Familia fostului fotbalist din SuperLiga, lovită de trei condamnări! Tatăl și ambii fii au ajuns după gratii

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În aceeași zi, din partea justiției: rămâne după gratii!

Fratele fostului fotbalist din SuperLiga, capturat într-o spălătorie auto! Era urmărit internațional

Călin Siminic a fost prins de către polițiști miercuri, 4 noiembrie, în jurul orei 12:45, într-o spălătorie din localitatea Sântandrei, județul Bihor. Bărbatul era urmărit internațional după ce fusese condamnat definitiv la un an și șase luni pentru înșelăciune.

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Potrivit , acesta a fost implicat într-un dosar privind autoturismele achiziționate în leasing, prejudiciul total fiind de peste 1,2 milioane de lei. După capturare, Călin Siminic a fost escortat de către polițiști și încarcerat la Penitenciarul Oradea, pentru executarea pedepsei.

Cine este Marius Siminic, fostul atacant cu două apariții în SuperLiga

Marius Siminic (45 de ani) a evoluat pe postul de atacant și și-a început cariera la FC Bihor Oradea, formație pentru care a bifat două apariții în prima ligă a României, în sezonul 2003-2004. De-a lungul carierei, acesta a mai trecut pe la Liberty Salonta, Olimpia Satu Mare, Unirea Alba Iulia, Arieșul Turda, Jiul Rovinari și Pandurii II Târgu Jiu. A avut și o experiență în străinătate, la Diosgyor VTK, în prima ligă din Ungaria, unde a adunat 19 meciuri și a înscris trei goluri.

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După încheierea carierei sportive, numele fostului atacant a revenit în atenția publicului în martie 2025, când a fost arestat de mare risc. Anchetatorii au documentat mai multe tranzacții cu substanțe interzise, desfășurate între iulie 2024 și februarie 2025, inclusiv în parcările unor magazine și benzinării.

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În februarie 2026, Tribunalul Bihor l-a condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare. Ulterior, în iulie, Curtea de Apel Oradea i-a redus pedeapsa la 3 ani și o lună, după aplicarea prevederilor legale referitoare la denunțarea altor persoane implicate în infracțiuni grave. Hotărârea a devenit definitivă, iar Marius Siminic a fost încarcerat pe 23 iulie 2026, în Penitenciarul Oradea.

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Coincidență incredibilă! Marius Siminic a pierdut procesul la Înalta Curte chiar în ziua capturării fratelui său

Destinele celor doi frați s-au intersectat din nou într-un mod neașteptat pe 4 noiembrie 2026. Chiar în ziua în care Călin Siminic era prins de polițiști într-o spălătorie auto, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o nouă decizie în dosarul fostului fotbalist.

Magistrații au respins ca nefondat recursul în casație formulat de Marius Siminic împotriva hotărârii Curții de Apel Oradea din 23 iulie 2026. Astfel, pedeapsa de 3 ani și o lună de închisoare a rămas neschimbată. Prin urmare, în aceeași zi, unul dintre frați a fost capturat pentru a-și executa pedeapsa, în timp ce celălalt, aflat deja în penitenciar, a primit confirmarea că demersul său juridic a fost în van.

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Tatăl, arestat și el

Problemele cu legea nu i-au ocolit nici pe ceilalți membri ai familiei Siminic. Vasile Siminic, tatăl fostului fotbalist Marius Siminic și al lui Călin Siminic, a fost condamnat definitiv, în octombrie 2023, la un an de închisoare cu executare pentru furt calificat în formă continuată.

Potrivit publicației Bihoreanul, acesta a furat, împreună cu un complice, baterii pentru camioane, rezervoare de aluminiu, jante și rampe de încărcare din curțile mai multor firme din Oradea. Într-unul dintre cazuri, cei doi au sustras chiar și un aparat profesional de cafea. Faptele au fost comise între decembrie 2022 și ianuarie 2023, iar prejudiciul a fost estimat la peste 40.000 de lei. Vasile Siminic a fost încarcerat în Penitenciarul Oradea pe 11 octombrie 2023.