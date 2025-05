Fostul premier al Poloniei, Mateusz Morawiecki, cunoscut pentru apropierea sa față de liderul AUR, George Simion, a distribuit o informație falsă uriașă despre România și Nicușor Dan, chiar înaintea alegerilor prezidențiale din Polonia.

Mateusz Morawiecki, noul șef al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a răspândit pe rețeaua de socializare X un fake news grosolan despre România. Fără să se informeze, oficialul polonez a dat share la o informație de pe canalul de știri Daily România, chiar înaintea care vor avea loc pe 1 iunie.

„Agenția Europeană pentru Azil se pregătește să relocheze sute de mii de africani și arabi în România, în conformitate cu pactul UE privind azilul și migrația. Noul președinte ilegitim al României, Nicușor Dan, și-a asigurat deja sprijinul pentru acest plan în timpul campaniei electorale”, au anunțat cei de la Daily Romania.

🇷🇴 The EU Agency for Asylum is preparing to relocate hundreds of thousands of Africans and Arabs to Romania under the EU’s asylum and migration pact

The new illegitimate president of Romania, Nicușor Dan, has already assured his support for the plan during his electoral campaign

