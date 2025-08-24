Falsă dentistă, arestată după ce s-a descoperit cum proceda în cabinet. Printre altele, folosea superglue pe dinții pacienților

O falsă dentistă a fost arestată pentru modul în care lucra în cabinet, după ce mai mulți pacienți au fost victimele procedurilor dentare ilegale.

O femeie din statul american Florida a ajuns în atenția autorităților, lucrând fără licență în mai multe comitate. Femeia nu doar că a încălcat legea privind practica fără licență, dar a atentat serios la sănătatea pacienților ei.

Potrivit anchetatorilor, Emely Martinez, în vârstă de 35 de ani, a aplicat fațete dentare false folosind lipici industrial, clasicul superglue. Ea a fost acuzată de fraudă, practicarea ilegală a și alte infracțiuni conexe,

Martinez își promova serviciile la Tapp Inn Beauty Bar din Pinellas Park, unde se prezenta drept „tehnician de fațete dentare”. Conform Fox 13 Tampa Bay, femeia oferea pachete cu preț redus pentru seturi complete de fațete, atrăgând clienți prin fațete mult mai mici decât în cabinetele stomatologice autorizate. În realitate, spun polițiștii, ea nu avea nicio calificare sau studii în domeniu. Rezultatul: numeroși pacienți care au ajuns să plătească mii de dolari pentru intervenții stomatologice de urgență, menite să repare daunele provocate. „Unii au trebuit să aștepte vindecarea infecțiilor înainte de a-și reface dinții”, a declarat sergentul Windy Vater de la Poliția Pinellas Park.

A mai fost arestată la începutul anului, tot pentru practicarea ilegală a meseriei de dentist

Două persoane după ce au suferit dureri intense, infecții și complicații în urma procedurilor. În timp ce fațetele reale pot depăși 1.000 de dolari pe dinte, Martinez ar fi perceput în jur de 3.000 de dolari pentru un set complet, promițând o durată de viață de 5 până la 7 ani.

Anchetatorii susțin că femeia ar fi efectuat și extracții dentare, inclusiv la copii. În plus, documentele arată că ea fusese arestată în comitatul Hillsborough la începutul acestui an pentru fapte similare. Autoritățile mai spun că Martinez și-ar fi schimbat numele și ar fi înființat afaceri suplimentare pentru a ascunde frauda. Asociația Americană a Dentiștilor a avertizat în 2024 că procedurile realizate de tehnicieni neautorizați pot provoca daune ireversibile pacienților.