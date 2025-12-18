Falimentul Coelho! Schimbările de neînțeles ale tehnicianului portughez au eliminat Universitatea Craiova din Europa

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho (45 de ani) poate fi arătat cu degetul pentru eliminarea Universității Craiova din Conference League. Antrenorul portughez a făcut schimbări falimentare la ultimele două meciuri din „faza ligii”. Pe ambele oltenii le-au pierdut, scor 1-2, cu Sparta Praga, și 2-3, cu AEK Atena.

Schimbările lui Coelho au dus la eliminarea Universității Craiova din Europa

Universitatea Craiova a ratat prezența în play-off-ul Conference League în ultima secundă a meciului cu AEK Atena, ultimul din „faza ligii”. Oltenii au terminat pe locul 25, după ce au pierdut cu 2-3 pe OPAP Arena, în ciuda faptului că, în minutul 90+8, tabela arăta 2-1 pentru oaspeți.

Universitatea Craiova a avut chiar 2-0 după . Haosul din tabăra alb-albaștrilor a început însă din momentul în care s-a făcut pasul în spate. Un factor determinant au fost și modificările neinspirate ale lui Filipe Coelho.

Tehnicianul portughez a început să facă schimbări defensive din minutul 66, după golul de 1-2 al lui Vida. Primul care a ieșit a fost Etim, înlocuit cu Mora. Lusitanul a făcut apoi și mai larg pasul în spate. În minutul 80, au ieșit cei doi marcatori, Baiaram și Cicâldău, și au intrat Alex Crețu și Lyes Houri.

Bomboana pe colivă au fost însă schimbările din minutul 90+6, atunci când Mekvabishvili și Teles le-au lăsat locul în teren fundașilor Mogoș și Stevanovic. În acel moment, Universitatea Craiova încă avea 2-1. Oltenii au reușit contraperformanța să încaseze două goluri, deși, pe gazon, se aflau nu mai puțin de opt fotbaliștii defensivi! Șase care pot evolua pe postul de fundaș central, Badelj, Screciu, Romanchuk, Crețu, Mogoș și Stevanovic, plus cei doi fundași laterali, Bancu și Mora.

Nou-intratul Houri a îngropat-o definitiv pe Craiova

Deși s-a băgat „cu fundul în poartă”, așa cum se spune în termeni fotbalistici, Universitatea Craiova putea merge în play-off-ul Conference League chiar și după golul de 2-2, înscris de Kutesa în minutul 90+8. Formația din Bănie a fost însă îngropată de

Francezul l-a lovit în careu pe Vida și, după ce „centralul” a verificat monitorul, a arătat punctul cu var. Luka Jovic a transformat în al 15-lea minute de prelungiri, iar AEK s-a impus cu 3-2, consemnând astfel eliminarea oltenilor din Conference League. Echipa lui Coelho a terminat grupa pe locul 25, cu 7 puncte, la egalitate cu formațiile de pe locurile 21-24, dar cu un golaveraj mai slab.

Coelho, schimbări falimentare și la eșecul cu Sparta Praga

Eliminarea Craiovei este cu atât mai dramatică cu cât oltenii puteau obține calificarea în play-off încă din penultima etapă, când au pierdut acasă, scor 1-2, cu Sparta Praga. Atunci, , iar alb-albaștrii nu au reușit să țină de rezultat la 1-1. Cehii au obținut victoria pe „Ion Oblemenco” în ultimul minut de joc grație reușitei lui Rynes.

Și atunci schimbările lui Filipe Coelho s-au dovedit falimentare. La fel ca la Atena, Universitatea Craiova a luat golul decisiv după ce au fost introduși Houri și Stevanovic. În partia cu Sparta Praga, portughezul l-a băgat pe Nsimba (57) în locul lui Mekvabishvili, pe Băsceanu (71) în locul lui Etim, pe Houri (72) în locul lui Teles și pe Stevanovic (82) în locul lui Baiaram.