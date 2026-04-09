Familia Ivanovici și Fanatik și-au luat rămas bun de la Mircea Lucescu: ”Cu bine, nea Mircea! Nu o să vă uităm niciodată”

Numeroase personalități din lumea sportului, a politicii, dar și iubitori ai fenomenului fotbalistic au venit la Arena Națională să-și ia adio de la Mircea Lucescu. Printre aceștia și directorul FANATIK, Horia Ivanovici, unul dintre jurnaliștii care a avut o relație specială cu fostul selecționer al României.
Horia Ivanovici a ajuns joi după-amiază la Arena Națională pentru a-l onora așa cum se cuvine pe cel mai mare antrenor român al tuturor timpurilor. Alături de directorul FANATIK au fost soția sa și doi oameni din redacția publicației noastre.
Jurnalistul a adus și două coroane de flori, una din partea familiei Ivanovici și alta din partea redacției FANATIK, acolo unde Mircea Lucescu a fost respectat și apreciat pentru calitățile sale excepționale și pentru faptul că a pus România pe harta fotbalului mondial.
Marcat de emoții, Horia Ivanovici și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu. ”Cu bine, nea Mircea! Nu o să vă uit niciodată”, au fost cuvintele directorului FANATIK, în timp ce ținea mâna pe sicriu. Apoi, el a mers și a discutat preț de câteva momente cu membrii familiei fostului tehnician.
Mii de oameni au mers în ultimele 24 de ore la Arena Națională pentru a-și lua adio de la Mircea Lucescu. Printre aceștia s-au aflat delegații ale marilor cluburi din România, Rapid, FCSB, Dinamo, dar și oameni de fotbal din străinătate.
Miliardarul rus Rinat Ahmetov, cel care a lucrat timp de 12 ani cu Mircea Lucescu la Șahtior Donețk, este și el așteptat să ajungă la stadion. Din informațiile FANATIK, acesta va sosi în jurul orei 17:00.
Priveghiul de la Arena națională se va încheia la ora 20:00, iar evenimentele vor continua vineri, 10 aprilie. Mai întâi, cortegiul funerar va pleca de la stadion și va merge la Biserica Sfântul Elefterie, acolo unde de la ora 10:00 se va ține o slujbă.
Apoi, se va continua drumul către Cimitirul Bellu, acolo unde va avea loc ceremonia de înhumare, de la ora 13:10. Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare, după ce a primit distincția Steaua României în grad de cavaler de la fostul președinte Traian Băsescu, ca urmare a câștigării Cupei UEFA alături de Șahtior Donețk, în 2009.