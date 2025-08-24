News

Falsă dentistă, arestată după ce s-a descoperit cum proceda în cabinet. Printre altele, folosea superglue pe dinții pacienților

O falsă dentistă a fost arestată după ce s-a descoperit că lucra fără licență. Ce metode ingenioase avea pentru a-și trata pacienții?
Dan Suta
24.08.2025 | 08:35
Falsa dentista arestata dupa ce sa descoperit cum proceda in cabinet Printre altele folosea superglue pe dintii pacientilor
O falsă dentistă a fost arestată după ce a distrus dantura pacienților. Foto-montaj: FANATIK

O falsă dentistă a fost arestată pentru modul în care lucra în cabinet, după ce mai mulți pacienți au fost victimele procedurilor dentare ilegale.

ADVERTISEMENT

O falsă dentistă, prinsă după ce pacienții ei se plângeau de dureri îngrozitoare. Femeia a fost arestată

O femeie din statul american Florida a ajuns în atenția autorităților, lucrând fără licență în mai multe comitate. Femeia nu doar că a încălcat legea privind practica fără licență, dar a atentat serios la sănătatea pacienților ei.

Potrivit anchetatorilor, Emely Martinez, în vârstă de 35 de ani, a aplicat fațete dentare false folosind lipici industrial, clasicul superglue. Ea a fost acuzată de fraudă, practicarea ilegală a stomatologiei și alte infracțiuni conexe, informează Fox News.

ADVERTISEMENT

Martinez își promova serviciile la Tapp Inn Beauty Bar din Pinellas Park, unde se prezenta drept „tehnician de fațete dentare”. Conform Fox 13 Tampa Bay, femeia oferea pachete cu preț redus pentru seturi complete de fațete, atrăgând clienți prin fațete mult mai mici decât în cabinetele stomatologice autorizate. În realitate, spun polițiștii, ea nu avea nicio calificare sau studii în domeniu. Rezultatul: numeroși pacienți care au ajuns să plătească mii de dolari pentru intervenții stomatologice de urgență, menite să repare daunele provocate. „Unii au trebuit să aștepte vindecarea infecțiilor înainte de a-și reface dinții”, a declarat sergentul Windy Vater de la Poliția Pinellas Park.

falsa dentista
Ea este Emely, falsa dentistă care a făcut ravagii în gurile pacienților din Florida. Foto: Fox News

A mai fost arestată la începutul anului, tot pentru practicarea ilegală a meseriei de dentist

Două persoane au sesizat autoritățile după ce au suferit dureri intense, infecții și complicații în urma procedurilor. În timp ce fațetele reale pot depăși 1.000 de dolari pe dinte, Martinez ar fi perceput în jur de 3.000 de dolari pentru un set complet, promițând o durată de viață de 5 până la 7 ani.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Anchetatorii susțin că femeia ar fi efectuat și extracții dentare, inclusiv la copii. În plus, documentele arată că ea fusese arestată în comitatul Hillsborough la începutul acestui an pentru fapte similare. Autoritățile mai spun că Martinez și-ar fi schimbat numele și ar fi înființat afaceri suplimentare pentru a ascunde frauda. Asociația Americană a Dentiștilor a avertizat în 2024 că procedurile realizate de tehnicieni neautorizați pot provoca daune ireversibile pacienților.

ADVERTISEMENT
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR...
Digisport.ro
Scandări la Cleveland, în timpul ceremoniei Soranei Cîrstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvânt
Cutremur în Vrancea, duminică 24 august. Este cel mai puternic produs în această...
Fanatik
Cutremur în Vrancea, duminică 24 august. Este cel mai puternic produs în această regiune în ultimele trei luni
Drama tinerei care s-a căsătorit la 12 ani și a rămas văduvă la...
Fanatik
Drama tinerei care s-a căsătorit la 12 ani și a rămas văduvă la 19 ani. A fost vândută de familie și a trăit momente cu adevărat dureroase
Ea este tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată...
Fanatik
Ea este tânăra care a fost surprinsă zâmbind după ce a fost arestată de poliție. Ce i-ar fi făcut iubitul ei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită...
iamsport.ro
Reacția lui Cristi Săpunaru, după postarea Dianei Șucu: `Eu am cea mai iubită manea pe corp`
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face...
Jurnalul.ro
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”....
adevarul.ro
Actrița Helen Mirren, tranșantă la 80 de ani. „Urăsc expresia «plină de spirit»”. Care este cea mai grea parte a bătrâneții
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat...
Observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
Noi imagini! Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România (UPDATE)
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil...
Libertatea.ro
Crucea de Piatră, cartierul celor 22 de bordeluri din București. Povestea „Guvernatorului” Șmil Olschanetsky, emigrantul rus care stăpânea lumea interlopă
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
informat.ro
Avertisment Google pentru cei 1,8 miliarde de utilizatori Gmail
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian...
RTV.NET
EXCLUSIV. Scandal uriaş cu triunghiul amoros Gigi Becali - Tania Budi - Cristian Rizea. Dezvăluirile momentului
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!