Familia Corduneanu, implicată într-un nou scandal. Doi membri ai clanului au ajuns la spital

Mai mulți membri ai clanului Corduneanu au fost atacați în resturantul pe care familia îl deține la Sala Sporturilor din Iași. Atacatorul ar fi fost o altă figură a lumii interlope, Viorel Oarză, împreună cu fiul lui, scrie bzi.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Potrivit publicației ieșene, Oarză ar fi condus timp de mai mulți o grupare infracțională în Italia, la Torino.

În urma scandalului din pizzeria deținută de către Costel Corduneanu, liderul cunoscutului clan, doi dintre membrii acestuia au avut nevoie de spitalizare, fiind vorba de Vasilică Corduneanu și Gheorghe Rusu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Două clanuri rivale în Iași

Radu Irimia, avocatul lui Viorel Oarză, a confirmat existența unui conflict, însă susține că nu știe mai multe detalii. „Am auzit că a fost un incident, dar nu știu acum ce s-a întâmplat”, a spus Irimia.

Viorel Oarză și fiul său, Robert, sunt trimiși de anul trecut în judecată. În 2020 cei doi au fost reținuți de către poliție pentru amenințare. Robert Oarză boxase într-un meci organizat la Sala Polivalentă.

ADVERTISEMENT

Tatăl său a provocat un scandal amenințându-i pe arbitrii, despre care spunea că l-au dezavantajat pe fiul său, însă Oarză a negat acuzațiile, iar avocatul susține că acuzațiile sunt „cusute cu ață albă”.

„La audieri, presupusa parte vătămată a declarat că cel care l-ar fi amenințat este Viorel Oarză, asta în condițiile în care nu avea de unde să știe cum îl cheamă pe clientul meu, deoarece nu îl cunoaște. Arbitrii nu au fost din Iași. Totul a fost făcut, de fapt, pe fondul unor presiuni deoarece Robert Oarză nu trebuia să câștige acel meci de box, asta deși a demonstrat că era mai bun”, a declarat avocatul Radu Irimia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Liderul clanului rival, Costel Corduneanu spunea, în septembrie anul trecut, că vrea ca pe viitor să facă doar afaceri legale, precizând că i-au ajuns cei șase ani de închisoare. Am 50 de ani, vreau să am grijă de copii, de nepoți. Nu mai vreau să am probleme cu legea. Eu vreau să ies din lumea asta. Am fost sportiv, am făcut lucruri frumoase. Am greșit, am plătit pentru greșelile mele. Nu mai vreau. Mi-a ajuns. Vreau să fac afaceri legale, să nu mai am treabă cu nimic”, a spus Costel Corduneanu.