și fiul prințului Jefri Bolkiah. Astfel, deși el este un fotbalist cotat la doar 100.000 de euro, averea sa se ridică la 18,7 miliarde de euro, adică mai mare de aproximativ 18 ori decât cea a lui Cristiano Ronaldo.

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Faiq Bolkiah s-a format la Academiile din Anglia. El a trecut pe la formații precum AFC Newbury, Southampton, Chelsea și Leicester, formație pentru care a evoluat în 5 meciuri din Youth League în sezonul următor după ce „vulpile” au câștigat Premier League. El a trecut și pe la Maritimo, dar nu a debutat la echipa mare. La nivel de seniori, Faiq Bolkiah a jucat doar în campionatul Thailandei, pentru echipele Chonburi FC și Ratchaburi FC. El a bifat șase selecții pentru naționala statului Brunei în perioada 2016-2018, pe când era un tânăr promițător, însă ulterior nu a mai primit nicio convocare.

Bolkiah a încercat să-și construiască singur o carieră

Faiq Bolkiah a explicat într-un interviu oferit în urmă cu mai mulți ani că își dorește să fie cunoscut pentru ceea ce reușește să facă în cariera sa de fotbalist, ci nu pentru că face parte din familia regală și are o avere uluitoare. „Originea mea nu îmi face cariera mai ușoară, ci dimpotrivă, parcursul meu este de 20 de ori mai dificil pentru că am un nume greu de purtat”, a declarat el pentru The AFC.

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„Unii au impresia că sunt leneș și că am ajuns în fotbal doar datorită familiei mele, dar de mic am muncit constant, iar acest lucru nu mi-l poate lua nimeni. Este clar că nivelul din Anglia, acolo unde mi-am făcut junioratul, este mult peste fotbalul din Brunei, dar iubesc să joc pentru țara mea”, a mai spus Bolkiah într-un interviu oferit cu mulți ani în urmă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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