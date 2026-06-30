Familia fotbalistei care s-a sinucis la doar 27 de ani nu îl iartă pe fostul antrenor! „Să fie tras la răspundere”

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Maddy Cusack, fostă jucătoare la Nottingham Forest, Leicester City sau Sheffield United, s-a sinucis pe 20 septembrie 2023, la vârsta de doar 27 de ani. Încă din acele zile, familia sportivei l-a blamat pe antrenorul ei de la acel moment, Jonathan Morgan, susținând că relația dificilă pe care a avut-o cu acesta a jucat un rol în tragedia care a cutremurat fotbalul britanic.

Familia fotbalistei care s-a sinucis la doar 27 de ani nu îl iartă pe fostul antrenor

Ancheta cu privire la decesul lui Maddy Cusack a început pe 29 iunie 2026, la aproape trei ani după ce fotbalista s-a sinucis, fiind găsită chiar de tatăl său, David. Cu această ocazie, David Cusack a reiterat pentru presa britanică faptul că familia consideră că relația dificilă pe care a avut-o cu antrenorul Jonathan Morgan a afectat-o pe fotbalistă. Cei doi au colaborat pentru prima dată la , înainte ca Maddy Cusack să plece de la echipă în 2019.

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„A plecat pentru că nu mai întâlnise niciodată un astfel de personaj în fotbal”, a declarat David Cusack, conform . În 2022, când Morgan a fost numit la Sheffield United, Maddy Cusack era „consternată de posibilitatea ca el să se întoarcă în viața ei”, susține tatăl său. „Din momentul în care a fost numit, ea a jucat rar. Nu putea interacționa cu jucătoarele consacrate pentru că acestea vedeau ce fel de om este”, a adăugat David Cusack.

Ce s-a întâmplat în lunile premergătoare tragediei

În primă fază, Maddy activa și în cadrul departamentului de marketing al clubului , în paralel cu activitatea fotbalistică, însă situația s-a complicat mai apoi. „Își pierduse elanul. Era neliniștită. Își făcea griji despre cum va combina cele două roluri. Banii erau mai puțini decât în ​​anul precedent. Grace Riglar (n.r. colega și partenera ei) s-a alăturat echipei Lewes în Brighton. A fost dezamăgită de asta. Dar totul era legat de relația cu domnul Morgan.

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Maddy a simțit că, dacă își dezvăluie problemele de sănătate mintală – a văzut că se întâmplă și altor persoane – aceasta ar fi o scuză și ar fi exclusă. Nu ar fi prima dată când o organizație stigmatizează pe cineva pentru că nu se simte suficient de bine pentru a munci. Nu spun că asta s-ar fi întâmplat, dar așa a simțit ea. A simțit că clubul nu a luat echipa de fotbal feminin atât de în serios. ‘Dacă este o luptă între mine și antrenor, îl vor alege pe domnul Morgan’. Asta credea ea. Nu mai putea continua așa. Credeam că e deprimată, nu că are gânduri sinucigașe”, a declarat David Cusack.

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Tatăl fotbalistei a subliniat apoi rolul pe care l-ar fi avut Jonathan Morgan, care a negat în permanență orice acuzație, în decesul lui Maddy: „Am vrut să mă asigur că clubul știa ce se întâmplase. Am vrut ca domnul Morgan să fie tras la răspundere. Nu am vrut să lăsăm lucrurile așa și să mergem mai departe. Celelalte lucruri care sunt promovate – conflictul legat de sexualitatea ei, grijile legate de bani – sunt toate o perdea de fum. Trebuie să inventeze altceva”. Morgan a fost suspendat de club în octombrie 2023, dar a revenit pe banca lui Sheffield United în ianuarie 2024. După doar o lună, acesta a fost demis, după ce s-a descoperit că fusese într-o relație cu o jucătoare în perioada în care activa la Leicester City.