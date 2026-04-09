Familia Ivanovici și Fanatik și-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Cu bine, nea Mircea! Nu o să vă uităm niciodată”

Horia Ivanovici, directorul FANATIK, a ajuns joi după-amiază la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui antrenor Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani.
Bogdan Ciutacu, Marian Popovici
09.04.2026 | 17:18
Familia Ivanovici si Fanatik siau luat ramas bun de la Mircea Lucescu Cu bine nea Mircea Nu o sa va uitam niciodata
Horia Ivanovici, directorul Fanatik, își ia rămas bun de la Mircea Lucescu. Sursă foto: colaj Fanatik
Numeroase personalități din lumea sportului, a politicii, dar și iubitori ai fenomenului fotbalistic au venit la Arena Națională să-și ia adio de la Mircea Lucescu. Printre aceștia și directorul FANATIK, Horia Ivanovici, unul dintre jurnaliștii care a avut o relație specială cu fostul selecționer al României.

Horia Ivanovici, directorul FANATIK, la priveghiul lui Mircea Lucescu

Horia Ivanovici a ajuns joi după-amiază la Arena Națională pentru a-l onora așa cum se cuvine pe cel mai mare antrenor român al tuturor timpurilor. Alături de directorul FANATIK au fost soția sa și doi oameni din redacția publicației noastre.

Jurnalistul a adus și două coroane de flori, una din partea familiei Ivanovici și alta din partea redacției FANATIK, acolo unde Mircea Lucescu a fost respectat și apreciat pentru calitățile sale excepționale și pentru faptul că a pus România pe harta fotbalului mondial.

Marcat de emoții, Horia Ivanovici și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu. ”Cu bine, nea Mircea! Nu o să vă uit niciodată”, au fost cuvintele directorului FANATIK, în timp ce ținea mâna pe sicriu. Apoi, el a mers și a discutat preț de câteva momente cu membrii familiei fostului tehnician.

Rinat Ahmetov, așteptat la Arena Națională

Mii de oameni au mers în ultimele 24 de ore la Arena Națională pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu. Printre aceștia s-au aflat delegații ale marilor cluburi din România, Rapid, FCSB, Dinamo, dar și oameni de fotbal din străinătate.

Miliardarul rus Rinat Ahmetov, cel care a lucrat timp de 12 ani cu Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, este și el așteptat să ajungă la stadion. Din informațiile FANATIK, acesta va sosi în jurul orei 17:00.

Când va fi înmormântat Mircea Lucescu

Priveghiul de la Arena națională se va încheia la ora 20:00, iar evenimentele vor continua vineri, 10 aprilie. Mai întâi, cortegiul funerar va pleca de la stadion și va merge la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde de la ora 10:00 se va ține o slujbă.

Apoi, se va continua drumul către Cimitirul Bellu, acolo unde va avea loc ceremonia de înhumare, de la ora 13:10. Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, după ce a primit distincția Steaua României în grad de cavaler de la fostul președinte Traian Băsescu, ca urmare a câștigării  Cupei UEFA alături de Șahtior Donețk, în 2009.

Familia Horia Ivanovici și FANATIK, omagiu pentru Mircea Lucescu

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
