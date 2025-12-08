Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan când și-a văzut părinții. Video

Întâlnire emoționantă la Super Gala Fanatik 2025. Printre invitați s-a numărat și familia Lucescu. Răzvan, antrenorul lui PAOK, a avut o reacție de milioane când și-a văzut părinții, pe Mircea și Nelly Lucescu
Cristian Măciucă, Iulian Stoica
08.12.2025 | 21:20
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan când și-a văzut părinții. FOTO: Fanatik
SUPER GALA FANATIK 2025 a oferit un moment superb. În sala Sala Constanța de la Hotelul Marriot a fost prezentă toată familia Lucescu, iar Răzvan a fost plin de emoție când și-a întâlnit părinții, pe Mircea și pe Nelly.

Răzvan, Mircea și Nelly Lucescu, întâlnire emoționantă la Super Gala Fanatik 2025

Răzvan Lucescu a ajuns ceva mai târziu decât părinții săi la SUPER GALA FANATIK 2025. Mircea și Nelly Lucescu se aflau deja în sală când și-a făcut apariția și antrenorul lui PAOK.

Cum a intrat în Sala Constanța de la Hotelul Marriot, Răzvan s-a dus direct la părinții săi, pe care i-a luat prin surprindere. Tehnicianul în vârstă de 56 de ani i-a sărutat pe frunte pe Mircea și pe Nelly Lucescu, care se aflau deja la masă.

Răzvan Lucescu își salută părinții, pe Mircea și pe Nelly Lucescu
Familia Lucescu, protagonista celui mai emoționant moment la Super Gala Fanatik 2025. Cum a reacționat Răzvan când și-a văzut părinții. FOTO: Fanatik

Mircea și Nelly Lucescu sunt căsătoriți de aproape 6 decenii

Mircea și Nelly Lucescu sunt căsătoriți din anul 1967. Ea avea 23 de ani, iar el, 22. Cei doi au împreună un copil, pe antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, și doi nepoți, pe Matei și Maria-Luiza. 

Mircea e contrar caracterului meu, să zic. El e foarte energic, foarte răzbătător, foarte ambițios. Ambițioasă sunt și eu, dar el se luptă mai tare decât mine. Eu abandonez mai ușor.

În orice caz însă, pentru familia mea, am mare ambiție – să fie niște oameni educați, să fie niște oameni care fac fapte bune, care răspund tuturor celor din jur la nevoi. Adică să fie omenoși”, dezvăluia Nelly Lucescu, în anul 2024, într-un interviu pentru viva.ro.

Moment emoționant cu Răzvan Lucescu și familia sa, în prim-plan, la Super Gala Fanatik

