Cristian Hîldan a fost primul invitat la „Fanatik Dinamo”, noua emisiune marca FANATIK. Fratele „Unicului Căpitan” a povestit de unde a plecat iubirea pentru formația din Ștefan cel Mare, dar și care a fost primul sport practicat de Cătălin.

Familia Hîldan, iubire fără limite pentru Dinamo încă de la naștere: „Tata ne-a insuflat treaba asta!”. Primul sport practicat de Cătălin

În cadrul , noua producție marca FANATIK, Cristian Hîldan a transmis că toată familia sa este îndrăgostită de Dinamo. Iubirea a plecat de la tatăl său, care i-a dus pe el și pe fratele său, . Cei doi au început prima oară cu rugby-ul, ca ulterior „Unicul Căpitan” să ajungă la secția de fotbal.

„(n.r. – Familia Hîldan, familie de dinamoviști?) Da, din naștere! Dinamovistul numărul unu a fost tata. Tata ne-a insuflat treaba asta cu Dinamo și ne-a dus pe stadion, am fost la foarte multe meciuri. Când eram mic mergeam în celebrele cuplaje. Ce era pe stadioane era câtă frunză, câtă iarbă! Mergeam toți trei, ne uitam la toate meciurile… Echipele mai bune jucau ultimul meci și stăteam în căldurile alea acolo, dar parcă nu simțeam. Acolo am învățat să cânt de Dinamo, acolo am învățat ce înseamnă Dinamo.

Și eu, și Cătălin am pornit cu rugby-ul. Povestea este simplă, noi stăm în cartierul Vitan, acolo locuim din 1980. Stăm foarte aproape de stadionul Olimpia, iar pe timpul comunismului nu aveai ce să faci. Singurul lucru pe care puteai să-l faci e să te duci pe stadionul Olimpia să bați mingea de dimineață fix până seara, până se întuneca. Nu aveai ce să faci altceva, nu exista televizor, nu exista absolut niciun lucru în afară de școală.

Stăteam acolo și băteam mingea! Îmi aduc aminte data de 24 ianuarie 1984, era foarte frig afară, nu era zăpadă, ploua. Am mers pe stadion, ca de obicei, să ne jucăm și la un moment dat am văzut o echipă care se antrena și erau foarte murdari. Nu știam ce înseamnă rugby-ul și m-am dus acolo, mi-am luat inima în dinți și l-am întrebat pe antrenor dacă pot să fac și eu sportul ăsta și mi-a spus ‘Da, vino marți’”, a declarat Cristi Hîldan.

„Cătălin era talentat la tot ce înseamnă sport! Sport și dans”

În continuare, fostul sportiv a transmis că Cătălin Hîldan era talentat în tot ceea ce înseamnă sport, iar pe lângă asta era și un dansator desăvârșit. Drumul „Unicului Căpitan” în fotbal a fost deschis de fostul antrenor de la rugby, acesta remarcându-i talentul deosebit.

„Am venit marți și i-am povestit și fratelui meu și zic ‘Vino și tu joi’. Și a venit și el joi. Dar să fac o paranteză aici, Cătălin era foarte talentat în tot ce înseamnă sport. Sport și dans! Dansa extraordinar! Doar dacă se uita, imediat dansa extraordinar. Imediat, mișcările, cel puțin, atunci erau discoteci. Mergeam cu el în discoteci și zic, ia, Cătălin, intră puțin și fă un program aici. Toată lumea să dădea deoparte.

Cum a ajuns la fotbal? Lucrurile au fost în felul următor. A fost un an de zile la rugby și juca numărul 9. Aici este o poveste interesantă, făcusem un pariu cu el cine marchează primul eseu, eu sau el. Așa cum am spus mai devreme, se pricepea foarte bine, prindea imediat orice sport și în momentul când a avut primul meci, rugby-ul la copiii de sub opt ani se joacă pe teren mic, foarte mic. A avut o fază, l-a băgat antrenorul în teren și l-a băgat și i-a spus ‘Ia mingea și fă o fenta’. Nu știa ce înseamnă fenta, dar a intuit ce înseamnă. A făcut fenta și s-a aruncat în teren de țintă și a marcat, a fost primul eseu al lui. Primul eseu din viața lui!

Era foarte bun la rugby și antrenorul de atunci, care din păcate s-a prăpădit anul acesta, l-a chemat pe tata. Noi făceam și fotbal când eram copii. Făceam fotbal, după care antrenamentul de rugby și a spus ‘Nea Marine, vino puțin aici, ia-l pe Cătălin și du-l la fotbal, că le înnoadă picioarele ăștia și joacă fotbal cu ei, îi driblează de primul până la ultimul’. Și tata a zis ‘Bine, hai că o să încerc’. Și atunci a început să se uite, să urmărească dacă sunt selecții”, a adăugat Cristi Hîldan.

„Cătălin s-a apucat la 10 ani de fotbal! Ionuț Chirilă l-a oprit”

Cât despre cariera de fotbalist, Cristi povestește că fratele său s-a apucat la vârsta de 10 ani de „Sportul Rege”. Cătălin Hîldan s-a dus la selecția lui Ionuț Chirilă preț de o lună, după care a fost oprit să facă parte dintr-o generație fantastică avută de Dinamo.

„Am fost cu tata și cu el, să mergem la selecție, văzusem anunțul în Sportul Românesc. Am ajuns și terenul din spatele ‘Peluzei Cătălin Hîldan’, care era de zgură. Pe terenul de zgură era o mare de oameni și am crezut că e un meci de Liga 1. Era un puhoi de lume, asta în 1986.

Acolo mi-a arătat tata în ziar, am întrebat ‘E meci aici?’ Și tata mi-a zis ‘Nu, e selecție’. Răspund ‘Păi cu cine trebuie să vorbim?’ Că nici n-aveai cum să intri, nu vedeai antrenorul.

Cătălin s-a apucat de fotbal în 1986, prin aprilie, ceva de genul. La 10 ani s-a apucat, el fiind născut la 3 februarie 1976. A fost o selecție la sânge! A fost o selecție la sânge, cred că a durat mai bine de o lună de zile. Făceau tot timpul echipe, jucau echipele între ele. Probabil că urmăreau jucătorii și după un anumit timp se stabileau la un lot de 30 de copii sau ceva de genul ăsta.

Probabil că Ionuț Chirilă spunea în felul următor la sfârșitul meciului – ‘Tu vii și mâine, tu vii și mâine. Și îmi aduc aminte că îl întrebam pe Cătălin când venea acasă ‘Te-a mai oprit?’, iar el ‘Da, m-a oprit și azi’. Și i-am zis lui Cătălin ‘Dar cât durează?’ Și zice ‘Nu știu, dar mai mai duc și mâine’”, a încheiat Cristian Hîldan.