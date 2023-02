Famila Chivulete, abonată la scandaluri: „A intrat în istorie. Ta-su cu folcloristele, el cu rasismul”. Detalii picante despre cei mai controversați arbitri. Video exclusiv

Dumitru Dragomir a revenit în forță la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ și .

Dumitru Dragomir, detalii despre cazul folcloristelor, de-acum mai bine de două decenii

Cu decizia de la Sfântu Gheorghe, Andrei Chivulete a stabilit o premieră, fiind singurul arbitru din România care oprește definitiv un meci de fotbal din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor. ”A intrat în istorie. De fapt, familia Chivulete este în istorie. Ta-su cu folcloristele, el cu rasismul. Știți că a fost scandalul cu folcloristele”, a remarcat Horia Ivanovici, în dialogul cu Dumitru Dragomir, la .

”Știu. Nu eram eu președinte la Ligă? Și nu știam eu toate astea? N-am pus eu batista pe țambal, că altfel ieșea…Am făcut-o pentru că eram un adevărat conducător.

Eu am avut sămânță de scandalagiu, dar am aplanat în decursul vieții…Doamne-Dumnezeule, câte am avut”, a, răspuns Dumitru Dragomir.

Două echipe de folcloriste

Pentru fanii fotbalului, cazul „Folcloristelor”, este ultra-cunoscut. Reamintim, totuși, reperele. În iulie 2000, după un meci de Cupa Intertoto, Ceahlăul – Austria Viena, arbitrul francez Stephane Moulin a reclamat faptul că organizatorii le-au adus la masă patru fete.

Urmarea? Ceahlăul Piatra Neamț, patronată atunci de către Gheorghe Ștefan „Pinalti”, a fost suspendată din competițiile europene pentru un an, pe motiv de „ospitalitate excesivă”. Cu suspendare s-a ales și fostul arbitru Florin Chivulete, care însoțea brigada din Franța.

Mitică Dragomir dezvăluie că nu a fost niciodată la jocurile Ceahlăului. ”Poți să crezi că eu n-am fost la niciun joc oficial al lui ”Pinalti”? De obicei ne opream la Sechelariu (n.r. în Bacău) ca să jucăm poker. Și uitam de meci. Era mai departe Piatra Neamț. Nu mai ajungeam”, a explicat, Dragomir, motivul.

Fostul președinte LPF își aduce însă aminte informațiile primite despre ”folcloriste”. Și rememorează cazul de acum mai bine de două decenii.

”Eu nu le-am văzut. Dar Ștefan (n.r.Gheorghe Ștefan, președintele Ceahlăului) mi-a spus că erau de Divizia B jumătate, și de Divizia A, cealaltă jumătate.

Erau două echipe. Unele ”bune”, și unele ”mai puțin bune. Cred că Divizia B le-au dat arbitrilor. Divizia A era pentru politicieni, pentru…

El (n.r. Gheorghe Ștefan) a crezut că face un lucru bun. Și a fost sfătuit, cred, de Jean (n.r. Pădureanu). Mare conducător.

Jean jucase în cupele europene. Și a avut rezultate bune. Și îți dai seama, Jean era pregătit din toate punctele de vedere. Nu numai cu pachete la portbagaj.

Și, se pare că unul dintre arbitrii era ”pe invers”. El dorea ”băieței”. Eu așa știu. Ei au scris în raport. Și observatorul.

Se pare că aici a fost o mare greșeală. Ei trebuiau să se intereseze ce familie au…În momentul în care faci o chestie ca asta…N-au fost documentați”, concluzionează Mitică Dragomir.