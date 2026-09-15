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La 16 ani distanță de la finala Europa League, UEFA a decis ca . În 2012, Atletico Madrid învingea Athletic Bilbao, scor 3-0, într-o partidă în care starurile lui Diego Simeone făceau legea la București.

Ce fac acum starurile din finala Europa League 2012, care s-a jucat la București

Prima finală europeană desfășurată vreodată în capitala României a fost la discreția lui Atletico Madrid. ”Dubla” columbianului Radamel Falcao și golul din final al brazilianului Diego au dus trofeul în capitala Spaniei.

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Dat fiind faptul că au trecut atât de mulți ani de la momentul finalei Europa League de pe Arena Națională, mulți dintre jucătorii de atunci și-au încheiat cariera. Dar haideți să vedem ce fac eroii de la București, din 2012.

Din lotul de atunci al lui Diego Simeone, doar patru jucători mai sunt activi. Mijlocașul Koke este căpitanul lui Atletico, portarul Thibaut Courtois a ajuns la rivala Real Madrid, argentinianul Eduardo Salvio joacă în țara natală la Lanus, iar atacantul columbian Radamel Falcao este liber de contract după despărțirea de Millionarios.

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O parte dintre ei au luat calea antrenoratului: brazilianul Filipe Luis este la cârma lui AS Monaco, turcul Arda Turan conduce Șahtior Donețk, Gabi Fernandez este ajutorul lui Simeone, iar atacantul Adrian Lopez este secund la Villarreal.

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Andoni Iraola, contractul vieții cu Liverpool

Interesant este că Adrian Lopez se află la Villarreal în staff-ul lui Inigo Perez, cel care a jucat o repriză pentru Athletic Bilbao în finala de acum 12 ani, iar .

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În momentul de față, cel mai sonor nume din echipa de atunci a bascilor îl are Andoni Iraola. După ce le-a pregătit pe AEK Larnaca, Mirandes, Rayo Vallecano și Bournemouth, el a ajuns în această vară la conducerea lui Liverpool.

Un alt fost jucător al bascilor, Ibai Gomez, este acum antrenor la Real Zaragoza, acolo unde îl are sub comanda sa pe fostul său coechipier de la Bilbao, Ander Herrera. Din echipa de atunci a bascilor mai sunt încă trei jucători aflați în activitate: Javi Martinez, Jon Aurtenetxe și Raul Fernandez.

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Diego Simeone și-a învins conaționalul

Deși au trecut 14 de ani de la finala Europa League găzduită de Arena Națională, Diego Simeone se află în continuare pe banca tehnică a lui Atletico Madrid. Argentinianul a reușit în această perioadă o serie de rezultate fantastice și a ajuns să fie cel mai bine plătit antrenor din fotbalul mondial.

În meciul de la București, Athletic Bilbao era condusă de Marcelo Bielsa. Argentinianul a mai stat pe banca bascilor încă un sezon, iar apoi a trecut rând pe rând pe la Marseille, Lazio, Lille, Leeds și ultima dată a fost la cârma naționalei Uruguayului, de unde a fost îndepărtat după dezastrul de la Cupa Mondială 2026.