Familia cântăreței Gabi Luncă, în lacrimi: “Medicii nu ne-au dat mari speranțe”. Detalii de ultimă oră de la Terapie Intensivă

Sunt momente grele în familia celebrei cântărețe Gabi Luncă, după ce artista a ajuns, în stare gravă, la spital, diagnosticată cu COVID-19.

Estera Onoriu, fata celebrei cântărețe de muzică lăutărească, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK.RO, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a artistei.

Gabi Luncă a ajuns de urgență la Spitalul Matei Balș, din București, sâmbătă, 13 martie, cu probleme respiratorii. Medicii au decis să o transfere imediat la o altă unitate spitalicească, unde era liber un pat, în secția de Terapie Intensivă, iar starea artistei s-a deterior galopant.

Astăzi, familia a reușit să schimbe câteva vorbe cu cântăreața care se află intubată, în aceste momente. Estera Onoriu, una dintre fiicele artistei Gabi Luncă, ne-a declarat că medicii sunt sceptici cu privire la starea de sănătate a cântăreței, iar toate speranțele familiei stau acum în rugăcinile adresate divinității.

Gabi Luncă, intubată! Scene tulburătoare la Terapie Intensivă

“Înainte să mă sunați dumneavoastră, cu o oră, am primit o veste cum că nu mai este în stare critică, dar este în Terapie Intensivă. A ieșit din starea critică, dar doctorii sunt rezervați, au spus că evoluția acestui virus este neașteptată și oricând se poate deteriora, din nou, starea ei. Dumnealor nu ne-au dat mari speranțe, ne-au spus doar că s-a oprit inflamația din corp. Acum, nu vă spun că e bine, dar nu mai este critică. Evoluția bolii este foarte, foarte surprinzătoare și nu știm ce se poate întâmpla. Avem încredere în Dumnezeu, ne rugăm la El, că doar El ne poate ajuta.

Internată este de pe data de 13 martie. Pe 8 a fost pozitivă, pe 11 a făcut evaluarea la Balș, era bine, i-a dat tratamentul acasă, dar a început să aibă probleme de respirație și am și dus-o la spital. Acolo au trimis-o la alt spital, undeva pe Bulevardul Basarabia, acolo era singurul pat liber la Terapie Intensivă.

Astăzi ne-au dat medicii să vorbim cu măicuța, am făcut conferință cu surorile mele și am vorbit un pic. De acolo, de pe patul de spital, ea nu știa că are Covid, ea știa că are gripă. Cu masca de oxigen pe față, ne-a spus, așa: ‘Stați liniștite! În cinci zile voi fi bine.’ Deci tot ea ne încuraja pe noi.Vă dați seama?”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Estera Onoriu, fata cântăreței Gabi Luncă.

Familia cântăreței Gabi Luncă, în lacrimi, după ce artista a fost diagnosticată cu COVID-19

Printre lacrimi, fata cântăreței ne-a mărturisit că a primit zeci de mesaje de încurajare și le-a mulțumit celor care sunt alături de familia ei în aceste momente de cumpănă.

“Am primit atâtea mesaje de încurajare, atâtea mesaje în care oamenii spun că se roagă. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu și tuturor oamenilor care ne sunt alături în perioada asta, pentru că nu e ușor. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă păzească pe toți!”, a adăugat Estera Onoriu, fata renumitei artiste Gabi Luncă.

