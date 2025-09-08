Sport

Familia „alb-albastră“ se mărește! O vedetă a Universității Craiova a devenit tată

Samuel Teles, unul dintre jucătorii providențiali ai Universității Craiova, are motive de bucurie și în afara terenului de joc.
08.09.2025 | 06:20
,Mijlocașul Samuel Teles a avut parte de un start de sezon fantastic la Universitatea, cu realizări atât în campionatul intern, cât și în Conference League, acolo unde a ajuns, alături de Craiova, pentru prima în faza grupelor Ligii. Acum, jucătorul în vârstă de 28 de ani are toate motivele de fericire chiar și pe plan personal!

Samuel Teles a devenit tată de băiat

Jucătorul Universității Craiova a postat pe o rețea de socializare o poză alături de partenera sa, dar și de cel mai nou membru al familiei. Teles a devenit, oficial, tată de băiat, pe nume său Martim Teles și a ținut să scrie câteva cuvinte emoționante:

„Un moment remarcabil din viața noastră. Nu se putea mai fericit!“, a transmis public Samuel Teles.

Samuel Teles a fost transferat la Universitatea Craiova pe 19 mai 2025. El a venit ca jucător liber de contract de la Oțelul Galați. El s-a înțeles cu gruparea din Bănie pe doi ani, cu opțiune de prelungire. Transferul a marcat prima mutare a verii pentru Universitatea Craiova, echipă care a adus, până în acest moment, nu mai puțin de 15 jucători noi sub comanda lui Mirel Rădoi.

Teles, felicitat de către colegii de la Universitatea Craiova

Vestea că Teles a devenit tată s-a împrăștiat rapid, iar comentariile și mesajele de felicitare au început să curgă pe bandă rulantă. Vladimir Screciu, Vasile Mogoș și Tudor Băluță au fost cei mai rapizi colegi de la Universitatea Craiova care i-au transmis un gând bun.

Bineînțeles, chiar și clubul din Bănie a făcut marele anunț pe pagina oficială de facebook, felicitându-l pe mijlocașul „alb-albastru“.

„Samuel Teles a devenit tătic! Felicitări din partea familiei alb-albastre și bine ai venit pe lume, Martim Teles“, se poate vedea în postarea Universității Craiova.

Un fotbalist care a confirmat, deja, în SuperLiga

Înainte de venirea la Craiova, Samuel Teles a adunat pentru Oțelul Galați 79 de meciuri oficiale în SuperLiga și Cupa României Betano, în care a marcat opt goluri și a oferit trei pase de gol. Portughezul, în vârstă de 28 de ani, este la bază mijlocaș central. Totuși, el poate evolua și ca mijlocaș central ofensiv („decar”) sau ca mijlocaș central defensiv („închizător”).

Teles a ajuns la Oțelul Galați la 1 iulie 2023, în calitate de jucător liber de contract. Se despărțise atunci de gruparea CD Feirense, în prezent aflată în liga a doua portugheză.

