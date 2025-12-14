Familia Dinamo, alături de Eva Nicolescu în semifinala Vocea României! Dezvăluirea lui Zeljko Kopic: „Și eu am votat-o

ADVERTISEMENT

Fotbalul românesc a fost prezent în semifinala emisiunii Vocea României prin participarea Evei Nicolescu. Fiica președintelui Andrei Nicolescu a fost susținută masiv și de fotbaliștii legitimați la Dinamo.

Eva Nicolescu, în finala Vocea României

Eva Nicolescu s-a calificat în finala Vocea României după ce a a interpretat două melodii: „Love of my life” de la trupa Queen și „Noapte de Crăciun”, alături de Horia Brenciu și Paul Ananie. Fiica președintelui Andrei Nicolescu a mers mai departe în detrimentul colegului său din echipa Theo Rose și Horia Brenciu.

Actul final al competiției va avea loc vineri, 19 decembrie, iar . Competiția este una acerbă, fiica lui Andrei Nicolescu luptând cu Anita Petruescu, Alessia Pop și Raisa Radu.

„Anita Petruescu, din echipa Smiley, Eva Nicolescu, din echipa Theo Rose & Horia Brenciu, Raisa Radu, din echipa Irina Rimes și Alessia Pop, din echipa Tudor Chirilă sunt concurentele pe care le revedem vinerea viitoare, de la 20:30, în marea finală Vocea României, acolo unde publicul va decide câștigătorul sezonului 13, cel care va pleca acasă cu marele premiu în valoare de 100.000 de euro”, s-a arătat în comunicatul PRO TV.

Familia Dinamo, alături de Eva Nicolescu

Dinamo o întâlnește pe Metaloglobus în etapa 20 din Superliga, penultima din acest an. În cadrul conferinței de presă premergătoare duelului, , a mărturisit că a votat-o pe Eva Nicolescu în semifinala Vocea României.

„M-am uitat, da. Trebuie să spun că Eva este un copil minunat. O cunosc. E normală, e politicoasă. Părinții trebuie să fie mândri de ea. Nu neapărat pentru că ea cântă, dar este un copil minunat. M-am uitat și bineînețeles că am votat. Nu pot să îmi dau cu părerea despre calitățile vocale. Eu vorbesc de jucători. Ea s-a născut să fie pe scenă.

Are această personalitate și cred că va fi foarte bună în finală. Cu tot respectul pentru oamenii de acolo, aș vrea ca ea să câștige competiția”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare partidei cu Metaloglobus.

Devis Epassy, portarul „câinilor”, a transmis că, la rându-i, a urmărit semifinala Vocea României și e alături de fiica lui Andrei Nicolescu: „M-am uitat ieri cu soția mea la ea la televizor. O susținem și îi urez mult noroc în finala. Cântă foarte bine!”.