Sport

Falimentul Coelho! Schimbările de neînțeles ale tehnicianului portughez au eliminat Universitatea Craiova din Europa

Filipe Coelho a pierdut pe mâna lui calificarea Universității Craiova în „primăvara europeană”. Schimbările lusitanului au fost falimentare la eșecurile cu Sparta Praga și cu AEK Atena
Cristian Măciucă
19.12.2025 | 00:46
Falimentul Coelho Schimbarile de neinteles ale tehnicianului portughez au eliminat Universitatea Craiova din Europa
SPECIAL FANATIK
Falimentul Coelho! Schimbările de neînțeles ale tehnicianului portughez au eliminat universitatea Craiova din Europa. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Filipe Coelho (45 de ani) poate fi arătat cu degetul pentru eliminarea Universității Craiova din Conference League. Antrenorul portughez a făcut schimbări falimentare la ultimele două meciuri din „faza ligii”. Pe ambele oltenii le-au pierdut, scor 1-2, cu Sparta Praga, și 2-3, cu AEK Atena.

Schimbările lui Coelho au dus la eliminarea Universității Craiova din Europa

Universitatea Craiova a ratat prezența în play-off-ul Conference League în ultima secundă a meciului cu AEK Atena, ultimul din „faza ligii”. Oltenii au terminat pe locul 25, după ce au pierdut cu 2-3 pe OPAP Arena, în ciuda faptului că, în minutul 90+8, tabela arăta 2-1 pentru oaspeți.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut chiar 2-0 după golul superb marcat de Alex Cicâldău în minutul 59. Haosul din tabăra alb-albaștrilor a început însă din momentul în care s-a făcut pasul în spate. Un factor determinant au fost și modificările neinspirate ale lui Filipe Coelho.

Tehnicianul portughez a început să facă schimbări defensive din minutul 66, după golul de 1-2 al lui Vida. Primul care a ieșit a fost Etim, înlocuit cu Mora. Lusitanul a făcut apoi și mai larg pasul în spate. În minutul 80, au ieșit cei doi marcatori, Baiaram și Cicâldău, și au intrat Alex Crețu și Lyes Houri.

ADVERTISEMENT
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA,...
Digi24.ro
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac

Bomboana pe colivă au fost însă schimbările din minutul 90+6, atunci când Mekvabishvili și Teles le-au lăsat locul în teren fundașilor Mogoș și Stevanovic. În acel moment, Universitatea Craiova încă avea 2-1. Oltenii au reușit contraperformanța să încaseze două goluri, deși, pe gazon, se aflau nu mai puțin de opt fotbaliștii defensivi! Șase care pot evolua pe postul de fundaș central, Badelj, Screciu, Romanchuk, Crețu, Mogoș și Stevanovic, plus cei doi fundași laterali, Bancu și Mora.

ADVERTISEMENT
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu:...
Digisport.ro
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”

Nou-intratul Houri a îngropat-o definitiv pe Craiova

Deși s-a băgat „cu fundul în poartă”, așa cum se spune în termeni fotbalistici, Universitatea Craiova putea merge în play-off-ul Conference League chiar și după golul de 2-2, înscris de Kutesa în minutul 90+8. Formația din Bănie a fost însă îngropată de Lyes Houri, care a comis penalty la ultima fază a meciului.

Francezul l-a lovit în careu pe Vida și, după ce „centralul” a verificat monitorul, a arătat punctul cu var. Luka Jovic a transformat în al 15-lea minute de prelungiri, iar AEK s-a impus cu 3-2, consemnând astfel eliminarea oltenilor din Conference League. Echipa lui Coelho a terminat grupa pe locul 25, cu 7 puncte, la egalitate cu formațiile de pe locurile 21-24, dar cu un golaveraj mai slab.

ADVERTISEMENT

Coelho, schimbări falimentare și la eșecul cu Sparta Praga

Eliminarea Craiovei este cu atât mai dramatică cu cât oltenii puteau obține calificarea în play-off încă din penultima etapă, când au pierdut acasă, scor 1-2, cu Sparta Praga. Atunci, Anzor a ratat un penalty la scorul de 0-0, iar alb-albaștrii nu au reușit să țină de rezultat la 1-1. Cehii au obținut victoria pe „Ion Oblemenco” în ultimul minut de joc grație reușitei lui Rynes.

Și atunci schimbările lui Filipe Coelho s-au dovedit falimentare. La fel ca la Atena, Universitatea Craiova a luat golul decisiv după ce au fost introduși Houri și Stevanovic. În partia cu Sparta Praga, portughezul l-a băgat pe Nsimba (57) în locul lui Mekvabishvili, pe Băsceanu (71) în locul lui Etim, pe Houri (72) în locul lui Teles și pe Stevanovic (82) în locul lui Baiaram.

  • 2 victorii, 1 egal și 3 înfrângeri a înregistrat U Craiova la prima participare într-o grupă europeană
  • 8 ani trecuseră de când Filipe Coelho fusese principal la o echipă de club înainte să vină la Craiova
Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference...
Fanatik
Ștefan Baiaram, la pământ după ce U Craiova a fost eliminată din Conference League. „E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal”
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference...
Fanatik
De necrezut! Faza de coșmar care a scos-o pe Universitatea Craiova din Conference League! Arbitrul a dictat penalty în ultimul minut
Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv...
Fanatik
Oleksandr Romanchuk, războinicul Universității Craiova! Sacrificiul neștiut pentru a juca în meciul decisiv cu AEK Atena. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!