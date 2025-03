Fake news-ul care circulă de 20 de ani despre Diana și Dan Șucu. FANATIK a aflat adevărul: cu cine a fost șeful Rapidului imediat după despărțirea de prima soție, Camelia

Au curs râuri de cerneală despre divorțul de 45 de milioane de euro dintre Dan și Camelia Șucu, tranșat la mijlocul anilor 2000. La aproape două decenii de atunci, încă se vorbește despre spectaculoasa separare, dar și despre faptul că Diana Șucu (ex-Lăscărescu), fostă vedetă TVR 2, ar fi fost cauza despărțirii acestora.

Povestea unui fake news de proporții: Diana l-ar fi despărțit pe Dan Șucu de Camelia!

La baza acestei informații stă, însă, un fake-news de proporții, rostogolit inclusiv în presă. Diana Șucu , menită să-i distrugă sistematic imaginea și reputația. Ea a dezvăluit că atacurile au început în momentul în care s-a căsătorit cu actualul patron al echipei Rapid și nu s-au oprit nici până astăzi!

ADVERTISEMENT

Și totuși, care este adevărul? FANATIK a mers pe firul evenimentelor și a reconstituit, piesă cu piesă, acest adevărat puzzle sentimental.

, atunci când și-au împărțit cel mai mare brand de mobilă Premium din România: Mobexpert. Ceea ce puțini își mai amintesc din acea vreme este că divorțul a venit în urma unui proces complicat și extrem de mediatizat, care a durat exponențial. Mai precis, procesul de divorț a început în anul 2004 și s-a încheiat în 2007, motivul duratei îndelungate fiind acela că separarea legală a fost însoțită de procedura de partaj, stabilită tot în instanță. Iar aici, lucrurile s-au complicat.

ADVERTISEMENT

În realitate, Dan se separase de Camelia Șucu cu ani buni înainte, mai exact la finalul lui 2003. Prima interacțiune cu Diana s-a produs abia în ianuarie 2005, la ziua de naștere a fostului prim-ministru Călin Popescu Tăriceanu. Însă, la acea vreme, fiecare dintre ei era implicat într-o altă relație. Abia câteva luni mai târziu, când ambii au rămas fără parteneri, a început cu adevărat frumoasa lor poveste de dragoste.

Cine e femeia cu care Dan Șucu a stat un an și jumătate, după separarea de prima soție

FANATIK a aflat că femeia care l-a însoțit pe Dan Șucu la petrecerea din ianuarie 2005 era tot o afaceristă, însă mai puțin cunoscută. Numele ei este Simona Nicolae, aceasta administrând la vremea respectivă un business pe zona de piscine. Dan Șucu și Simona Nicolae au avut o relație de aproximativ un an și jumătate, care a început după separarea lui Dan de prima soție, Camelia. Fiicele lui Șucu și Simonei Nicolae erau prietene și colege de școală, astfel că lucrurile au evoluat în mod firesc, apropierea existând deja. Cei doi au fost împreună aproximativ un an și jumătate, iar despărțirea s-a produs fără cutremur. „Simona Nicolae este o adevărată doamnă, discretă, care nu-și dorește publicitate. O femeie serioasă, cu foarte multe calități”, au povestit sursele pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Abia după acest intermezzo sentimental, omul de afaceri a decis s-o invite în oraș pe Diana, despre care aflase din presă că s-a despărțit de partener. Deci, la aproape doi ani de separarea dintre Camelia și Dan Șucu!

ADVERTISEMENT

A fost dragoste la prima vedere, iar lui Dan Șucu nu i-a luat prea mult să realizeze că Diana era marea lui iubire. În august 2005, el a cerut-o de soție (urmând ca nunta să aibă loc, evident, după divorțul de Camelia). Un an mai târziu s-a născut primul lor băiețel, iar în decembrie 2008, cel de-al doilea.

Așadar, Diana a rămas însărcinată și a născut primul copil înainte de finalizarea divorțului, lucru care a dat prilejul unor interpretări rău-voitoare privind „rolul” ei în ruptura dintre Dan și Camelia.

Diana Șucu despre afacerista cu care Dan Șucu a avut o relație: ”A fost o doamnă serioasă, fetele au acceptat-o”

Diana Șucu a confirmat varianta de mai sus încă din 2023, atunci când a acordat un interviu publicației Cancan. Ea a negat, din nou, că are vreo legătură cu divorțul lui Dan Șucu de Camelia, un fake-news întreținut intenționat ani de zile în opinia publică.

”Este o minciună!!! Dan a luat decizia de a pune punct acelei căsnicii, în 2003, în decembrie, după ce i s-a întâmplat ceva îngrozitor, undeva în Austria. Pe 2 ianuarie s-a reîntors în România, și-a făcut bagajele și s-a mutat din casa închiriată, unde stăteau ei în acea perioadă, la Snagov. Apoi, a cunoscut pe cineva alături de care a stat un an și jumătate, o doamnă foarte serioasă. Omul a avut viața trăită în această perioadă, cu vacanțe, sărbători, etc. De asemenea, fetele lui Dan au acceptat-o pe doamna respectivă, bănuiesc fără nicio rezervă, din moment ce își petreceau vacanțele împreună”, a explicat Diana Șucu în Cancan .

Războiul în care s-a trezit Diana Șucu: ”M-am culcat fericită și m-am trezit într-un scandal… doar pentru faptul că urma să aduc pe lume un suflet”

Tot atunci, Diana Șucu a dezvăluit că după ce a devenit de notorietate relația cu patronul de la Mobexpert și faptul că urmează să aibă un copil, s-a trezit într-un ”război inventat”, în mijlocul căruia a intrat fără ca măcar să-și dea seama.

”În 2006, fiind gravidă în cinci luni, m-am trezit într-un război. M-am culcat fericită, liniștită, iar dimineața m-am trezit într-un scandal. Evident că am fost surprinsă, șocată, în primă fază. Am fost acuzată că l-am despărțit de familia lui, că din cauza mea.



La un moment dat, familia veche s-a trezit, după doi ani, că suferă, că soțul i-a dispărut! Și acest lucru se întâmpla în 2006, la o distanță de doi ani, repet. Și n-am înțeles de ce suferința a apărut așa târziu???

M-am trezit într-un război care nu era al meu și am înțeles foarte repede că toată aceasta suferința este, de fapt, o suferință economică, financiară. Motivul a fost sarcina mea!!! Faptul că am adus pe lume un suflet! Iar această suferință a atins cote maxime atunci când am rămas a doua oară însărcinată. Da, a fost și este o suferință financiară pentru că au mai apărut doi copii. Acesta este singurul motiv pentru care s-a făcut tot tam-tamul acesta”, a mai dezvăluit Diana Șucu.

Cum s-a despărțit, de fapt, Dan Șucu de Camelia: ”S-a trezit pe 31, în noaptea de Revelion, singur! A fost picătura care a umplut paharul”

Actuala soție a lui Dan Șucu și-a nuanțat poziția și anul acesta, în cadrul podcastului Fain & Simplu, unde a fost invitată de Mihai Morar.

Ea a oferit detalii șocante și despre momentul în care Dan Șucu a decis să se separe de Camelia și să pună punct unei căsnicii, care nu părea să mai funcționeze de multă vreme.

”Dan, practic, a pus punct căsniciei lui în decembrie 2003, când ei aveau un grup de prieteni – așa obișnuiau de Paște și de Crăciun, să petreacă la el la casa din Snagov – și cu acești prieteni am înțeles că își făceau și vacanțele. Au fost invitați pe 24 decembrie 2003 la ei acasă, urmând ca pe 26 să plece cu toții în vacanța de schi.

Pe 26 sau 27 dimineața, mi-a povestit Dan, soția lui de atunci i-a spus că a intervenit ceva în program și că nu mai poate merge atunci, nu poate pleca cu el. Dar o să vină pe 28 imediat ce-și rezolvă probleme. Și o să vină și cu fetele. El a plecat alături de prietenii lor și, săracul, om a tot așteptat, și s-a făcut și 28, și s-a făcut și 29, și s-a făcut și 31.

Și s-a trezit pe 31 în Noaptea de Revelion singur, alături de prietenii lui. Drept pentru care a doua zi și-a făcut bagajele, s-a întors în România, și practic acela a fost momentul și picătura care a umplut paharul și a zis “Stop”. Și-a făcut bagajele și a plecat”, a clarificat Diana Șucu.

Prima întâlnire romantică, în Grădina Botanică, la o pizza mâncată pe genunchi

Despre prima întâlnire pe care a avut-o cu Dan Șucu, în 2005 (la 2 ani de la separarea acestuia de Camelia, în 2003), Diana dezvăluie că s-a petrecut în Grădina Botanică, unde afaceristul a venit cu o pizza la pachet.

Totodată, ea spune că a stabilit acea întâlnire la o oră destul de matinală, tocmai pentru a nu se expune privirilor indiscrete și bârfelor.

„Ne-am văzut într-o sâmbătă, când l-am rugat frumos să cumpere o pizza la pachet și am mers în Grădina Botanică. Am vrut să îi arăt Grădina Botanică. El prima dată nu a înțeles ce îi spuneam. Cred că era și foarte devreme, nu am dorit să mă expun aiurea. În primul rând am vrut să-l cunosc pe Dan. A cumpărat acea pizza și am mâncat-o pe genunchi. A fost o după-amiază absolut superbă.

Ne-am povestit diverse. Eram extrem de curioasă și el era foarte curios. Asta s-a întâmplat în luna mai. Evident că din acel moment ne-am mai întâlnit. La sfârșitul lunii iulie am plecat pentru o săptămână în Sardinia. Am stat patru zile acolo, și alte câteva zile la Milano”, a încheiat Diana Șucu.