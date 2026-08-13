Falimentul bate la ușa unui club de tradiție din SuperLiga: „150 de creditori!”. Jucătorii pierd sute de mii de euro, președintele și-a luat banii din drepturile tv

ADVERTISEMENT

Petrolul Ploiești traversează una dintre cele mai complicate perioade din istoria recentă, iar situația financiară a clubului ridică semne serioase de întrebare. Valeriu Răchită a făcut dezvăluiri despre masa credală a formației și susține că nu mai puțin de 150 de creditori încearcă să își recupereze banii.

Situație halucinantă la Petrolul! Valeriu Răchită dă din „casă”

și a oferit detalii despre datoriile clubului, sumele pe care fotbaliștii le au de primit, dar și despre modul în care anumite persoane din conducere și-ar fi recuperat banii. Potrivit lui Răchită, printre creditorii Petrolului se află jucători, foști angajați și diverse firme care au prestat servicii pentru club. Unul dintre cazurile menționate este cel al lui Valentin Țicu, care ar fi avut o creanță de 115.000 de euro, însă aceasta nu ar fi fost aprobată de administratorul judiciar.

ADVERTISEMENT

„A ieșit masa credală la Petrolul, 150 de creditori. Foarte mulți creditori. Jucători, oameni care au lucrat pentru ei, firme. Eu nu am nicio legătură. Eu am cunoscut personajele care sunt acum la conducerea clubului și am stat cât mai departe de ei. Din păcate sunt foarte mulți jucători care au fost la ei. Uite, Țicu. A avut o creanță de 115.000 de euro și care nu a fost aprobată de administratorul judiciar”, a declarat Vivi Răchită, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Acuzații dure în cazul TAROM

Valeriu Răchită a oferit și un exemplu pe care îl consideră greu de explicat. TAROM ar fi solicitat înscrierea în masa credală cu o creanță de 100.000 de euro, însă administratorul judiciar ar fi aprobat doar 25.000 de euro. „Pentru mine, TAROM e incredibil! TAROM a cerut 100.000 de euro bani pe bilete și i-au fost aprobați doar 25.000 de euro. Cum adică? Au plătit o cursă și trei au fost gratis? Din păcate, acest balon de săpun care s-a numit ACS Petrolul 52, pentru că lumea nu știe că nu e Petrolul. Petrolul e marca primăriei. ACS Petrolul 52 e condusă de niște oameni care nu au nicio treabă cu performanța, nici managerial, nici financiar”, a adăugat Răchită.

ADVERTISEMENT

Bani împrumutați clubului și drepturi TV cesionate

Între timp, Petrolul se pregătește de meciul cu FC Voluntari, programat vineri, 14 august, de la ora 18:30, pe Arena Anghel Iordănescu. După primele 4 etape, „lupii” sunt pe locul 8, cu 6 puncte. În runda precedentă,

ADVERTISEMENT

„Sunt lucruri incredibile care se întâmplă la Ploiești. Noi, cei care susținem Petrolul, ne dorim să redevină echipa care a fost odată. Echipa orașului, echipa județului. (n.r. – Acum a cui e?) A lui Claudiu Tudor, Mateescu și Bădic. Ei sunt cei trei în CIS. Nu mai e nicio echipă a orașului. Este un ONG! Noi, când i-am chemat acum 5 ani la Primărie, împreună cu primarul și cu consilierii locali, le-am spus să facem o asociere. Și nu au vrut. Au zis ‘E echipa noastră privată, facem ce vrem!’.

ADVERTISEMENT

Au înființat un ONG în decembrie 2025, lupii tineri, care, se pare, nu se știe, au împrumutat cu 400 și ceva de mii de euro clubul. Bani pe care i-au luat din drepturi TV. Sunt foarte mulți jucători care au de luat bani, iar conducătorii de la club și-au cesionat drepturile TV. Și-au luat banii din drepturile TV. Ceilalți sunt la masa credală.

Claudiu Tudor și-a luat banii din drepturile TV. Și au făcut cesiuni de creanță. Semnate de ei, duse la Ligă și au intrat banii. Spre deosebire de Dinamo, care a intrat în insolvență, aici nu s-a prezentat un plan de reorganizare. Ei au fost doi ani în concordat preventiv, nu l-au respectat. Mai mult, s-au dublat datoriile. Firma care s-a ocupat de concordat, nici ea nu a fost plătită. Și ea e la masa credală”, a conchis Răchită.

ADVERTISEMENT